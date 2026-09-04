Отвъд белите къщи и сините куполи: Тъмната тайна, която се крие на дъното край Санторини

К огато мислим за Санторини, пред очите ни веднага изникват известните бели къщи, сините куполи и красивата калдера. Но само на 8 километра от острова, скрит под морската повърхност, се намира подводният вулкан Колумбо.

Докато туристите се наслаждават на залезите, учените следят именно този вулкан с голямо внимание.

История на изригването през 1650 година

Колумбо изригва с опустошителна сила през 1650 г. Изригването предизвиква огромно цунами, а отровните газове и пепелта засягат целия регион. Това е едно от най-мощните природни бедствия в Средиземно море за последните хиляда години.

Живот на дъното

Днес кратерът на вулкана се намира на около 500 метра под водата. Въпреки че условията там са екстремни - с горещи извори, които изхвърлят кипяща вода и минерали - дъното му гъмжи от живот. Там живеят редки бактерии, които оцеляват без никаква слънчева светлина. За биолозите това е истинска жива лаборатория.

Защо учените го следят денонощно?

За разлика от калдерата на Санторини, Колумбо е много по-активен, отколкото изглежда. Модерни сензори и подводни роботи измерват постоянно температурата и движенията на земната кора около него. Целта е всяко раздвижване да бъде засечено навреме.

Изследвай магията и тайните на Санторини

Санторини е остров на контрастите - място, където спиращите дъха гледки срещат суровата сила на природата. С Шампиона си на крачка от това да откриеш всички тези тайни на живо, да се разходиш покрай вулканичните брегове и да усетиш истинската атмосфера на този невероятен остров.