Топ 10 на най-добрите места за пътуване: Градовете, които си струва да посетите

К ои градове в света са обявени за най-привлекателни за туристите и защо хората ги избират за своята почивка? Световната класация е базирана на комфорт, развита инфраструктура, екология и безопасност.

Кои градове са попаднали в десетте най-добри места за почивка през 2025 г., съобщава RBC-Украйна, позовавайки се на Euromonitor International.

Euromonitor International публикува нова класация на Top 100 City Destinations Index 2025 – класация на градовете в света, които са най-добри за пътуване.

Как бяха оценени градовете?

През 2025 г. индексът Euromonitor се основаваше на над 50 показателя, групирани в шест „стълба“:

Икономическа и бизнес привлекателност – стабилност, възможности, логистика.

Ефективност и инфраструктура на туризма – колко удобно е придвижването, живеенето, движението и храненето.

Политика, привлекателността и културният потенциал на града – история, атмосфера, култура, имидж.

Безопасност и здраве – сигурност, хигиена, стабилност.

Устойчивост и екология – туризъм без претоварване, внимателно отношение към природата и местните жители.

Способността за адаптация и приемане на иновации – от дигитални решения до интелигентни услуги. Това вече не е просто „интересен/евтин/модерен град“, а един вид „комплексен комфорт“, където удобството, безопасността, атмосферата и възможността за чудесна почивка съвпадат.

Какво се промени през 2025 г.?

Тази година класацията включва градове, които не са избрани заради рекордния си брой туристи. Основната тенденция на годината е интелигентният туризъм. Ето какво се променя пред очите ни:

Градовете вече не се борят за всеки турист – те се фокусират върху тези, които са готови да останат няколко дни, да харчат пари и да спазват правилата. Вместо хаотичен растеж, инвестиции в инфраструктура, екология и сигурност.

Акцент върху съвременните технологии: интелигентен транспорт, дигитална виза, мобилни услуги, за да направи пътуването удобно и комфортно във всяко отношение. За европейските и азиатските метрополии това означава: модернизация плюс запазване на душата на града.

Вижте кои бяха топ 10 на най-добрите градове в света за пътуване през 2025 г. в нашата галерия.