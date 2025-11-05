Близки на пациент пребиха фелдшер в Криводол, нападателят е задържан

Димитър Димитров: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

П ребиха медик от Спешния център в Криводол. Фелдшерът е с наранявания по главата след нападение от близки на пациент. Нападателят е заловен, а в прокуратурата е образувано бързо производство. Той е криминално проявен и осъждан, посочиха от полицията, предава NOVA.

Мъж нападна медик в Спешния център в Момчилград

„Отидохме на адреса, прегледах пациента и му обясних, че е с грип. Направих му инжекция и си тръгнахме. След това близките му отново са позвънили и се върнахме на адреса. Казах му да тръгне с нас, щом не се чувства добре. Жена му искаше да се качи в линейката, но ѝ казах, че е забранено. Мъжът не беше толкова зле. В този момент дойде брат му и ме удари два пъти. Счупи ми носа. 20 секунди не знаех къде се намирам”, обясни потърпевшият Валентин Йотов. Той поясни, че си е извадил медицинско и ще съди нападателя.

Пребиха фелдшер от Спешна помощ

Колеги на Валентин споделиха, че вербалната агресия за тях е ежедневие и неведнъж се е стигало и до физическа саморазправа. Медиците се оплакват и от това, че в града полицейско районно управление липсва и няма към кого да се обърнат за помощ.