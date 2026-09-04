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Пилот е дал положителна проба за психотропно вещество след инцидента със самолет на "Еър Индия"

Индийското разследване установи и отказ на три хидравлични системи при рязката загуба на височина

4 септември 2026, 17:33
Пилот е дал положителна проба за психотропно вещество след инцидента със самолет на "Еър Индия"
Самолети на индийската авиокомпания "Еър Индия" стоят на международното летище в Делхи   
Източник: БТА
  • Самолет на „Еър Индия“ с 145 души на борда е изгубил рязко височина по време на полет, при което са ранени 24 души, но машината впоследствие е стабилизирана и е кацнала безопасно.
  • Предварителното разследване установява временен отказ на три хидравлични системи, довел до изключване на автопилота и задействане на аларма за прекратяване на полета.
  • Пилотът е дал положителна проба за неуточнено психотропно вещество, което следователите определят като сериозен повод за тревога; след случая „Еър Индия“ въведе задължителни тестове за наркотици на пилотите.

Разследването на инцидент със самолет на индийската авиокомпания "Еър Индия", изгубил рязко височина по време на полет миналия месец, разкри, че няколко от хидравличните системи са били в неизправност и потвърди положителната проба за употреба на психотропно вещество от пилота, предаде Франс прес.

На 4 август тази година самолетът модел "Еърбъс А320" превозваше 137 пътници и осем членове на екипажа на борда си, когато рязко изгуби височина по време на полет между тайландския град Пукет и индийската столица Делхи, като по този начин 24 души бяха наранени. По-късно самолетът беше стабилизиран и кацна безпроблемно.

Авиокомпанията "Еърбъс" и Френската служба за разследване и анализ на сигурността на гражданската авиация участват в разследването на инцидента, който беше определен като "сериозен" от властите в Делхи.

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Предварителен доклад от индийски следователи разкрива, че системата за управление на самолета е засякла отказ на три хидравлични системи в продължение на няколко секунди, след което е отчела "проблеми с височината".

Хидравличната повреда е довела до изключването на автопилота и до задействането на аларма за прекратяване на полета, която е била в сила две секунди. След това неизправността е престанала, а самолетът се е върнал към нормалното си състояние, гласи докладът.

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Документът обаче изважда на преден план факта, че пилотът е дал положителна проба за "употребата на неуточнено психотропно вещество". След възникването на инцидента местни медии информираха, че командирът на самолета е пушил канабис.

Според следователите тази информация "дава сериозен повод за тревога".

След този инцидент авиокомпанията "Еър Индия" въведе задължителни тестове за употреба на наркотици на пилотните екипи, отбелязва АФП.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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