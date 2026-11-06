„Оставайки жив“: 97-годишен рожденик почина на дансинга секунди след като танцува на хита

97-годишен мъж от Калифорния почина на партито за собствения си рожден ден броени моменти след като танцува на диско класиката „Stayin’ Alive“ („Оставайки жив“) на Bee Gees - „драматичен финал“, какъвто обичащият забавленията възрастен мъж сам би поискал.

24-годишната сладкарка от Лос Анджелис Идън Малиноф разкри забележителната история на своя съсед Вито, след като миналата седмица му организирала парти за 97-ия рожден ден с тема Хелоуин.

На кадри, публикувани от Малиноф в TikTok в понеделник, се вижда как облеченият в черна риза с копчета и официален панталон Вито пляска с ръце, люлее се в ритъма и се усмихва, докато по време на празненството звучи диско хитът от 70-те години.

Възрастният мъж изглеждал така, сякаш изживява най-хубавите си моменти, преди празненството да вземе трагичен обрат и той внезапно да почине на партито - малко след като гостите му изпяли „Happy Birthday“.

„Миналата седмица беше 97-ият рожден ден на Вито и в негов типичен стил той искаше да го отпразнува, като направи щуро Хелоуин парти за рождения си ден“, казва Малиноф, която управлява бизнес за торти и бисквити, наречен Baked.

„Затова, разбира се, му направих торта. Когато го попитах каква е тайната да изживееш толкова дълъг живот, той ми каза никога да не пия евтин алкохол“, продължава тя, обяснявайки, че в негова чест е направила шоколадова торта с червено вино.

Сладкарката похвали Вито за младежката му енергия, заявявайки, че той е бил обичан член на нейната приятелска компания, въпреки че е бил с десетилетия по-възрастен от повечето в нея.

„Ако съм научила едно нещо от Вито, то е никога да не позволяваш на възрастта да те спира“, казва Малиноф.

„Този човек изживя живота си докрай, буквално до последните си мигове. На 24 години аз не можех да настигна този мъж, той беше душата на компанията“, продължава тя.

Малиноф споделя, че вечерта е взела раздиращ сърцето обрат, но последните мигове на Вито все пак са били изпълнени с хората и музиката, които той е обичал.

„За съжаление вечерта не приключи според очакванията и Вито направи драматичен финал. Но ако имаше начин, по който той самият би избрал да си отиде, той щеше да е точно такъв“, добави тя.

„Беше заобиколен от хора, които го обичаха, празнувахме неговия дълъг и пълен живот и просто съм толкова благодарна, че успях да бъда част от това“, добавя тя.

Най-добрият приятел на Вито също потвърди смъртта на другаря си в социалните мрежи, заявявайки, че 97-годишният мъж е имал здравословни проблеми, за чиято сериозност близките му не са подозирали.

„Той имаше здравословни проблеми, за чиято тежест не знаехме, и си отиде мирно на фона на любимата си музика“, публикува приятелят му.

Видеоклипът на Малиноф в негова памет вече е събрал 9,5 милиона гледания в TikTok.

„Почивай в мир, абсолютна легенда“, озаглави тя видеото.