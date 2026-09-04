Престрелка между ГУР и ССУ в Киев разкри напрежението между двете служби

Володимир Зеленски обяви разследване и наказания след престрелка между агенти на ССУ и военното разузнаване ГУР в Киев, при която са били ранени няколко души.

Двама служители – по един от всяка служба – са официално заподозрени, а заместник-ръководители на двете ведомства ще бъдат уволнени; Зеленски настоява за установяване на истината.

Инцидентът извади наяве дългогодишното съперничество между ССУ и ГУР, като според анализатор то може да е свързано и с личното и политическото противопоставяне между ръководителите им.

Ukraine spy agencies clash in deadly Kiev shootout, leaving GUR operative dead



Several others were reportedly wounded after gunfire erupted between SBU and GUR personnel.



Ukrainian media linked the clash to tensions between the two agencies.



Three SBU special forces members… pic.twitter.com/CsDp5T1yM6 — Viory Video (@vioryvideo) September 3, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски обяви наказания и разследване след престрелка тази седмица между агенти на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) и Главното управление за разузнаване (ГУР) в Киев – инцидент, около който обстоятелствата все още не са изяснени и който извади на бял свят съперничество между двете ведомства, предаде Франс прес.

"Двама души, замесени в престрелката, бяха официално определени като заподозрени (в разследването - бел. АФП.): става дума за агент на ССУ и агент на военното разузнаване - ГУР", каза снощи Зеленски в ежедневното си видео обръщение.

"Всички останали обстоятелства около инцидента също са обект на разследване", допълни той и добави: "Важно е истината да бъде установена и подобни случаи да не се повтарят никога повече".

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Зеленски обяви, без да дава повече подробности, че заместник-ръководители на двете агенции ще бъдат уволнени. "И двете структури трябва да понесат отговорност", отбеляза той.

В сряда сутринта няколко украински медии съобщиха за престрелка между агенти на ГУР и ССУ в жилищен квартал на Киев.

ССУ заяви вчера, че този "абсолютно неприемлив" инцидент между служители на двете структури е станал, докато службата е провеждала обиск. Според ССУ тази операция е била част от разследване относно предполагаеми връзки между руската Федерална служба за сигурност (ФСС) и командир на Руския доброволчески корпус, съставен от руски граждани, противопоставящи се на управлението на Владимир Путин. Корпусът е базиран в Украйна и е под контрола на ГУР. Няколко души бяха ранени по време на престрелката, съобщи ССУ, без да дава повече подробности.

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ГУР осъди вчера в изявление "кампанията за дезинформация", целяща да дискредитира агенцията и нейните бойни подразделения, без да споменава изрично конфликта със ССУ.

ССУ и ГУР са две мощни структури, изцяло ангажирани във войната с Русия, но за съперничеството между тях се говори отдавна, посочва АФП.

Политическият анализатор Володимир Фесенко в профила си във Фейсбук изрази мнение, че причината за този конфликт е "личностното и политическо противопоставяне" между шефа на ССУ Олександър Поклад и бившия шеф на ГУР и настоящ ръководител на президентската канцелария Кирило Буданов.