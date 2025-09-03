България

Близки на пребития таксиметров шофьор в Шумен се страхуват да не се потули случая

"Психически не съм много добре след този случай. Имам счупена челюст. Бях със силно главоболие. Имах замъглено зрение"

3 септември 2025, 09:04
Горещ политически сезон: Ще има ли нов вот на недоверие срещу правителството?

Горещ политически сезон: Ще има ли нов вот на недоверие срещу правителството?
Предупреждение или уволнение грози ватмана, допуснал дерайлирането на трамвай в София

Предупреждение или уволнение грози ватмана, допуснал дерайлирането на трамвай в София
Ивайло Мирчев: Внасяме вот на недоверие за завладяна държава

Ивайло Мирчев: Внасяме вот на недоверие за завладяна държава
Щетите от дерайлиралия трамвай в София са за

Щетите от дерайлиралия трамвай в София са за "десетки хиляди левове"
Установиха децата, качили се на строителен кран в София

Установиха децата, качили се на строителен кран в София
Пожар гори в склад за фолио в столичния квартал

Пожар гори в склад за фолио в столичния квартал "Илиянци"
Старт на новия политически сезон: Какво предстои за депутатите

Старт на новия политически сезон: Какво предстои за депутатите
Деца се качиха на строителен кран в София

Деца се качиха на строителен кран в София

Т аксиметров шофьор в Шумен твърди, че е бил жестоко пребит посред бял ден след скандал за паркиране на стоянка за таксита. Съпругата на пострадалия Айлин Саид заяви по NOVA, че нападателите преследвали мъжа ѝ с няколко автомобила, пръснали му лютив спрей в лицето, нанесли му удари и счупили телефона му. Мъжът претърпя операция във варненска болница. Семейството обаче се опасява, че се правят опити случаят да бъде потулен, предаде NOVA.

"Психически не съм много добре след този случай. Имам счупена челюст. Бях със силно главоболие. Имах замъглено зрение. Нанесена ми е средна телесна повреда", сподели потърпевшият Халил. 

Брутално нападение в Шумен: Таксиметров шофьор твърди, че е пребит след спор за паркиране

Той разказа от първо лице какво се е случило на 11 август. Мъжът пристигнал на таксиметровата пиаца, на която имало място за паркиране. Докато правел маневри, бил изпреварен от черен джип, който заел свободното паркомясто. 

"Когато успях да вляза в пиацата се оказа, че леко съм блокирал врата на джипа. Собственикът дойде и започна да се държи агресивно. Каза ми да дръпна колата, за да може да се качи в автомобила си. Започна да ме псува на майка, след като му направих забележка, че това е стоянка за таксита", разказва мъжът. 

В един момент вербалната агресия прераснала във физическа. "Приближи се и ме бутна. Псувните по мой адрес продължиха. Изрита ме с крак в стомаха. Един мой колега дойде и ни разтърва". 

По думите на Халил по-късно през деня докато изпълнявал поръчка, при която возел жена с малко дете - джип блокирал пътя на автомобила му до детска градина. "Слязоха няколко души, които ме нападнаха и започнаха да ме бият", разказа той.

Мъжът заяви, че все още изпитва страх след случилото се. Той подчерта, че нападателите са известни на полицата, а той и съпругата му искат справедливи наказания за  извършителите на побоя. "Всички нападатели бяха с униформи на охранителна фирма", подчерта Халил. 

NOVA потърси МВР за коментар. От полицията изпратиха позиция, в която посочват, че 44-годишен мъж, предполагаемият нападател на Халил, е задържан. Той обаче е заловен, след като веднъж вече е избягал от униформените. Образувано е досъдебно производство. Води се и разследване. Халил не е разпитван. Но на заподозрения нападател е наложена парична гаранция от 2000 лева. 

Източник: NOVA    
Таксиметров шофьор Побой Шумен Полиция Нападение Паркинг спор Разследване Парична гаранция Телесна повреда Охранителна фирма
Последвайте ни
Установиха децата, качили се на строителен кран в София

Установиха децата, качили се на строителен кран в София

Разсекретиха хиляди документи от скандала

Разсекретиха хиляди документи от скандала "Епстийн"

Предупреждение или уволнение грози ватмана, допуснал дерайлирането на трамвай в София

Предупреждение или уволнение грози ватмана, допуснал дерайлирането на трамвай в София

Лавров: Преговорите продължават с нови териториални реалности

Лавров: Преговорите продължават с нови териториални реалности

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Изненада от учените: Жените категорично са по-безопасните шофьори

Изненада от учените: Жените категорично са по-безопасните шофьори

carmarket.bg
Трети инцидент с трамвай днес в София
Ексклузивно

Трети инцидент с трамвай днес в София

Преди 10 часа
Деца се качиха на строителен кран в София
Ексклузивно

Деца се качиха на строителен кран в София

Преди 11 часа
Тръмп: Много съм разочарован от Путин
Ексклузивно

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Преди 10 часа
Нов удар срещу опозицията в Турция
Ексклузивно

