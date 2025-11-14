Схема за милиони: Имотна мафия краде жилища с фалшиви свидетели

В ход е схема за отнемане на имоти с фалшиви свидетели. Има случаи, в които можеш да придобиеш имот по обстоятелствена проверка, като докажеш, че си се грижил за въпросното място в продължение на 10 години, плащал си данъци и сметки. Това става възможно чрез трима свидетели, които се водят пред нотариус.

Един от казусите, за които разказва Вероника Димитрова в рубриката „По следите”, е точно такъв – трима лъжесвидетели са заведени при нотариус, за да потвърдят, че мъж от София е стопанисвал два огромни апартамента в центъра на града. Те са на стойност около 1 млн. евро. На единия лъжесвидетел са предложени 100 лв., за да се яви пред нотариус. Същите тези трима „свидетели” няколко дни преди въпросната сделка са направили същото за придобиване на друг имот в Нови Искър. Откраднатите имоти там се оказват десетки. Само в рамките на един ден Вероника Димитрова е получила четири сигнала.

Сделката за апартаментите в столицата е спряна, а лъжесвидетелите са хванати "в крачка". Впоследствие са признали, че са накарани да излъжат.

Още по казуса:

Срещу 100 лв., които така и не получила, Благовеста Владимирова се съгласила да лъжесвидетелства пред столичен нотариус. Целта била мъж от София да придобие два апартамента в центъра на столицата, на стойност близо един милион евро. Благовеста лъжесвидетелствала и за придобиването и на друг имот в Нови Искър.

Заедно с нея, по същите сделки лъжесвидетелствал и автоинструкторът Валери Бонев от София. Той също казва, че не е взел парите. „Уж трябваше да направя услуга, ама... мечешка работа”, коментира Бонев. Той отказа да отговаря на повече въпроси, защото така му е наредено от адвоката. Отрича да е взел пари.

Освен Благовеста и Валери, в кантората на нотариуса лъжесвидетелствал и трети мъж - Трайчо Йорданов от Видин, който живее в столичния квартал „Орландовци” и работи в автосервиз.

Първата задача на тримата била да докажат, че мъж от София се е грижил и е плащал данъците на двата апартамента в продължение на 10 години. Така щял да ги придобие по обстоятелствена проверка. Жената, чиито имоти стават обект на апетитите им, се казва Джилда Кароли. Завеждала е дълги години културната секция в радио „Свободна Европа”. Притежавала две жилища - едно на улица „Георги Раковски” и второ - на ул. „Стара планина”. Американската гражданка умира през 2022 г. Нямала брак, нито деца. Адвокат Маргарита Бояджиева я познавала още от 90-те години. Оказвала ѝ юридическа помощ при необходимост.

„В разговори с нея по въпроса за тези два апартамента няколко пъти съм я питала няма ли да ги дава под наем, защото те се рушат. Иска ли по някакъв начин нещо да правим за тях, ще ги продава ли. Тя винаги казваше: „Нищо няма да правя, ще дойде моментът, когато ще реша какво да правя с тях”, разказва Бояджиева.

Но моментът така и не дошъл. След смъртта на Кароли непознат мъж решава да "наследи" имотите ѝ чрез измама. Той се казва Красимир Асенов, живял е в столичния квартал „Надежда” и е работил като бодигард.

Наблюдаващият прокурор Боряна Кангалджиева посочва: „На този етап от разследването не сме събрали доказателства за това, че той се е познавал с въпросната г-жа Кароли. В последните години от живота си е сменял квартири и не е имал никакво имущество, а само и единствено кредити. Започва процедура за придобиване на имота чрез обстоятелствена проверка при нотариус в София. Междувременно обаче, след като е отворена проверката, лицето умира”.

За да не изпуснат двата апартамента, авторите на измамата измислят нова схема. Представят фалшиво завещание, според което преди смъртта си Асенов е завещал цялото си имущество на друг мъж от София - Благовест Рагев.

Кангалджиева разказва: „Рагев изненадващо се явява заветник и придобива собствеността на Асенов”. По отношение на това дали завещанието е истинско, или не тя посочва, че „на този етап има извършена експертна, която категорично доказва, че нито подписът, нито почеркът във въпросното завещание са положени от Асенов. В един момент софийски адвокат подава документи за продължаване на процедурата по обстоятелствената проверка и съответно придобиване на двата имота чрез констативен нотариален акт”.

И тук идва ролята на тримата лъжесвидетели - Благовеста Владимирова, Валери Бонев и Трайчо Йорданов. Те трябвало да потвърдят пред нотариуса, че починалият Красимир Асенов е полагал грижи за двата имота. Така жилищата щели да отидат при крайния кандидат собственик с фалшивото завещание - Благовест Рагев.

