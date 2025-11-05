България

Близки на пациент пребиха фелдшер в Криводол, нападателят е задържан

Той е криминално проявен и осъждан, посочиха от полицията

5 ноември 2025, 08:46
Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът

Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът "тресе" къщите, оглушава хората
Димитър Димитров: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Димитър Димитров: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал
Грипът настъпва: Очаквайте епидемия през декември, предупреди проф. Кантарджиев

Грипът настъпва: Очаквайте епидемия през декември, предупреди проф. Кантарджиев
Голяма авария остави Асеновград без вода

Голяма авария остави Асеновград без вода
Желязков пред Домбровскис: Банковият сектор е напълно подготвен за еврото

Желязков пред Домбровскис: Банковият сектор е напълно подготвен за еврото
Откриха над 70 тона пилешко без документи в София

Откриха над 70 тона пилешко без документи в София
Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)
Кметът на Минерални бани запазва поста си

Кметът на Минерални бани запазва поста си

П ребиха медик от Спешния център в Криводол. Фелдшерът е с наранявания по главата след нападение от близки на пациент. Нападателят е заловен, а в прокуратурата е образувано бързо производство. Той е криминално проявен и осъждан, посочиха от полицията, предава NOVA.

Мъж нападна медик в Спешния център в Момчилград

„Отидохме на адреса, прегледах пациента и му обясних, че е с грип. Направих му инжекция и си тръгнахме. След това близките му отново са позвънили и се върнахме на адреса. Казах му да тръгне с нас, щом не се чувства добре. Жена му искаше да се качи в линейката, но ѝ казах, че е забранено. Мъжът не беше толкова зле. В този момент дойде брат му и ме удари два пъти. Счупи ми носа. 20 секунди не знаех къде се намирам”, обясни потърпевшият Валентин Йотов. Той поясни, че си е извадил медицинско и ще съди нападателя.

Пребиха фелдшер от Спешна помощ

Колеги на Валентин споделиха, че вербалната агресия за тях е ежедневие и неведнъж се е стигало и до физическа саморазправа. Медиците се оплакват и от това, че в града полицейско районно управление липсва и няма към кого да се обърнат за помощ.

Нападение над медик Спешна помощ Криводол Фелдшер Насилие над медици Наранявания
Последвайте ни
Димитър Димитров: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Димитър Димитров: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Силен трус удари Гърция

Силен трус удари Гърция

Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем

Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем "слаб ляв минус 2" на Теменужка Петкова

Шон „Диди“ Комбс навърши 56 години в затвора с пица и зелен фасул

Шон „Диди“ Комбс навърши 56 години в затвора с пица и зелен фасул

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 14 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 13 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 10 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 15 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тежко поражение: Братът на Джей Ди Ванс&nbsp;загуби изборите&nbsp;</p>

Братът на Джей Ди Ванс загуби изборите в Синсинати със 78%

Свят Преди 17 минути

Ванс подкрепи брат си през май - „Той е добър човек с желание да служи на общността си. Излезте и гласувайте за него!“

Срещу евтините руски дронове: Има ли НАТО отговор?

Срещу евтините руски дронове: Има ли НАТО отговор?

Свят Преди 23 минути

НАТО засега не разполага с ефективни и не твърде скъпи средства за противовъздушна отбрана, с които да сваля евтините руски дронове

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

 

НСТС обсъжда законопроекта за Бюджет 2026

НСТС обсъжда законопроекта за Бюджет 2026

България Преди 1 час

62-годишен мъж загина след челна катастрофа в Бургас

62-годишен мъж загина след челна катастрофа в Бургас

България Преди 1 час

Тежкият инцидент е станал по обяд

Почитаме светец и съпругата му, обезглавени заради вярата си

Почитаме светец и съпругата му, обезглавени заради вярата си

Любопитно Преди 1 час

Свети Галактион и съпругата му Епистима живели в Сирия в средата на трети век по времето на император Деций

"Името ми не беше на бюлетините": Тръмп обясни защо републиканците загубиха ключови избори

"Името ми не беше на бюлетините": Тръмп обясни защо републиканците загубиха ключови избори

Свят Преди 1 час

Ню Йорк е родният град на Тръмп, но той остава силно непопулярен в този бастион на демократите

САЩ удариха кораб с наркотици, двама загинаха в Тихия океан

САЩ удариха кораб с наркотици, двама загинаха в Тихия океан

Свят Преди 2 часа

Пийт Хегсет сподели клип на лодка във водата, която бива поразена от въздушен удар и експлодира

<p>Швейцария е &quot;обезпокоена&quot; от&nbsp;Тръмп</p>

Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата

Свят Преди 2 часа

Върху голям брой швейцарски стоки е наложено общо мито от 39%

<p>Путин: Русия създаде уникални оръжия с колосална основа за бъдещето</p>

Путин награди разработчиците на „Буревестник“ и „Посейдон“

Свят Преди 3 часа

Путин същевременно отбеляза, че разузнавателен кораб на НАТО се е намирал в близост до изпитателната зона на „Буревестник“

САЩ отмениха част от санкциите срещу Беларус

САЩ отмениха част от санкциите срещу Беларус

Свят Преди 3 часа

Издаден е и лиценз, позволяващ определени трансакции, свързани с използването на три по-рано санкционирани летателни апарата на Лукашенко и „Славкалий“

НС обсъжда: Удвояване на обезщетението за майчинство

НС обсъжда: Удвояване на обезщетението за майчинство

България Преди 3 часа

Според правилника на НС всяка първа пленарна сряда групите могат да предлагат точки в дневния ред без да е нужно включването им да бъде гласувано

Гай Фокс и Барутния заговор

5 ноември: Нощта, когато Гай Фокс едва не взриви краля и парламента

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

,

Подобрение със сутрешното кафе: Прост протеинов трик за енергия през целия ден

Любопитно Преди 3 часа

Оптималният прием на протеини варира от 0,25 до 0,40 грама на килограм телесно тегло

„Хара хачи бу“: Прост японски хранителен навик за по-малко калории

„Хара хачи бу“: Прост японски хранителен навик за по-малко калории

Любопитно Преди 3 часа

Някои от най-здравите и дълголетни хора в света следват практиката „хара хачи бу“

До 2300 г. половината свят под вода: 59% от ледените шелфове на Антарктида може да се сринат

До 2300 г. половината свят под вода: 59% от ледените шелфове на Антарктида може да се сринат

Любопитно Преди 3 часа

Ако това се случи, това ще доведе до необратимо покачване на морското равнище в световен мащаб с до 10 метра

Всичко от днес

От мрежата

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg
1

Мечките в Белица заспиват зимен сън

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 5 ноември, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 5 ноември, сряда

Edna.bg

Потвърдено: Нова звездна двойка на България

Gong.bg

Фенове на Реал се врекоха във вярност насред „Анфийлд“

Gong.bg

Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Nova.bg

Цените у нас са скочили с 64% 2013 г. насам

Nova.bg