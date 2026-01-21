България

България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната

Това съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов

21 януари 2026, 13:58
Край на „мадуровките“? Какво представляват новите машини-скенери, с които се предлага да гласуваме

Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб

Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития

Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев

Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир

МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

След бойкот заради заплати: Кметът на

П равителството одобри проект за придобиване на брегови противокорабен ракетен комплекс от САЩ и споразумение с Италия за съвместно изграждане на съоръжения за разполагане на многонационалната бойна група на НАТО. Това съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов след заседанието на Министерския съвет.

САЩ одобриха сделка с България за противокорабен ракетен комплекс

Министърът уточни, че проектът за инвестиционен разход включва два договора – един за доставка на системата на стойност 205 млн. долара и втори за доставка на система за командване и управление на стойност малко над 3 млн. долара. След днешното решение проектът ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание, след което Министерството на отбраната ще подпише договорите, уточни Запрянов. 

Договорите ще бъдат сключени по схемата „правителство с правителство“, като основните плащания са предвидени за периода 2029–2030 г., а срокът за изпълнение е до 2030 г, добави министърът на отбраната в оставка. 

Комисията по отбрана даде зелена светлина на проекта за „Придобиване на зенитно-ракетни комплекси“

С решението започва още един проект за модернизация на Българската армия, който е извън проекта ESAFE и ще се реализира с национално финансиране. Той е част от инвестиционната програма за превъоръжаване на въоръжените сили и Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 (Програма 2032). Запрянов припомни, че миналата седмицабе дадено начало на проекта за придобиване на противоминни кораби от Белгия и Нидерландия.

Закупуването на противоракетни комплекси за армията бе одобрено и от бюджетната комисия

Министерският съвет одобри и споразумение между правителствата на България и Италия, подписано преди Коледа с италианския министър на отбраната Гуидо Крозето. С него двете държави се ангажират със съвместното изграждане на съоръжение за разполагане на многонационалната бойна група на НАТО, която към момента е дислоцирана в района на учебен полигон „Ново село“, уточни Запрянов. 

Съоръжението ще бъде изградено в района на Кабиле на два етапа – първо за временно, а впоследствие и за постоянно разполагане на бойната група. Изграждането на временната инфраструктура ще започне съвместно с италианската страна.

Въоръжаваме корабите си за електронна война

Споразумението урежда възможността италианските въоръжени сили и Министерството на отбраната на Италия да извършват инвестиции на територията на България при спазване на българското законодателство и след ратификация от Народното събрание. По думите на Запрянов то е по подобие на споразуменията между България и САЩ за съвместни съоръжения като „Ново село“ и авиобаза „Граф Игнатиево“.

Министърът подчерта, че този модел позволява с по-ограничени финансови средства да се постигнат по-добри резултати чрез оптимално разпределение на отговорностите между страната домакин и рамковата държава на бойната група на НАТО.

Източник: БТА/Николета Василева    
Обрат по делото

Обрат по делото "Сияна": Вещото лице Станимир Карапетков се оттегля от процеса

Доналд Тръмп кацна в Швейцария

Доналд Тръмп кацна в Швейцария

"След 4 брутални години": Лена Бориславова няма да участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен – „Ако случайно завали“

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен – „Ако случайно завали“

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

6 котешки филма, които трябва да гледате

6 котешки филма, които трябва да гледате

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци
Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Кой има имен ден днес
Кой има имен ден днес

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

"Не съм популярен при вас сега, защото защитавам Доналд Тръмп", казва шефът на военния алианс НАТО, докато президентът на САЩ заплашва Гренландия

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Жената е е убила едната си дъщеря и е разболяла другото си дете и половинката му с отровено вино през ноември

Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец

Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец

По случая е образувано досъдебно производство

Правителството одобри кандидатите за европейски прокурор от България

Правителството одобри кандидатите за европейски прокурор от България

Националната процедура по подбор премина през два етапа

Защо Мъск заплашва да купи Ryanair

Защо Мъск заплашва да купи Ryanair

Илон Мъск обмисля дали да купи Ryanair след скандал с шефа на авиокомпанията. Двамата си размениха сериозни обиди

Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

Много от храните в този списък се считат за супер храни и имат ползи за здравето, които надхвърлят просто доброто настроение

Холестеролът под лупа: какво трябва да знаем

Слави Трифонов избухна: Гледате „юмрука на протеста“, а не виждате боклука

Слави Трифонов избухна: Гледате „юмрука на протеста“, а не виждате боклука

Лидерът на ИТН атакува ПП-ДБ: Някои се изживяват като лидери на протеста, но софиянци се срещат с боклука на кмета

Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Кейти Пери и Джъстин Трюдо взривиха Давос

Кейти Пери и Джъстин Трюдо покориха Давос! Ръка за ръка, новата „властна двойка“ на света обяви края на познатата ни стабилност. Какво разказа бившият премиер за срещата им в Монреал и защо бившият съпруг на Кейти се подигра с избора ѝ?

Бела Хадид критикува Dolce & Gabbana заради "расизъм, сексизъм и фанатизъм"

Бела Хадид критикува Dolce & Gabbana заради "расизъм, сексизъм и фанатизъм"

„Шокирана съм, че хората все още подкрепят тази компания, това е срамно“, написа Хадид

Дженифър Лопес даде пари на бездомен мъж след скандала с Glambot

Дженифър Лопес даде пари на бездомен мъж след скандала с Glambot

56-годишната актриса, която наскоро беше критикувана за поведение си, беше забелязана в Лос Анджелис да дава пари на неназован минувач

Аштън Къчър призна истината: Къпят ли се с Мила Кунис?

Аштън Къчър призна истината: Къпят ли се с Мила Кунис?

Четири години след като той и съпругата му, Мила Кунис, бяха подложени на критики, актьорът говори отровено за хигиената си

<p>Пет скрити симптома на стрес, които може да пренебрегнете</p>

Пет скрити симптома на стрес, които може да пренебрегнете

Причините за стрес могат да бъдат работа, взаимоотношения, финансови проблеми или здравословни трудности

<p>Спри да качваш стари снимки!&nbsp;Истината за тренда &bdquo;2026 е новата 2016&ldquo;</p>

Хъксли беше прав, а Оруел ще трябва да почака: Защо трендът „2026 е новата 2016“ е дигитален капан

Мислите си, че просто споделяте спомени? Помислете пак. Носталгията е новото гориво на алгоритмите, които ни познават по-добре, отколкото ние самите

<p>Има задържан за побоя над координатора на &bdquo;Величие&ldquo; в Гоце Делчев</p>

Прокуратурата се зае с побоя над координатора на „Величие“ в Гоце Делчев, има задържан

Пострадалият е с фрактура на лакътна кост на дясната предмишница и с разкъсно-контузни рани в областта на главата

<p>Имотите в България&nbsp;вече не са &bdquo;руски&ldquo;</p>

Голямото руско разпродаване: Данните на БНБ потвърждават масово изтегляне от имотите у нас

Преките инвестиции у нас се повишават

