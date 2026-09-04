Пилот е дал положителна проба за психотропно вещество след инцидента със самолет на "Еър Индия"

Самолет на „Еър Индия“ с 145 души на борда е изгубил рязко височина по време на полет, при което са ранени 24 души, но машината впоследствие е стабилизирана и е кацнала безопасно.

Предварителното разследване установява временен отказ на три хидравлични системи, довел до изключване на автопилота и задействане на аларма за прекратяване на полета.

Пилотът е дал положителна проба за неуточнено психотропно вещество, което следователите определят като сериозен повод за тревога; след случая „Еър Индия“ въведе задължителни тестове за наркотици на пилотите.

Air India takes action after pilot's positive drug test | Air India has terminated the employment of a pilot who tested positive for drugs. The pilot was in command of a Phuket to Delhi flight when the incident occurred. The airline said the termination was effective immediately… pic.twitter.com/kBYv0JjYTI — Economic Times (@EconomicTimes) September 4, 2026

Разследването на инцидент със самолет на индийската авиокомпания "Еър Индия", изгубил рязко височина по време на полет миналия месец, разкри, че няколко от хидравличните системи са били в неизправност и потвърди положителната проба за употреба на психотропно вещество от пилота, предаде Франс прес.

На 4 август тази година самолетът модел "Еърбъс А320" превозваше 137 пътници и осем членове на екипажа на борда си, когато рязко изгуби височина по време на полет между тайландския град Пукет и индийската столица Делхи, като по този начин 24 души бяха наранени. По-късно самолетът беше стабилизиран и кацна безпроблемно.

Авиокомпанията "Еърбъс" и Френската служба за разследване и анализ на сигурността на гражданската авиация участват в разследването на инцидента, който беше определен като "сериозен" от властите в Делхи.

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Предварителен доклад от индийски следователи разкрива, че системата за управление на самолета е засякла отказ на три хидравлични системи в продължение на няколко секунди, след което е отчела "проблеми с височината".

Хидравличната повреда е довела до изключването на автопилота и до задействането на аларма за прекратяване на полета, която е била в сила две секунди. След това неизправността е престанала, а самолетът се е върнал към нормалното си състояние, гласи докладът.

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Документът обаче изважда на преден план факта, че пилотът е дал положителна проба за "употребата на неуточнено психотропно вещество". След възникването на инцидента местни медии информираха, че командирът на самолета е пушил канабис.

Според следователите тази информация "дава сериозен повод за тревога".

След този инцидент авиокомпанията "Еър Индия" въведе задължителни тестове за употреба на наркотици на пилотните екипи, отбелязва АФП.