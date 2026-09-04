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Романтика във Венеция: Сидни Суини и Скутър Браун с пламенна целувка на гондола

Звездата от „Еуфория“ Сидни Суини и музикалният продуцент Скутър Браун демонстрираха близост по време на романтична разходка с гондола във Венеция. Двойката се завърна в града, където пламна любовта им, след като направи важна крачка в отношенията си

Стела Христова Стела Христова

4 септември 2026, 17:02
Романтика във Венеция: Сидни Суини и Скутър Браун с пламенна целувка на гондола
Сидни Суини и Скутър Браун   
Източник: Getty

С идни Суини и Скутър Браун върнаха романтиката във Венеция. Двойката се завърна в италианския град, където се запозна миналата година на събитие на Джеф Безос и Лорън Санчес. Двамата се насладиха на романтична разходка с гондола в четвъртък, според кадри, публикувани от Page Six.

28-годишната актриса от хитовия сериал „Еуфория“ и 45-годишният музикален продуцент не скриха чувствата си на лодката, където прекараха времето си в прегръдки и целувки.

По-късно двамата бяха забелязани да се разхождат хванати за ръка из улиците на града. Суини беше заложила на елегантна бяла рокля с жълт пуловер, преметнат през раменете, и черни слънчеви очила. Браун носеше бяла риза, тъмносини шорти, обърната назад яркосиня бейзболна шапка и кафяви очила.

Актрисата е във Венеция в качеството си на посланик на Armani Beauty - официален козметичен спонсор на 83-ия международен филмов фестивал в града. Тя демонстрира поредица от стилни тоалети от пристигането си в Италия, започвайки с прозрачен дантелен винтидж топ на Georges Chakra, съчетан с бермуди в цвят каки. За вечеря същия ден номинираната за „Еми“ звезда избра рокля Chanel без презрамки в цвят слонова кост от пролетната колекция на Карл Лагерфелд от 1987 г.

Преди бягството си в Италия, Суини направи важна стъпка във връзката си с Браун, като прекара време с трите му деца - 11-годишния Джагър Джоузеф, 9-годишния Леви Магнус и 7-годишната Харт Вайълет - в заведение за смутита в Лос Анджелис.

Суини и Браун са практически неразделни от сватбата на Безос и Санчес през юни 2025 г. Източник, близък до двойката, по-рано разкри пред Page Six, че Браун е бил „обсебен“ от Суини след първата им среща и веднага е започнал да я ухажва настоятелно.

Само няколко месеца по-късно Браун се запозна и с родителите на актрисата по време на двойна среща в рамките на събитието Halloween Horror Nights в Universal Studios Hollywood. Двамата официално потвърдиха романса си в социалните мрежи през април, след като се появиха заедно на музикалния фестивал Stagecoach.

Искрата между тях пламна малко след като звездата от „Белият лотос“ развали годежа си с бившия си партньор Джонатан Давино. „Тя не е готова да се установи“, твърдеше източник от обкръжението ѝ през март 2025 г. „Останаха заедно толкова дълго само защото ѝ беше трудно да вземе решение за раздяла. Връзката им не приключи поради липса на чувства.“

Междувременно Скутър Браун бе женен за 39-годишната Яел Коен от 2014 до 2021 г., като двамата финализираха развода си през 2022 г.

Редактор: Стела Христова
Сидни Суини Скутър Браун Венеция Романтика Звездна двойка Филмов фестивал във Венеция Еуфория
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