Топ 10 на най-добрите места за пътуване: Градовете, които си струва да посетите

Кои градове са попаднали в десетте най-добри места за почивка през 2025 г.

10 декември 2025, 12:20

Източник: iStock/GettyImages

К ои градове в света са обявени за най-привлекателни за туристите и защо хората ги избират за своята почивка? Световната класация е базирана на комфорт, развита инфраструктура, екология и безопасност.

Кои градове са попаднали в десетте най-добри места за почивка през 2025 г., съобщава RBC-Украйна, позовавайки се на Euromonitor International.

Euromonitor International публикува нова класация на Top 100 City Destinations Index 2025 – класация на градовете в света, които са най-добри за пътуване.

Как бяха оценени градовете?

През 2025 г. индексът Euromonitor се основаваше на над 50 показателя, групирани в шест „стълба“:

  • Икономическа и бизнес привлекателност – стабилност, възможности, логистика.
  • Ефективност и инфраструктура на туризма – колко удобно е придвижването, живеенето, движението и храненето.
  • Политика, привлекателността и културният потенциал на града – история, атмосфера, култура, имидж.
  • Безопасност и здраве – сигурност, хигиена, стабилност.
  • Устойчивост и екология – туризъм без претоварване, внимателно отношение към природата и местните жители.
  • Способността за адаптация и приемане на иновации – от дигитални решения до интелигентни услуги. Това вече не е просто „интересен/евтин/модерен град“, а един вид „комплексен комфорт“, където удобството, безопасността, атмосферата и възможността за чудесна почивка съвпадат.
Кои бяха най-привлекателните градове в света за туристи през 2025 г.
10 снимки
Париж
Мадрид
Токио
Рим

Какво се промени през 2025 г.?

Тази година класацията включва градове, които не са избрани заради рекордния си брой туристи. Основната тенденция на годината е интелигентният туризъм. Ето какво се променя пред очите ни:

Градовете вече не се борят за всеки турист – те се фокусират върху тези, които са готови да останат няколко дни, да харчат пари и да спазват правилата. Вместо хаотичен растеж, инвестиции в инфраструктура, екология и сигурност.

Акцент върху съвременните технологии: интелигентен транспорт, дигитална виза, мобилни услуги, за да направи пътуването удобно и комфортно във всяко отношение. За европейските и азиатските метрополии това означава: модернизация плюс запазване на душата на града.

Вижте кои бяха топ 10 на най-добрите градове в света за пътуване през 2025 г. в нашата галерия.

По темата

Източник: RBC-Украйна    
най- обри градове за пътуване класация на градове Euromonitor International туризъм 2025 интелигентен туризъм инфраструктура безопасност екология дигитални решения комфорт при пътуване
