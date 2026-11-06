Жена откри шедьовър за 3 милиона долара, скрит под палта в гардероб

И стински късмет и невероятна история разтърсиха света на изкуството, след като жена от Род Айлънд откри отдавна изгубена картина на пионера на американския модернизъм Джорджия О'Кийф. Творбата, оценена на около 3 милиона долара, е била прибрана в гардероба на нейната възрастна леля в Ню Йорк, скрито под купчина палта от естествен косъм, съобщава The Post.

Абстрактното платно от 1930 г., озаглавено „Близо до Абикиу, Ню Мексико“ (Near Abiquiu, New Mexico), никога досега не е показвано пред публика, а съществуването му е било известно на експертите единствено от една черно-бяла снимка, направена през далечната 1931 г.

„Помислих си: 'Уау, това е наистина лудо'. Първоначално се запитах дали мога да я запазя за себе си, но когато проучихме стойността ѝ, осъзнах, че тази картина струва повече от цялата ми къща“, спомня си 65-годишната Бетси, която открива съкровището, докато помагала на леля си да изчисти апартамента.

Long-lost $3M Georgia O'Keeffe painting buried in NYC apartment closet for 40 years hits auction block https://t.co/yJlw1VAvJF https://t.co/59lz6KLUAh — New York Post (@nypost) November 5, 2026

Купена за $3800, скрита от чужди очи

Майката на лелята купува картината на 15 април 1963 г. от известна манхатънска галерия за едва 3800 долара и ѝ я подарява за завършването на университета.

Творбата висяла на стената в Ню Йорк до 80-те години на миналия век. Тогава обаче лелята - изключително интелигентна, но потайва жена от Дипломатическата служба, обиколила целия свят - се почувствала неудобно, след като неин гост започнал „да оглежда платното твърде внимателно“. Притеснена от потенциален обир и неискаща да привлича внимание към финансовото си състояние, тя прибрала картината в кутия в коридорния гардероб и никога повече не я извадила.

Когато десетилетия по-късно Бетси най-накрая извадила оригиналната кутия изпод палтата, открила, че на гърба на платното стои легендарният подпис на О'Кийф под формата на звезда, както и бележки, написани от нейния съпруг - световноизвестния фотограф Алфред Стиглиц.

„Преди да я предадем, я окачих на моята стена у дома само за един следобед - просто за да мога да кажа, че съм имала истинска Джорджия О'Кийф в къщата си“, споделя през смях племенницата.

Чувствените хълмове на Ню Мексико

Наричана „Майката на американския модернизъм“, О'Кийф е известна със своите меки, абстрактни пейзажи и форми. Платното пресъздава вълнистите хълмове на Ню Мексико в нейния разпознаваем стил, който за мнозина експерти и роднини носи силна женска символика и асоциации с извивките на човешкото тяло.

Аукционна къща Christie's пуска картината на търг по-късно този месец.

„Това е изключителна творба, забележителна история и рядък шанс за колекционерите. Подобни преоткривания са истинско събитие, което се случва веднъж в живота“, коментира Тайли Абот, старши специалист в Christie's.

Част от приходите от продажбата ще бъдат дарени за образователни институции, а останалият дял ще отиде при роднините на починалата на 98-годишна възраст леля.