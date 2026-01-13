България

Запрянов: Завод "Терем - Ивайло" е готов да посрещне новите бойни машини "Страйкър"

Това увери министърът на отбраната в оставка

13 януари 2026, 14:11
Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол

След Варна: Кои други области се очаква да обявят грипна епидемия

БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

Ще дават ежедневно информация за планираните дейности по почистването в София

Президентът Радев обяви кога ще връчи втория мандат

Проф. Кантарджиев: Кисело зеле, сирене и кисело мляко срещу грипа

Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

Хаос в сметките за парно, след като съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение

Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов провери готовността на завод "Терем – Ивайло" ЕООД във Велико Търново за асемблиране на новите бойни машини "Страйкър". Пред журналисти той увери, че предприятието е напълно готово.

Първите нови бойни машини ще бъдат транспортирани от Съединените щати и най-вероятно следващият месец ще бъдат в България.

Започна производството на бойните машини "Страйкър" за армията ни

"Правителството инвестира 17 милиона лева за подготовката и аз дойдох да видя какво сме постигнали и дали сме готови, тъй като очакваме техниката всеки момент. Говорим за 198 машини. Най-важните сгради са изцяло реновирани. В момента вървят само довършителни работи по отношение на площадките", поясни той. 

Ресорният министър допълни, че за ескадрилата от F-16, която ще имаме през 2028 година, ни трябват 32-ма подготвени и сертифицирани пилоти.

"Имаме вече подготвени пилоти и структури - наши момчета, които могат да осигуряват обучението. Имаме и американски пилот, който ще бъде три години в България като инструктор и ще подпомага този процес. Не можем да говорим за air policing веднага от момента, в който самолетът пристигне. Необходима е подготовка", обясни Запрянов.

Ето кога България ще получи първите 33 машини "Страйкър"

Той коментира и какво се случва със системата за противовъздушна охрана, за която се чака финансиране.

"Ние имаме договор с Германия. На България ще бъде предложено споразумение, което парламентът трябва да одобри, след което ние ще поръчаме и тези системи. Радиолокационните станции са в Народното събрание и също са част от Националния план и ще бъдат финансирани по SAFE", каза още министърът в оставка, цитиран от NOVA.

Запрянов обясни за българските F-16

Във връзка с равносметката за свършеното от отиващия си кабинет той каза: "Всички цели, които бяхме поставили в програмата за управление на правителство по отношение на отбраната, са изпълнени".

Източник: NOVA    
Атанас Запрянов Терем Ивайло завод Велико Търново Страйкър
