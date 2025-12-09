Делян Станков: В първите дни на еврото кешът ще създава повече проблеми, отколкото сигурност

С ъвсем скоро България официално преминава към еврото. Периодът е динамичен, очакванията са високи, а хората се питат как да преминат през първите дни без напрежение. Най-честите теми са свързани с практиката: какво ще се случва при плащане, ще има ли объркване с курсовете, дали е разумно да се държат пари в брой и колко бързо човек може да си спести цялото това главоболие.

В тази връзка разговаряме с Делян Станков, директор „Картови плащания“ в EasyPay. Той има над 23 години опит в банковия сектор и стои зад ключови моменти в развитието на картовите плащания у нас, включително първите чип карти, първите безконтактни плащания и ранните решения за мобилно разплащане. С него обсъждаме какво е важно да знаят хората преди 1 януари 2026 г. и как картите могат да направят прехода към еврото по – спокоен и по-лесен.

Източник: iStock

Г-н Станков, през годините сте участвали във въвеждането на почти всяка ключова промяна в картовите плащания у нас. От вътрешна гледна точка – готови ли са картовите системи и търговците за деня на въвеждането на еврото?

Процесът е координиран на национално ниво и нямаме очакване за технологични затруднения. Финансовият сектор работи отдавна по самата адаптация на системите и същевременно бяха проведени успешни финални тестове между платежните институции в посока както на издатели на платежни карти, така и на приемащи плащанията с тях. Трансакциите бяха успешно обработени и в последствие осчетоводени коректно.

В подобни преходни моменти – кой е най-сигурният начин да избегнеш объркване между левове и евро?

Категорично най-сигурният начин е да се използва платежна карта. Парите в сметките (IBAN) ще се превалутират автоматично в евро и и когато към сметката има платежна карта, плащанията са идентични с тези в Ерозоната – например, на море в Гърция или ски във Франция. Това елиминира нуждата човек да мисли за преизчисления, да следи какво му връщат или дали е сметнато правилно. С картата сумата на дисплея винаги е финалната — без човешки грешки и без напрежение. Особено в първите няколко седмици това дава много спокойствие.

Какъв е рискът за хората, които планират да разчитат основно на кеш през първите дни?

Кешът никога няма да изчезне и е удобен в някои ситуации, но точно в динамични периоди създава повече притеснения и неудобства. Понякога хората носят и по-големи суми, което не е най-безопасното решение и носи риск от загуба или кражба. При разплащане, ако бързат и нямат дребни или точната сума, това може доведе до загуба на време. Освен това, при плащания в брой винаги съществува ангажиментът да смяташ дали са ти превалутирали точно. С карта тези неща отпадат и процесът е бърз, лесен и сигурен.

Като човек с дългогодишен опит в картовите плащания – кои са петте най-големи предимства да минеш към еврото с карта в ръка?

· автоматично превалутиране на средствата по картовите сметки по официалния курс на БНБ – 1.95583 лв. за 1 евро

· постоянен контрол над средствата

· бързи, лесни и сигурни плащания на ПОС, нотификация за всяко плащане

· без пресмятане на курс и ресто

· без риск от фалшиви банкноти

Източник: iStock

Много хора не знаят, че EasyPay предлага карти без месечни такси и безплатна сметка, която се открива на каса за минути. Колко важно е това именно в такъв динамичен период?

Клиентите не харесват да чакат за тежки процедури и искат лесно и бързо решение, което да могат да използват веднага. И ето – ние предоставяме точно такова решение – в над 3800 каси на EasyPay клиентите ни могат да си открият сметка (IBAN) и издадат към нея карта без такси за поддръжки и забележете – това е буквално за 5 минути!

Каква е логиката да предлагате и Bcard, и Mastercard – какъв тип потребители обслужва всяка от тях?

Картовите ни продукти са иновативни, удобни, сигурни и имат някои нюанси между тях, за да можем да достигнем до всички хора:

· Bcard – по-подходяща за хора, които искат карта без такса за издаване, удобна за теглене и разплащане в България. Предпочитана е от по-консервативни клиенти и пенсионери, които не трансактират в интернет и не пътуват в чужбина.

· Mastercard – това е изборът на хората за международна употреба, плащания в интернет и бонуси като кешбек в заведенията за хранене и барове. Освен това теглите безплатно от EasyPay банкомат, а всеки вторник получавате 10% кешбек за храна и напитки – приятен бонус, който се натрупва, като спестявате не само време и нерви, а и реални средства. Може да пазарувате от ресторанти, сладкарници, пекарни, барове и други заведения за храна и напитки, както и онлайн на сайтове за доставка на храна – в страната и в целия свят. Важи и за храна за домашните любимци от специализираните вериги.

Тук искам да отворя и една скоба – ние издаваме и електронни ваучери за храна и си партнираме успешно с няколко оператора на услугата, но за това ще разкажа друг път.

Едно от удобствата е, че със сметките и картите на EasyPay могат да се плащат сметки без такси – дори през Viber чатбот. Колко реално използвано е това в ежедневието?

Да, наблюдаваме плащанията на битови сметки, данъци и такси по различните канали и определно има тенденция за сериозно увеличение на ползването на Viber като начин за това. Viber чатбота на EasyPay е един бърз и сигурен начин да се плати комунална услуга, без да се чака на гише. Хората ценят все повече удобството в ежедневието си и ние се стараем да им го предоставяме.

Източник: iStock

Ако трябва да дадете един ключов съвет за спокоен старт в първите дни на еврото – кой би бил той?

Цялата суматоха ще бъде няколко дни и всичко ще отшуми в рамките на месец. Хората трябва да са спокойни, че системите са адаптирани към еврото, няма от какво да се притесняват и няма да загубят. Напротив – тази важна крачка ще доведе само до ползи за потребителите. Същевременно, всеки трябва да си избере удобен за него начин за разплащане, като аз силно препоръчвам картовите продукти на EasyPay като едно наистина рационално решение. Пак ще повторя – кешът няма да изчезне, но в първите дни на преминаване към евро, ще носи известни затруднения, неудобства и рискове.