Прокурорът посочва още, че едната свидетелка била уговорена да каже, че е чистила таванското помещение по молба на Асенов, а другите двама свидетели трябвало да заявят, че са местили багаж, заедно с Асенов във въпросния апартамент и знаят, че мъжът е живял там.

Плановете на измамниците обаче се провалили. Вместо да присвоят имотите на американката, те, заедно с Благовест Рагев, били задържани в кантората на нотариуса в момента на сделката.

Директорът на СДВР Любомир Николов посочи: „Служители на "Икономическа полиция" незабавно задържат лицата. Документите, събрани до настоящия момент, заедно с неистинските такива, приложени по случая, са докладвани в Софийската районна прокуратура. От разпитите на свидетели става ясно, че имотите, които е следвало да бъдат прехвърлени в полза на задържаните лица, не са обитавани от много време. Считаме, че това потвърждава тезата, че лицата са се явили, за да лъжесвидетелства пред нотариуса”.

„Впоследствие, вече разпитани в качеството на свидетели по досъдебното производство, и тримата се отричат от това, което са казали пред нотариуса, и излагат фактическата обстановка, такава, каквато е била в действителност. Единият свидетел дава показания, че до този етап е участвала в три такива обстоятелствени проверки, като за първото свидетелстване е получила сумата от 100 лв., за второто свидетелстване и за настоящето ѝ е била обещана сумата - за всяко едно, но така и не ги е получила. Тя е извършила това, без да бъде възнаградена”, обяснява още Кангалджиева.

Крайният кандидат собственик на двата апартамента Благовест Димитров Рагев е с повдигнато обвинение.

„Това е именно лицето, което е обявило завещанието на г-н Асенов, в което всъщност се твърди, че г-н Асенов му завещава цялото си имущество. Като лицето е привлечено за извършено документно престъпление”, обяснява още прокурорът.

Лъжесвидетелите твърдят, че мозъкът на схемата е друг мъж от София на име Валентин Рангелов. Той се представя като адвокат, но не е ясно дали има юридическо образование. Според сайта, в който предлага услугите си, офисът му се намира на ул. „Стара планина” 1, където е единият от апартаментите на американката. Валентин е действал като пълномощник по случаите с имотите на починалата жена.

Благовеста заявява, че Валентин ѝ е казал какво да говори и че го познава от малък. Тя допълва, че мъжът не ѝ е казал за какво става дума точно.

Валери от своя страна коментира, че е направил услуга „на молителя”. На въпрос дали става дума за Рагев, той отговаря с „да”. Но продължава да отказва да коментира повече.

Въпреки няколкото опита за разговор с Валентин Рангелов, екипът на NOVA не успява да го открие на адресите му, телефоните му също са изключени. Той вече е с повдигнато обвинение за това, че в условията на продължавано престъпление е подбуждал към лъжесвидетелстване три лица. Той е с мярка „задържане под стража”.

Апартаментите на американката са били забелязани и от друга група на имотната мафия. Те се опитали да ги присвоят чрез фалшиво пълномощно, според което жената все още е жива.

Любомир Николов коментира: „Парадоксалното в случая е, че на следващия ден друго лице, член на друга такава престъпна група, занимаваща се с имотни измами, се явява в Община „Оборище” и също чрез представяне на неистинско пълномощно цели да придобие документи, които впоследствие ще са му нужни да представи пред нотариуса, с което да придобие въпросните имоти. Извършителят представя пълномощно от 2025 г. В същото време, ние установяваме, че собственикът на имота - американската гражданка, е починала през 2022 г. Незабавно предприехме действия със служителите на Икономическа полиция. Задържахме две лица и на едно от тях е повдигнато обвинение за представяне на неистински официален документ".

Разследващите установили още, че лъжесвидетелите от първата група, участвали и в други схеми за придобиване на имоти в района на Нови Искър. Валери Бонев и Валентин Рангелов фигурират дори като собственици на парцели.

На въпроса дали Благовеста е карала да свидетелства и за друг имот, тя отговаря: „Да, казала съм всичко”.

От своя страна на въпрос дали е придобил имоти в район Нови Искър Валери отказва да отговори и коментира само, че „там ще се уточнят нещата, нали има разследване”.

„Въпросните лъжесвидетели явно практикуват това често и упражняват тази „професия”, тъй като установихме, че същите са били лъжесвидетели и по други обстоятелствени проверки за други имоти отново в София”, посочва директорът на СДВР.

Сделката, на която са се явили, за да лъжесвидетелстват за придобиването на имот в Нови Искър, е изповядана в края на миналия месец. А присвоените имоти в района чрез обстоятелствени проверки и чрез други фалшиви документи, се оказаха не малко. Единият от собствениците на парцел във Войнеговци видял, че не само, че е откраднат, но вече е пуснат да се продава.

