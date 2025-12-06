"Възраждане" съди Съвета на ЕС за въвеждането на еврото

С ъдът на Европейския съюз в Люксембург назначи съдебен състав по две искови жалби, подадени от евродепутата от „Възраждане“ Станислав Стоянов и от група от 13 български граждани.

Това означава, че според Секретариата на Съда жалбите не са явно недопустими – първата необходима стъпка, за да продължи делото, съобщават от „Възраждане“.

В момента тече срокът, в който Съветът на Европейския съюз трябва да изпрати своя писмен отговор. След това съдът ще реши дали производството да продължи с устна фаза.

От „Възраждане“ подчертават, че все още не знаят дали ответникът - Съветът на ЕС, ще оспори допустимостта на жалбата, след което следва решаващото произнасяне на Съда.

По делото е назначена съдийка от Латвия, която през годините се е занимавала с дела за защита на гражданските права.

Подадените жалби от българска страна са две. Едната е от 13 български граждани, а другата - от евродепутата от " Възраждане" Станислав Стоянов. Причината да има две жалби е, че се използват различни основания за правен интерес, който е от съществено значение за допустимостта на жалбите.