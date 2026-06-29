БНБ: Спестяванията на домакинствата нараснаха с 19,3% за година

Д епозитите на домакинствата в банките у нас нарастват с 19,3 на сто на годишна база до 56,3 млрд. евро към края на май тази година, сочат данните на Българската народна банка. Темпът на растеж бележи забавяне, след като през април годишният ръст бе 19,9 на сто.

Българите спестяват по-малко

Депозитите на нефинансовия бизнес се увеличават с 10,2 на сто на годишна база (10,9 на сто през предходния месец) до 26,329 млрд. евро към края на петия месец на тази година. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 13,9 на сто на годишна база през май 2026 година (4,4 на сто годишно понижение през април 2026 г.) и в края на месеца достигат 2,327 млрд. евро.

Колко милиарда държат българите в банките

Към края на май 2026 г. общият размер на депозитите на неправителствения сектор възлиза на 84,992 млрд. евро, като бележи ръст от 16,2 на сто на годишна база. Размерът на депозитите се равнява на 68,6 процента от прогнозния БВП на страната.