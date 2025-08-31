България

Буря опустоши Кюстендил за секунди: Десетки изкоренени дървета и повредени автомобили

Силният вятър в района се разразил за секунди

31 август 2025, 08:14
М ощна буря премина през Кюстендил. Стихията удари града със силен вятър, който изкорени десетки дървета и нанесе огромни щети. "За щастие няма пострадали хора", заяви в ефира на NOVA кметът на Кюстендил Огнян Атанасов.

Той обясни, че бурният вятър се разразил буквално за секунди. "Поривите изкорениха дърво, което падна върху покрива на къща. Имаме и 7-8 автомобила, върху които има паднали дървета", допълни градоначалникът. 

Силна буря удари Кюстендил

Атанасов изказа благодарност към всички доброволци, отзовали се на призива му за помощ в събота вечер. "Дърводобивни предприятия и други фирми изпратиха техника и успяхме в рамките на няколко часа да освободим блокираните от паднали дървета пътни артерии в района. Искам да изкажа огромната си благодарност към всички, които се притекоха на помощ", заяви кметът на Кюстендил. 

Източник: NOVA    
