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„Часът на Arena Select“ през септември: комедия, впечатляващи гледки и неочаквани таланти

4 септември 2026, 16:11
„Часът на Arena Select“ през септември: комедия, впечатляващи гледки и неочаквани таланти
Източник: Vivacom

И през септември зрителите на Vivacom могат да се насладят на специална селекция от филми и развлекателни формати в „Часът на Arena Select“ - всяка неделя от 22:00 ч. по VIVACOM Arena. Слотът събира на едно място разнообразно съдържание от тематичните канали от пакета Arena Select – Arena Action, Arena Comedy и Arena Life.

В рамките на слота всяка седмица се представят подбрани заглавия от трите тематични канала - от биографични истории и риалити формати до фентъзи трилъри и комедийни сериали, дублирани на български език.

Месецът започва на 6 септември в 22:00 часа с романтичната комедия „Какво искат жените“ (What Women Want) с Мел Гибсън и Хелън Хънт. Историята проследява успешен рекламен директор, който след необичаен инцидент неочаквано придобива способността да чува мислите на жените. Това, което първоначално изглежда като предимство в кариерата, скоро го кара да преосмисли отношенията си с хората около него.

На 13 септември идва ред на документалната поредица „Вечните чудеса на Земята“ (Earth’s Eternal Wonders). Поредицата разкрива Земята с нейните впечатляващи пейзажи, красота и необятност. Зрителите ще се запознаят с изключителни места, които разкриват по различен начин историята на формирането на нашата планета.

За всички с интерес към сериалите на 20 септември ще могат да гледат първите два епизода на „Къдриците на Кармен“ (Carmen Curlers). Сериалът проследява истинската история на предприемчивия Аксел - мъж с големи идеи, живеещ в малък датски град през 60‑те години. Когато той открива революционен продукт, а именно електрическите ролки за коса, Аксел решава да се заеме с тяхното производство и да промени не само собствения си живот, но и съдбите на хората около себе си.

Септемврийската селекция завършва на 27 септември с телевизионната игра „Игра на таланти“ (Game of Talents). Във формата участниците трябва да разпознаят скрития талант на различни хора, разполагайки единствено с първоначални впечатления и поредица от подсказки.

С Arena Select зрителите имат достъп до още повече съдържание. Всичко това с цели 50% отстъпка от стандартната цена - само за 2.00 €. за 30 дни при заявка през приложението My Vivacom до 30.09.2026 г. Пакетът е включен без допълнително заплащане за клиентите на EON PREMIUM и EON SAT PREMIUM.

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