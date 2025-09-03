Близки на пребития таксиметров шофьор в Шумен се страхуват да не се потули случая

Горещ политически сезон: Ще има ли нов вот на недоверие срещу правителството?

Т аксиметров шофьор в Шумен твърди, че е бил жестоко пребит посред бял ден след скандал за паркиране на стоянка за таксита. Съпругата на пострадалия Айлин Саид заяви по NOVA, че нападателите преследвали мъжа ѝ с няколко автомобила, пръснали му лютив спрей в лицето, нанесли му удари и счупили телефона му. Мъжът претърпя операция във варненска болница. Семейството обаче се опасява, че се правят опити случаят да бъде потулен, предаде NOVA.

"Психически не съм много добре след този случай. Имам счупена челюст. Бях със силно главоболие. Имах замъглено зрение. Нанесена ми е средна телесна повреда", сподели потърпевшият Халил.

Брутално нападение в Шумен: Таксиметров шофьор твърди, че е пребит след спор за паркиране

Той разказа от първо лице какво се е случило на 11 август. Мъжът пристигнал на таксиметровата пиаца, на която имало място за паркиране. Докато правел маневри, бил изпреварен от черен джип, който заел свободното паркомясто.

"Когато успях да вляза в пиацата се оказа, че леко съм блокирал врата на джипа. Собственикът дойде и започна да се държи агресивно. Каза ми да дръпна колата, за да може да се качи в автомобила си. Започна да ме псува на майка, след като му направих забележка, че това е стоянка за таксита", разказва мъжът.

В един момент вербалната агресия прераснала във физическа. "Приближи се и ме бутна. Псувните по мой адрес продължиха. Изрита ме с крак в стомаха. Един мой колега дойде и ни разтърва".

По думите на Халил по-късно през деня докато изпълнявал поръчка, при която возел жена с малко дете - джип блокирал пътя на автомобила му до детска градина. "Слязоха няколко души, които ме нападнаха и започнаха да ме бият", разказа той.

Мъжът заяви, че все още изпитва страх след случилото се. Той подчерта, че нападателите са известни на полицата, а той и съпругата му искат справедливи наказания за извършителите на побоя. "Всички нападатели бяха с униформи на охранителна фирма", подчерта Халил.

NOVA потърси МВР за коментар. От полицията изпратиха позиция, в която посочват, че 44-годишен мъж, предполагаемият нападател на Халил, е задържан. Той обаче е заловен, след като веднъж вече е избягал от униформените. Образувано е досъдебно производство. Води се и разследване. Халил не е разпитван. Но на заподозрения нападател е наложена парична гаранция от 2000 лева.