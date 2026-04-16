България ще плати 12,6 млн. долара по-малко за „Страйкър“-ите

М инистерският съвет прие доклад за одобряване на проект за изменение и допълнение № 1 на международен договор (LOA) BU-B- UCR „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър”.

Кабинетът одобри купуване на машини "Страйкър" от САЩ

Предлагането на допълнения и изменения към действащи договори по Програмата за чуждестранни военни продажби (Програма FMS) е стандартна практика на Правителството на САЩ, когато се изискват корекции в тяхното съдържание.

Предложеният проект за изменение и допълнение № 1 на международен договор (LOA) BU-B-UCR намалява стойността на договора с $12 580 030, както и предвижда промени в неговото съдържание (коригиране на времеви параметри, промяна схема на плащане, добавяне на уточняващи текстове и други).