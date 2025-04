Четири медала за България от СК по художествена гимнастика в Баку

Б ългарските състезателки спечелиха общо четири медала (един златен, един сребърен и два бронзови) на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).

Вчера ансамбълът за жени стана шампион в многобоя, а Стилияна Николова взе бронз в многобоя при жените, а утре Николова се класира втора на финала на бухалки, а ансамбълът завърши на трето място на финала с три топки и два обръча.

Тимът в състав София Иванова, Алина Коломиец, Сузан Пуладиан, Даная Атанасова и Виктория Георгиева допусна неточности в композицията си с пет ленти и с резултат от 21.850 точки (трудност 10.700; артистичност 6.750; изпълнение 4.700), остана на крачка от отличията, завършвайки на четвърта позиция в този финал.

Clubs final at the Rhythmic World Cup in Baku:



🥇 Darja Varfolomeev 🇩🇪 30.450

🥈 Stiliana Nikolova 🇧🇬 29.100

🥉 Taisiia Onofriichuk 🇺🇦 28.950



