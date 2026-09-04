Романтика във Венеция: Сидни Суини и Скутър Браун с пламенна целувка на гондола

С идни Суини и Скутър Браун върнаха романтиката във Венеция. Двойката се завърна в италианския град, където се запозна миналата година на събитие на Джеф Безос и Лорън Санчес. Двамата се насладиха на романтична разходка с гондола в четвъртък, според кадри, публикувани от Page Six.

28-годишната актриса от хитовия сериал „Еуфория“ и 45-годишният музикален продуцент не скриха чувствата си на лодката, където прекараха времето си в прегръдки и целувки.

По-късно двамата бяха забелязани да се разхождат хванати за ръка из улиците на града. Суини беше заложила на елегантна бяла рокля с жълт пуловер, преметнат през раменете, и черни слънчеви очила. Браун носеше бяла риза, тъмносини шорти, обърната назад яркосиня бейзболна шапка и кафяви очила.

Sydney Sweeney and boyfriend Scooter Braun are giving major rom-com vibes while in Venice for the Venice Film Festival. ❤️



📹: BACKGRID pic.twitter.com/mMNyyLlXbM — Page Six (@PageSix) September 3, 2026

Актрисата е във Венеция в качеството си на посланик на Armani Beauty - официален козметичен спонсор на 83-ия международен филмов фестивал в града. Тя демонстрира поредица от стилни тоалети от пристигането си в Италия, започвайки с прозрачен дантелен винтидж топ на Georges Chakra, съчетан с бермуди в цвят каки. За вечеря същия ден номинираната за „Еми“ звезда избра рокля Chanel без презрамки в цвят слонова кост от пролетната колекция на Карл Лагерфелд от 1987 г.

Преди бягството си в Италия, Суини направи важна стъпка във връзката си с Браун, като прекара време с трите му деца - 11-годишния Джагър Джоузеф, 9-годишния Леви Магнус и 7-годишната Харт Вайълет - в заведение за смутита в Лос Анджелис.

Суини и Браун са практически неразделни от сватбата на Безос и Санчес през юни 2025 г. Източник, близък до двойката, по-рано разкри пред Page Six, че Браун е бил „обсебен“ от Суини след първата им среща и веднага е започнал да я ухажва настоятелно.

Само няколко месеца по-късно Браун се запозна и с родителите на актрисата по време на двойна среща в рамките на събитието Halloween Horror Nights в Universal Studios Hollywood. Двамата официално потвърдиха романса си в социалните мрежи през април, след като се появиха заедно на музикалния фестивал Stagecoach.

Sydney Sweeney and Scooter Braun pack on the PDA in Venice, Italy while on vacation. They apparently met in the same city back in June 2025 during Jeff Bezos and Lauren Sanchez Bezos’ wedding.#SydneySweeney #JeffBezos pic.twitter.com/OSRHqH5GUR — Movie Cinema Film (@MovieCinemaFlm) September 4, 2026

Искрата между тях пламна малко след като звездата от „Белият лотос“ развали годежа си с бившия си партньор Джонатан Давино. „Тя не е готова да се установи“, твърдеше източник от обкръжението ѝ през март 2025 г. „Останаха заедно толкова дълго само защото ѝ беше трудно да вземе решение за раздяла. Връзката им не приключи поради липса на чувства.“

Междувременно Скутър Браун бе женен за 39-годишната Яел Коен от 2014 до 2021 г., като двамата финализираха развода си през 2022 г.