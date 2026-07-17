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Никола Цолов с най-добро време в тренировката преди Гран при на Белгия във Формула 2

Българският пилот на Кампос Рейсинг оглави класирането на „Спа-Франкоршан“ преди квалификацията

17 юли 2026, 13:52
Никола Цолов с най-добро време в тренировката преди Гран при на Белгия във Формула 2
Никола Цолов   
Източник: БТА
  • Никола Цолов даде най-бързото време в единствената свободна тренировка преди Гран при на Белгия във Формула 2, записвайки обиколка за 1:58.927 минути на пистата „Спа-Франкоршан“.
  • Българинът беше най-бърз с убедителна преднина, а сесията приключи преждевременно с червен флаг след катастрофа на аржентинеца Нико Вароне.
  • Основните му конкуренти за титлата изостанаха, като Габриеле Мини завърши десети, а Рафаел Камара – осми преди квалификацията по-късно днес.

Никола Цолов записа най-добра обиколка в единствената свободна тренировка на Формула 2 преди Гран при на Белгия. Българският пилот на Кампос Рейсинг записа водещото време с 1:58.927 минути на 7.004-километровото трасе "Спа-Франкоршан", на което ще бъде проведен осмият кръг за сезона. 

Цолов бе далеч пред всички останали и дори вървеше към още по-добро време, но сесията бе прекратена с червен флаг близо пет минути преди края след катастрофа на аржентинеца Нико Вароне. Втори с 1:59.126 минути остана Мартиниус Стенсхорн от Родин Моторспорт, а трети се класира Вароне с 1:59.253. 

Основният съперник на Цолов в надпреварата за титлата Габриеле Мини завърши сесията на десето място с време 1:59.731 минути, а третият в класирането Рафаел Камара е на осма позиция. Италианецът е със 17 точки зад българина, който спечели двойна победа в Гран при на Великобритания преди две седмици. Камара е с още 30 назад. 

Квалификацията за Гран при на Белгия във Формула 2 е насрочена за 16:55 часа българско време. Преди това, от 14:30 часа, е първата тренировка във Формула 1.  

Източник: БТА, Ивайло Георгиев    
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