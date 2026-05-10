„Чу се силен гръм”: Очевидец разказа за нападението срещу автобус в Перник

При инцидента няма пострадали хора, но пътниците са силно стресирани от случилото се

Обновена преди 58 минути / 10 май 2026, 08:22
Ш окиращ инцидент с градски автобус разтърси пернишкия квартал „Изток” в петък вечерта. Три от прозорците на автобус №20 са били разбити при нападение, докато в превозното средство са пътували трима пътници, шофьорът и кондукторът.

„Прибирам се от работа и изведнъж чух много силен шум. След това прозорците се пръснаха и всички бяхме в шок”, разказа очевидката Никол Колева в ефира на NOVA.

По думите ѝ звукът наподобявал гърмеж, а счупените стъкла буквално станали „на сол”. След като автобусът спрял, шофьорът излязъл и заявил пред пътниците, че според него не става дума за хвърлен камък.

Полицията в Перник задържа четирима души. Органите на реда са установили всички лица, като сред тях има и непълнолетни. Намерено и иззето е и оръжието на престъплението. Установено е, че по превозното средство не е открита стрелба с боен пистолет, а е използвано неогнестрелно оръжие (със сгъстен въздух и сачми).

 

При инцидента няма пострадали хора, но пътниците са силно стресирани от случилото се.

„Стресирана съм, но нямам друг начин да се прибирам късно вечер”, сподели Никол Колева.

Източник: NOVA    
