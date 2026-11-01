Науката потвърди: Нормалната телесна температура вече не е 37 градуса

В сички сме израснали с правилото, че „37,0 °C“ е златният стандарт за здраве, а преминаването на 38,0 °C означава треска. Тази стойност се превръща в медицинска догма през 60-те години на XIX век благодарение на германския лекар Карл Вундерлих, който събира над един милион измервания от 25 000 пациенти, пише BBC.

Нови научни изследвания обаче показват, че днешният средностатистически човек е по-студен от своите предци отпреди век и половина. Според изследвания на Станфордския университет, новата „нормална“ телесна температура за възрастни днес е по-близо до 36,4 °C.

Scientists think our recent ancestors may have run hotter -- but why? https://t.co/ssEazHonZP https://t.co/pnsRR6XWXq — Agingdoc🩺Dr David Barzilai🔔MD PhD MS MBA DipABLM (@agingdoc1) October 31, 2026

Защо телесната ни температура спада?

Учените посочват няколко основни причини за този интересен феномен:

По-малко възпаления и инфекции: През XIX век продължителността на живота е била едва 38 години. Хората са живели с постоянни скрити инфекции (туберкулоза, дизентерия, лоша орална хигиена). Когато имунната система се бори с патогени, тя изразходва калории, които се превръщат в топлина. Днес, благодарение на ваксините и антибиотиците, телата ни са значително по-здрави.

Климатици и отопление: Прекарваме по-голямата част от живота си в т.нар. „термонеутрална зона“. Тъй като не се налага тялото ни да трепери от студ или да се бори с жегата, метаболизмът ни не произвежда излишна топлина.

Хипотезата за грешни термометри: Част от учените смятат, че първите стъклени термометри на Вундерлих са били калибрирани с близо 2 градуса по-високо от съвременните уреди, което е изкривило началните данни.

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