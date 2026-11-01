Стотици хиляди домакинства в Украйна са без ток след руски удари по енергийната инфраструктура

Стотици хиляди домакинства в Украйна са останали без електричество след нови руски удари по енергийната инфраструктура през нощта срещу неделя. Засегнати са обекти в четири области - Виницка, Днепропетровска, Житомирска и Хмелницка. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в публикация в „Телеграм“, цитирана от Reuters.

„Интензивността на ударите е много висока, а руснаците се опитват да се възползват максимално от дефицита на прехващачи на балистични ракети“, написа Зеленски.

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По думите му са повредени подстанции, трансформатори и електропреносни линии. Екипите на енергийните дружества работят по отстраняването на щетите и възстановяването на електрозахранването.

По-рано украинското Министерство на енергетиката съобщи, че заради поражения по енергийни обекти шест области са останали частично без ток. Най-тежка е ситуацията с електроснабдяването в Киевска и Днепропетровска област.

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Русия засилва атаките срещу енергийната система преди зимата

Новите удари са част от продължаващата руска кампания срещу енергийната инфраструктура на Украйна. През октомври атаките отново се засилиха, като бяха поразени електроцентрали и съоръжения за пренос на електроенергия, включително в западните части на страната. Това създаде нови прекъсвания на електрозахранването в редица региони, съобщи Reuters.

На 30 октомври руски дронове атакуваха топлоелектрическа централа в Киев и съоръжение в град Шостка. В Днепропетровска област бяха поразени четири електрически подстанции, а също и газоразпределителен обект. Според информация, разпространена от Зеленски на следващия ден, около 200 000 домакинства в Днепър и областта и над 80 000 в Киевска област са останали без ток след тези удари.

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Доклад на Мониторинговата мисия на ООН за правата на човека в Украйна от юни 2026 г. отчита, че руските въоръжени сили системно са атакували енергийната инфраструктура през зимата на 2025-2026 г. Пораженията по производствени мощности, подстанции и електропреносни мрежи са довели до продължителни прекъсвания на електрозахранването, засягащи милиони цивилни.

Украинските власти предупреждават, че повтарящите се удари затрудняват възстановяването на електроенергийната система, особено с наближаването на студените месеци. Киев призовава международните партньори за допълнителна подкрепа за противовъздушната отбрана, включително за осигуряване на ракети-прехващачи.