България

„Чу се силен гръм”: Очевидец разказа за нападението срещу автобус в Перник

По първоначални данни заподозрените са непълнолетни младежи

10 май 2026, 08:22
Ш окиращ инцидент с градски автобус разтърси пернишкия квартал „Изток” в петък вечерта. Три от прозорците на автобус №20 са били разбити при нападение, докато в превозното средство са пътували трима пътници, шофьорът и кондукторът.

„Прибирам се от работа и изведнъж чух много силен шум. След това прозорците се пръснаха и всички бяхме в шок”, разказа очевидката Никол Колева в ефира на NOVA.

По думите ѝ звукът наподобявал гърмеж, а счупените стъкла буквално станали „на сол”. След като автобусът спрял, шофьорът излязъл и заявил пред пътниците, че според него не става дума за хвърлен камък.

Полицията в Перник вече работи по конкретна версия за случилото се. По първоначални данни заподозрените са непълнолетни младежи, намирали се в района по време на инцидента. Разследващите преглеждат записи от охранителни камери на близки магазини и аптеки, за да установят точните обстоятелства около нападението.

Към момента няма официално потвърждение дали по автобуса е било стреляно, или по него е хвърлен предмет. Въпреки това свидетели и шофьорът са категорични, че са чули звук, наподобяващ изстрел.

При инцидента няма пострадали хора, но пътниците са силно стресирани от случилото се.

„Стресирана съм, но нямам друг начин да се прибирам късно вечер”, сподели Никол Колева. Тя изрази надежда извършителите да бъдат открити бързо, за да могат хората да се чувстват по-сигурни, когато използват градския транспорт.