Нов удар срещу опозицията в Турция

Преди 10 часа

Виц на деня

– Зетко, защо си с толкова кисела физиономия? – Защото си тук от два дни, а багажът ти изглежда като за два месеца...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Салма Хайек впечатли с огненочервен бански на 59-ия си рожден ден

Салма Хайек впечатли с огненочервен бански на 59-ия си рожден ден

Любопитно Преди 10 минути

Хайек отпразнува рождения си ден на яхта, със слънчеви очила и на фона на живописен залез над океана

Тонове почистен боклук, кен преси и Пиринско Чисти Планини

Тонове почистен боклук, кен преси и Пиринско Чисти Планини

България Преди 42 минути

Доброволчески акции за почистване и личната отговорност са път към чисти планини

Вяра в смутни времена: Историите на Св. Фива и Св. Антим

Вяра в смутни времена: Историите на Св. Фива и Св. Антим

Любопитно Преди 2 часа

Тя е първата жена с такова служение, упомената в Новия Завет

Вулканът Килауеа изригна отново, лава на 100 метра височина

Вулканът Килауеа изригна отново, лава на 100 метра височина

Свят Преди 2 часа

Килауеа е един от най-активните вулкани в света

САЩ удариха наркокораб от Венецуела в Карибите

САЩ удариха наркокораб от Венецуела в Карибите

Свят Преди 2 часа

Служител на Пентагона заяви, че американските военни са извършили „прецизен удар срещу кораб за наркотици“

<p>Атентат в Пакистан: Десетки жертви на политически митинг&nbsp;</p>

Атентат в Пакистан: 13 жертви на политически митинг в Белуджистан

Свят Преди 2 часа

Експлозията е избухнала на паркинг след края на митинга

Как да сготвим четирите класически римски пасти

Как да сготвим четирите класически римски пасти

Любопитно Преди 3 часа

Пастата е едно от най-популярните ястия по света, но знаете ли всъщност как да приготвите автентичните рецепти?

<p>Демон, развратник, чудотворец: Убийството на най-мразения човек в Русия&nbsp;</p>

Демон, развратник, чудотворец: Убийството на Григорий Распутин - най-мразения човек в Русия

Свят Преди 3 часа

От беден сибирски селянин, който не можел да чете и пише, той се превръща в религиозен водач и придобива ореол на светец, заобиколен от царски особи и власт

о

Между съседи: Защо много турци избират да почиват в Гърция

Любопитно Преди 3 часа

Инфлацията в Турция се измерва с голямо двуцифрено число, а в Гърция тя е само 3,7%

5 храни, които могат естествено да понижат кръвното налягане

5 храни, които могат естествено да понижат кръвното налягане

Любопитно Преди 3 часа

За хората с високо кръвно налягане, експертите препоръчват редовни упражнения, поддържане на здравословно тегло, отказване от тютюнопушене и балансирано хранене

Снимката е илюстративна

Лъже ли Кремъл за напредъка си в Украйна?

Свят Преди 3 часа

Руското военно ръководство разкрасява данните за военните си успехи в Украйна: те са с една трета по-високи от реалните, твърдят във Вашингтонския Институт за изследване на войната

<p>3 септември: Аферата &bdquo;Мис Стоун&ldquo;</p>

3 септември: Аферата „Мис Стоун“

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Промяна на времето в сряда &ndash; дъжд с гръмотевици</p>

Промяна на времето в сряда – дъжд с гръмотевици

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Google се спаси от наказание да продаде Chrome

Google се спаси от наказание да продаде Chrome

Технологии Преди 3 часа

Интернет гигантът избегна най-тежките мерки в загубеното дело за монопол

Мерц: Путин е военнопрестъпник, няма място за снизходителност

Мерц: Путин е военнопрестъпник, няма място за снизходителност

Свят Преди 10 часа

Мерц: ЕС не носи отговорност за решенията за военна подкрепа за Киев

Ужас, свлачище погълна над 1000 души в Судан

Ужас, свлачище погълна над 1000 души в Судан

Свят Преди 12 часа

Местен фермер разказа, че в последните седмици валежите били изключително интензивни

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Празник е! Ети кой има имен ден днес

Edna.bg

Заменете маслото с тези мазнини за по-дълъг живот

Edna.bg

Официално: ЦСКА 1948 обяви грузниски национален защитник

Gong.bg

Левски приключи със селекцията, но не и с продажбите

Gong.bg

Начало на есенната парламентарна сесия: Депутатите се върнаха в Народното събрание

Nova.bg

Случаят с дерайлиралия трамвай в София: Ватманът ще бъде наказан или уволнен

Nova.bg