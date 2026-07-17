Парите ни

Близо 1000 фирми са пред фалит за три месеца

Повече от осем на всеки десет случая са в търговията и ремонта на автомобили

Маргарита Костадинова

17 юли 2026, 14:10
Близо 1000 фирми са пред фалит за три месеца
Близо 1000 фирми са влезли в процедура по несъстоятелност за три месеца, като най-много са случаите в търговията и ремонта на автомобили.   
Източник: istock

Общо 966 правни единици са влезли в процедура по несъстоятелност или са били обявени в несъстоятелност през второто тримесечие на 2026 г., показват данни на Националния статистически институт.

На практика това означава, че близо 1000 фирми са били изправени пред сериозни финансови затруднения и риск от фалит в рамките на три месеца.

Броят им обаче намалява както на годишна, така и на тримесечна база. Спрямо същия период на 2025 г. спадът е 17,7%, а в сравнение с първите три месеца на 2026 г. – 5,9%.

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Търговията събира почти всички случаи

Най-голям е броят на засегнатите дружества в сектора „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“. В него са отчетени 835 от общо 966 случая, или 86,4% от всички предприятия, влезли в процедура по несъстоятелност през тримесечието.

В тази широка категория попадат търговията на едро и дребно, продажбата и ремонтът на автомобили и мотоциклети.

Следват финансовите и застрахователните дейности, недвижимите имоти, професионалните и административните услуги с общо 39 случая, промишлеността с 34, строителството с 20 и секторът на информацията и комуникациите с 13.

В транспорта и съхранението, както и в образованието, здравеопазването и социалните дейности, са отчетени по 11 случая. При хотелиерството и ресторантьорството те са 3.

По-малко са и новите фирми

През второто тримесечие в страната са регистрирани 11 334 нови правни единици.

Броят им е с 9,2% по-нисък спрямо същия период на миналата година и с 8,9% под равнището от първото тримесечие на 2026г.

И при новите регистрации търговията има огромен превес. В сектора са създадени 9481 правни единици, или 83,7% от всички нови регистрации.

Следват финансовите и застрахователните дейности, недвижимите имоти и професионалните услуги с 597 нови регистрации, образованието, здравеопазването и социалните дейности с 323, строителството с 313 и информационните и комуникационните услуги с 209.

Процедурата не винаги завършва с фалит

Влизането в процедура по несъстоятелност не означава автоматично, че всяка от тези фирми ще прекрати дейност.

Несъстоятелността е съдебна процедура, която се открива, когато дружеството е неплатежоспособно или свръхзадължено. В рамките ѝ може да се стигне до оздравяване на предприятието, продажба на активи или окончателно прекратяване на дейността.

Затова данните показват колко фирми са попаднали в процедура и са изправени пред риск от фалит, а не непременно колко вече са затворили.

Въпреки близо хилядата случая броят на производствата по несъстоятелност намалява. Успоредно с това обаче спадат и новите регистрации, което показва по-слаба активност при създаването на нов бизнес.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: НСИ    
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