Цяла България е под предупреждение: НИМХ обяви оранжев код за екстремни жеги в 21 области в събота

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О пасно горещо време ще обхване цялата страна в събота, 8 август. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупреждения за опасни метеорологични явления за всички 28 области в България.

За 21 области е издаден по-високият оранжев код за екстремно високи температури. Той отбелязва опасност за здравето на хората, като термометрите в тези региони ще достигнат между 35° и 38°C.

Засегнатите области са: Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

"Бъдете подготвени, че високите температури могат да доведат до здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца. Следете прогнозите и действайте според съветите на властите", сочи предупреждението за оранжев код от НИМХ.

Източник: НИМХ/Опасни явления/Vesti.bg

По-ниският жълт код за опасно време е обявен за останалите 7 области на България — София-град, Софийска област, Перник, Смолян, Добрич, Варна и Бургас, където максималните температури ще са около 33°C.

Жега сутринта, бури и градушки след обяд

Според прогнозата на НИМХ, след ясното и тихо утро, в събота ни очаква предимно слънчево и горещо време преди обяд. Налягането остава малко по-ниско от средното за месеца.

След обяд обаче атмосферата над по-голямата част от страната бързо ще се лабилизира. Ще започне интензивно развитие на купесто-дъждовна облачност, като на редица места — главно в западните, северните и крайните източни райони — се очакват краткотрайни поройни дъждове, придружени от гръмотевични бури и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток.

По морето: Вълнението ще бъде 2-3 бала с температура на водата около 25°-26°C. Преди обяд по Черноморието ще е слънчево, но в следобедните часове се очакват превалявания и гръмотевици. Максималните температури на въздуха по крайбрежието ще са между 29° и 32°C.

В планините: Туристите трябва да са изключително внимателни. В следобедните часове над планинските масиви ще се развиват бури. На 1200 метра височина температурата ще бъде около 27°C, а на 2000 метра – около 19°C.

Какво следва в края на уикенда?

В неделя нестабилното време ще се запази. Въпреки слънчевите часове, отново се очакват краткотрайни дъждове с гръмотевици – преди обяд в Северозападна България, а следобед главно в източните и планинските райони.

Лек дъх на облекчение се очаква в понеделник, когато времето ще бъде предимно слънчево, а температурите ще отбележат леко понижение и ще се движат в границите между 30° и 35°C. Валежи в началото на новата седмица ще са възможни само на изолирани места в планините.