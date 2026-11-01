Николай Денков: Изборът “Не подкрепям никого” не помага, бъдещето на България е Европа

„Гласувах за европейското развитие на България. Това е бъдещето“, заяви пред БГНЕС председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“ Николай Денков, след като упражни правото си на глас на втория тур на президентските избори.

1 ноември – Денят на народните будители, е символ на силата на знанието, смелостта и стремежа към свобода, припомни Денков.

„Там, където има знание, там, където има смелост, после идва и свободата“, посочи той. По думите му днешните времена са трудни и опасни, а България отново е изправена пред предизвикателства, свързани с опитите на имперски сили да разширят влиянието си.

Денков подчерта, че европейската ориентация на страната е от ключово значение за нейното бъдеще. Той припомни, че стремежът на българите в миналото е бил да бъдат заедно с останалите европейски народи, защото „само тогава сме силни“.

Председателят на ПГ на ПП заяви, че държавният глава има важна роля в представянето на България пред света.

„Президентът представя България пред целия свят. Той може да бъде наша гордост, може да бъде и човек, от който се срамуваме. Така че нека да изберем този, от когото ще се гордеем“, призова Денков.

Според него изборът “не подкрепям никого” не помага нито на обществото, нито на самите избиратели.

„Хората трябва да изберат бъдещето си, а това не става, като гласуваш за „Не подкрепям никого“. Трябва да решиш какво искаш да е бъдещето и да подкрепиш този, който ще ти помогне да го постигнеш. Нещата не идват сами, трябва да се борим за тях“, заяви Николай Денков.

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