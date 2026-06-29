„SOS Разтребители“ се изправят срещу миналото и една тежка семейна история

“SOS Разтребители“ ще изтупат прахта на миналото и ще помогнат да се обедини едно голямо семейство в новите епизоди на риалити формата в понеделник и вторник от 20:00 ч. Водещият Даниел Бачорски и неговият неуморен екип ще се запознаят с нови герои, които ще ги докоснат и ще провокират у тях желанието да помогнат. Радетелите за културната памет в малко населено място и майката на четирима сина ще разчитат на тяхната протегната ръка.

Екипът на “SOS Разтребители“ тръгва към Западна България, за да се озоват пред вратите на читалището в село Мурсалево. Отзовавайки се на призива на ръководителката на културната институция в малкото населено място, героите на предаването ще съживят големия салон, където преди десетилетия са се изявявали артисти от ранга на Стоянка Мутафова и Георги Парцалев. Мястото не е докосвано от години, а историята, пропита в стените, и досегът до сцената ще предизвикат разтребителите да покажат своите таланти, докато възстановяват това средище на културата. Как вдъхновените читалищни деятели ще убедят екипа на предаването да се заеме с тежката задача? Каква изненада са подготвили жителите в знак на благодарност? И кой ще танцува хоро на мегдана след края на почистването? Отговорите – в понеделник.

Във вторник още една изоставена къща – този път в столичен квартал – ще отвори вратите си за „SOS Разтребители“. Обитателите й ще споделят с водещия Даниел Бачорски своята тежка история, а той ще открие частица от себе си в разказа на майка на трима сина, която е отгледала и племенника си като свое дете. Тя не може да се справи с това да оправи къщата, гаража, мазето и работилницата, останали задръстени с вехтории и строителни материали след внезапната загуба на съпруга й. Освен почистването и напрежението на различните фронтове, зрителите на NOVA ще видят и унищожаването на стар автомобил за вторични суровини. А тримата братя Бачорски ще подкрепят майката и единия от нейните трима сина, които желаят семейството им да заживее под един покрив.

Не пропускайте новите епизоди на „SOS Разтребители“ в понеделник и вторник от 20:00 ч. по NOVA.