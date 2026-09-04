България

ДСБ: Липсва ангажимент за реформа на службите за сигурност

Партията критикува централизацията, липсата на финансова конкретика и отсъствието на реформа на службите

4 септември 2026, 16:15
ДСБ: Липсва ангажимент за реформа на службите за сигурност
Източник: БТА
  • ДСБ определя правителствената програма на Румен Радев като „предизборна“, а не управленска, критикувайки липсата на финансова конкретика и ясна посока във външната и отбранителната политика.
  • Партията е особено критична към заявеното „демонтиране на олигархията“ без реформа на службите за сигурност и предупреждава за опасна централизация на властта в администрацията, здравеопазването, образованието и правосъдието.
  • ДСБ предупреждава и за недостатъчен отговор срещу руската хибридна война и за прекомерно сближаване с Китай, като твърди, че управляващите не предлагат реална политика за повишаване на доходите.

ДСБ: Правителството представя олигарси

Програмата на правителството на Румен Радев е предизборна, а не управленска. Тя предвижда повсеместна централизация, няма конкретика във финансите, не посочва произхода на олигархичния модел и не смее да предвиди реформа на службите за сигурност, е позицията на "Демократи за силна България" (ДСБ), разпространена от пресцентъра на партията.

На този фон програмата не задава ясна посока на външната политика на България, затова ще следим всяка стъпка и ще предлагаме по-добрите решения, допълниха от партията.

Силно критични сме към поставената цел за "демонтиране на олигархията" без назоваване на произхода и основите на олигархичния модел в структурите на тоталитарната държавна сигурност и без разкриване на механизмите на влияние днес, дълбоко вкоренени в днешните служби за сигурност. Премълчаването на ролята на службите компрометира прилагането на изолирани добри мерки в сектори "правосъдие" и "икономика", които се предлагат, смятат от ДСБ.

ДСБ:Борисов чрез Цветанов възстанови Държавна сигурност

Особена тревога буди видимият стремеж към повсеместна централизация на властта в сфери като администрация, образование, индустриална политика, правосъдие и здравеопазване. Направените предложения за "реформа" в здравеопазването затвърждават тази опасна тенденция, смятат от партията и посочват, че във финансовата политика програмата има пожелателен характер, като избягва дължимата яснота по отношение на развитието на публичния дълг.

Според ДСБ липсва посока в сферата на външната, европейска и отбранителна политика, на фона на все по-видимата и агресивна руска хибридна война в цяла Европа, действията на властта подкопават позициите ни в ЕС и НАТО. Със загриженост следим стъпките към непрозрачно и неконкурентно "отваряне" към китайския пазар в период, в който цяла Европа се консолидира в защита на местната индустрия от нелоялна конкуренция и на общата сигурност от пробиви в критичната инфраструктура, добавиха от партията.

ДСБ с настояване за 100% машинно гласуване

От ДСБ смятат, че в сферата на сигурността изцяло отсъства ангажимент за реформа на службите за сигурност. Междувременно, Министерския съвет предлага за обществено обсъждане изменения в Закона за ДАНС, които биха довели до откровено отрицателни последици - централизация, непрозрачност и засилване на сенчестата власт вместо публичен контрол. 

Заедно с партньорите си в парламентарната група на "Демократична България" работим върху детайлен анализ на програмата по сектори и законодателни инициативи за коригиране на грешните тенденции, посочиха от ДСБ.

Управляващите не предлагат реална политика за повишаване на доходите, а подготвят ново натоварване на работещите и средната класа, заяви председателят на ДСБ Радан Кънев.

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
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