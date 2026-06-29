България

От 10 до 43 градуса през юли: НИМХ обяви каква жега ни чака и къде ще е най-прохладно

НИМХ предупреждава за горещ месец с валежи под нормата

29 юни 2026, 10:23
От 10 до 43 градуса през юли: НИМХ обяви каква жега ни чака и къде ще е най-прохладно
Източник: БТА

Н ай-ниските температури през юли у нас ще бъдат между 10 и 15 градуса, а най-високите – между 38 и 43 градуса, като по-ниски ще са температурите по Черноморието. Това съобщи главен асистент д-р Красимир Стоев – синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представяйки прогнозата за времето у нас през юли.

Тази година през юли се очаква средната месечна температура да бъде над нормата, която за по-голямата част от страната е между 22 и 26 градуса, а за планините – между 6 и 14 градуса.

Източник: НИМХ
  • Валежите ще са под нормата

Месечната сума на валежите ще бъде под нормата, която за по-голямата част от страната е между 60 и 90 литра на квадратен метър, по Черноморието и в долината на река Струма – между 30 и 60 литра на квадратен метър, а за планинските райони – от 70 до 120 литра на квадратен метър.

Месецът ще започне с високи температури – до 37 градуса, но в средата на десетдневието максималните температури ще са между 27 и 32 градуса

Юли ще започне с горещо време и максимални температури между 32 и 37 градуса, но впоследствие, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, те ще се понижат и през повечето дни до края на първото десетдневие преобладаващите максимални температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.

През първите дни от месеца и към 7–8 юли въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки.

Относително по-стабилно и с по-високи температури ще е в средата и в края на десетдневието.

Източник: НИМХ
  • През второто и третото десетдневие ще е слънчево и горещо

През повечето дни от второто и третото десетдневие на юли времето ще е слънчево и горещо.

Вероятност за преминаване на слабо изразени атмосферни смущения има към 16, 23 и 30 юли, когато въздушната маса ще се лабилизира и на изолирани места ще превали и прегърми.

Източник: НИМХ
  • Кои са характерните особености на юли

През юли продължителността на слънчевото греене е най-голяма – в равнините до 320–340 часа. Облачните дни обикновено са само от един до четири.

Юлските температури са високи – регистрирани са абсолютните максимуми за нашата страна, които в повечето райони са от 40 до 44 градуса.

Дните 28, 29 и 30 юли са наречени „горещници“. През юли намаляват северозападните нахлувания на хладни и влажни океански въздушни маси, а заедно с това намаляват валежите и вероятността за градушки.

Средно дните с валеж през юли са от четири до осем. Характерни са и засушаванията.

Източник: НИМХ
  • Астрономическа справка

В началото на юли слънцето в София изгрява в 5 часа и 52 минути, а залязва в 21 часа и 8 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 16 минути.

В края на месеца слънцето изгрява в 6 часа и 17 минути, а залязва в 20 часа и 48 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 31 минути.

Фазите на Луната през месеца са: последна четвърт – на 7 юли, новолуние – на 14 юли, първа четвърт – на 21 юли, и пълнолуние – на 29 юли, информира синоптикът от НИМХ Красимир Стоев.

Източник: БТА, Димитрина Ветова    
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