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Престрелка между ГУР и ССУ в Киев разкри напрежението между двете служби

Агент на Службата за сигурност на Украйна и агент на военното разузнаване са официално заподозрени

4 септември 2026, 16:34
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски   
Източник: БТА/АР
  • Володимир Зеленски обяви разследване и наказания след престрелка между агенти на ССУ и военното разузнаване ГУР в Киев, при която са били ранени няколко души.
  • Двама служители – по един от всяка служба – са официално заподозрени, а заместник-ръководители на двете ведомства ще бъдат уволнени; Зеленски настоява за установяване на истината.
  • Инцидентът извади наяве дългогодишното съперничество между ССУ и ГУР, като според анализатор то може да е свързано и с личното и политическото противопоставяне между ръководителите им.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви наказания и разследване след престрелка тази седмица между агенти на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) и Главното управление за разузнаване (ГУР) в Киев – инцидент, около който обстоятелствата все още не са изяснени и който извади на бял свят съперничество между двете ведомства, предаде Франс прес.

"Двама души, замесени в престрелката, бяха официално определени като заподозрени (в разследването - бел. АФП.): става дума за агент на ССУ и агент на военното разузнаване - ГУР", каза снощи Зеленски в ежедневното си видео обръщение.

"Всички останали обстоятелства около инцидента също са обект на разследване", допълни той и добави: "Важно е истината да бъде установена и подобни случаи да не се повтарят никога повече".

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Зеленски обяви, без да дава повече подробности, че заместник-ръководители на двете агенции ще бъдат уволнени. "И двете структури трябва да понесат отговорност", отбеляза той.

В сряда сутринта няколко украински медии съобщиха за престрелка между агенти на ГУР и ССУ в жилищен квартал на Киев.

ССУ заяви вчера, че този "абсолютно неприемлив" инцидент между служители на двете структури е станал, докато службата е провеждала обиск. Според ССУ тази операция е била част от разследване относно предполагаеми връзки между руската Федерална служба за сигурност (ФСС) и командир на Руския доброволчески корпус, съставен от руски граждани, противопоставящи се на управлението на Владимир Путин. Корпусът е базиран в Украйна и е под контрола на ГУР.  Няколко души бяха ранени по време на престрелката, съобщи ССУ, без да дава повече подробности.

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ГУР осъди вчера в изявление "кампанията за дезинформация", целяща да дискредитира агенцията и нейните бойни подразделения, без да споменава изрично конфликта със ССУ.

ССУ и ГУР са две мощни структури, изцяло ангажирани във войната с Русия, но за съперничеството между тях се говори отдавна, посочва АФП.

Политическият анализатор Володимир Фесенко в профила си във Фейсбук изрази мнение, че причината за този конфликт е "личностното и политическо противопоставяне" между шефа на ССУ Олександър Поклад и бившия шеф на ГУР и настоящ ръководител на президентската канцелария Кирило Буданов.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
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