Стоян Стоянов разказва: „Онзи ден, обажда ми се мой приятел и ми казва – „Твоят имот, който го имате, се продава. Ти ли го продаваш, гледам, че е пуснат за продажба. Аз бях шокиран. Казах – „Няма такова нещо, нещо си объркал”.

Грешката обаче се оказала вярна. Имотът на човека бил откраднат още през лятото на тази година от жена на име Дора Давидова, която пък го продала на една от фирмите на Валентин Рангелов, сочен за автор на схемата с апартаментите на американката.

„Пратиха ми обявата. Проверих, наистина имотът беше имотът пуснат за продажба - с квитанции от общината, с някакви незнайни документи, най-вероятно всичко е фалшификация. Заедно с моя имот, в същия ден е придобит и имотът на мой съсед. Двата съседни имота са придобити в един и същи ден, при един и същи нотариус”, разказва Стоянов.

Дора Давидова отрича да е придобивала имоти.

Вилата на Александър Петков и близките му в село Войнеговци също била присвоена от имотната мафия още през лятото на миналата година. Но той разбрал чак сега. От Община Нови Искър го уверявали до скоро, че няма смяна на собствеността.

Петков обяснява, че не познава Валери Христов Бонев, който първоначално е придобил имота му.

„Не го познавам, никога не съм бил в контакт, не знам как изглежда. За момента нямам никаква информация как го е придобил”, допълва Александър.

Бонев отказва да коментира как е придобил имотите в Нови Искър.

Александър посочва, че няма никаква представа за продажбата на имота от Валери Бонев на Валентин Рангелов.

Жена от Войнеговци също разбрала случайно, че мъж на име Красимир Станчев се опитва да открадне имота им. Представил договор от 1994 година с по това време вече починал неин роднина.

Жената твърди, че не познава Красимир Станчев, никога не го е виждала и никога не е разговаряла с такъв човек.

„Красимир Станчев е подал искова молба срещу нас, в която иска нотариалният ми акт да бъде отменен, както и нотариалният акт на предишната собственичка. Майка му уж го била купила 1994 г. от ползвателя, който е бил тогава. Купила го с договор за покупко-продажба, който договор не е заверен никъде, на хвърчащ лист е. Като през 94-та година се изпълнява този договор. Няма как това да се случи, защото ползвателят е починал през 1991 г.”, разказва още жената.

Красимир Станчев живеел в Камбоджа от три години, разказа неговата сестра. Бил упълномощил Валентин Рангелов да го представлява в България.

Сестрата на Станчев казва: „Много е доверчив и си е дал електронния подпис на Валентин Рангелов. И той, с този електронен подпис, може да го подписва за всякакви юридически въпроси”.

На въпрос защо нейният брат не се откаже от това пълномощно тя отговаря: „Това може само него да питате”.

От община Нови Искър признават, че случаите на откраднати имоти в района са много. Твърдят, че подават сигнали. Зам.-кметът на район „Нови Искър” Ваня Николова казва: „Подавани са сигнали, не мога да кажа точно колко, но е голям броя на жалбите”.

На въпроса как тези измамници се сдобиват с толкова много документи Николова посочва, че не може да каже. „Имало е случаи, в които е имало разследвания. Такива документи, които са описани, тук в архива на администрацията тук не са открити”, допълва тя.

Софийската районна прокуратура вече разследва случаите.

„Имаме информация и достатъчно данни за подозрителни сделки на територията на град Нови Искър и околните села. В момента в СРП се водят две наказателни производства за различни престъпления, които са свързани с такива имоти. Основният способ за домогване до тези имоти е обстоятелствена проверка. Т.е. явяват се пред нотариус някакви свидетели, които твърдят, че мнимият собственик е владял имота последните 10 години, плащал е данъци, чистил е, каквито факти се отричат от реалните собственици”, казва говорителят на СРП Николай Николаев.

Откъде измамниците се сдобиват с информацията за тези имоти и с какви документи са успели да ги откраднат, ще покаже разследването.

Кметът на Община Нови Искър изпрати отговор до NOVA

„В районната администрация постъпват немалко заявления за заверка на молба – декларация за придобиване по давност на недвижим имот. Районната администрация следва да удостовери дали за съответния имот има или няма акт за държавна собственост и акт за общинска собственост. Има редица случаи обаче, когато имотът не е общински, в които сме установявали, че съответните регистри, в които проверяваме имотите, са вписани като собственици други лица. В такива случаи сме отказвали извършването на услугата с цел да предпазим тези вписани лица от придобиването на имот от други хора. Но тогава заявителите подават жалби в съда, който ни осъжда да заверим молбата с мотива, че задължението на Общината е да удостовери само има или няма акт за общинска съответно държавна собственост”.

От Общината още посочват, че случаите са десетки и предоставят цялата информация, която трябва да бъде проверена от нотариуса.