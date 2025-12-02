България

„Бяла стая“, черни изводи - след смъртта на полицай експерти говорят за системна криза

Националната следствена служба обяви, че въвежда нов метод за разследване на тежки пътнотранспортни произшествия – т.нар. „бяла стая“, в която ще бъдат изследвани автомобилите, участвали в катастрофи

2 декември 2025, 12:07
Валери Божинов на протеста: Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там

Валери Божинов на протеста: Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там
Недоволството на протестиращите - хиляди българи в 15 града скочиха срещу Бюджет 2026

Недоволството на протестиращите - хиляди българи в 15 града скочиха срещу Бюджет 2026
След протеста: Взаимни обвинения за провокации и провал на МВР

След протеста: Взаимни обвинения за провокации и провал на МВР
След токовата авария: Има ли все още проблеми с електрозахранването в София

След токовата авария: Има ли все още проблеми с електрозахранването в София
Ивайло Мирчев с остри обвинения към МВР и управляващата коалиция след протеста в София

Ивайло Мирчев с остри обвинения към МВР и управляващата коалиция след протеста в София
Мирен протест, последван от сблъсъци с полицията, палежи, пострадали и задържани в София (ВИДЕО/СНИМКИ)

Мирен протест, последван от сблъсъци с полицията, палежи, пострадали и задържани в София (ВИДЕО/СНИМКИ)
Обрат: Правителството предлага на НС оттегляне на бюджета

Обрат: Правителството предлага на НС оттегляне на бюджета
Студ и мраз: -1 градуса ни чакат във вторник

Студ и мраз: -1 градуса ни чакат във вторник

П олицай загина в опит да обезопаси място на пътнотраспортно произшествие. Трагедията се разигра на Северната скоростна тангента в София, където полицейски автомобил, обезопасяващ пътен инцидент, беше блъснат от друг автомобил и млад полицай загина на място. Паралелно с това Националната следствена служба обяви, че въвежда нов метод за разследване на тежки пътнотранспортни произшествия – т.нар. „бяла стая“, в която ще бъдат изследвани автомобилите, участвали в катастрофи.

Адвокат Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи определи инициативата като крачка напред, но с условието, че реалната ефективност зависи от качеството на самото разследване. В предаването „Твоят ден” по NOVA той напомни, че българската практика изостава от европейските стандарти, а основната слабост е в качеството на първичните данни.

„Една автотехническа експертиза е толкова добра, колкото добър е протоколът за оглед“, каза Тодоров, като посочи, че у нас все още се срещат протоколи, в които ключови данни липсват или са неясни. Докато в държави като Унгария още преди десетилетие са измервали дори налягането в гумите на всеки участващ автомобил, у нас често дори местоположението на отломки не е точно указано. Затова, подчерта той, „всички, които са натоварени с разследване на ПТП-та, трябва да са достатъчно компетентни“ – и не само техниката, но и хората да бъдат подготвени.

Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите  предупреди, че бялата стая може да се превърне в поредния проект на хартия, ако не бъде ясно определено кой и как ще работи в нея.

Според него фокусът у нас винаги пада върху материалната част – техника, оборудване, помещения, но не и върху компетентността на хората, които трябва да ги използват. „Всичко свършва там, където има обществени поръчки“, заяви Георгиев и посочи, че подобна съдба вече е застигнала и дигитализацията в подготовката на младите шофьори – добър замисъл, който обаче „го има само на книга“.

Подобни проблеми отчита и Алекси Кесяков, бивш шеф на КАТ–София, според когото трагични случаи като този на загиналия полицай не са изолирани, а „симптом за задълбочаваща се криза”. „Има системна грешка“, подчерта той, посочвайки, че броят на служителите, загиващи по време на служба, устойчиво нараства. Кесяков настоя за цялостно анализиране на процесите – от начина на обезопасяване, през обучението, до подреждането на мерките, които трябва да се изпълняват на терен. Той подчерта, че разследването на тежки катастрофи изисква най-високо ниво на техника и методика, защото дори малка грешка може да доведе до тежки съдебни последици.

Експертите са единодушни, че без промяна в обучението, подготовката, контрола и начина, по който се разследват катастрофите, новите инструменти са ненужни. „Не превишавайте скоростта в населените места“, предупреди Алекси Кесяков. „Едно случайно събитие може да ви вкара в затвора за 10 години“, добави той.

Източник: Nova.bg    
пътнотранспортно произшествие загинал полицай Бяла стая разследване на катастрофи пътна безопасност компетентност обучение системни проблеми експертизи Скоростна тангента
Последвайте ни

По темата

Обрат: Правителството предлага на НС оттегляне на бюджета

Обрат: Правителството предлага на НС оттегляне на бюджета

Как световните медии отразиха протестите срещу бюджета в България

Как световните медии отразиха протестите срещу бюджета в България

Валери Божинов на протеста: Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там

Валери Божинов на протеста: Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там

Тежка катастрофа край Шумен, загина млада жена

Тежка катастрофа край Шумен, загина млада жена

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Докъде стигат границите на високоефективния двигател с вътрешно горене

Докъде стигат границите на високоефективния двигател с вътрешно горене

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 3 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 3 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 3 дни

Виц на деня

- Жена, взех решение да спра пиенето! - Защо? И сега кой ще ми вика красавице?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ейми Шумър направи шокиращо признание за "трудния" си сексуален живот

Ейми Шумър направи шокиращо признание за "трудния" си сексуален живот

Любопитно Преди 9 минути

„Но си правим много ролеви игри, като аз винаги избирам една и съща роля. Винаги казвам: „Добре, аз съм в кома“, сподели актрисата

71 души са задържани след протеста в София

71 души са задържани след протеста в София

България Преди 10 минути

Ескалацията е допусната от хора, които са били предварително организирани, заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов

Жена почина „неочаквано и необяснимо“, мъжът ѝ я разчленил

Жена почина „неочаквано и необяснимо“, мъжът ѝ я разчленил

Свят Преди 42 минути

Това е защитната теза на Брайън Уолш, обвинен, че е разчленил 39-годишната си съпруга, с която има три деца, около Нова година 2023 г. По това време Ана имала извънбрачна връзка, а двойката имала финансови проблеми заради присъдата на Уолш за продажба на фалшиви картини на Анди Уорхол

<p>Путин и Тръмп разглеждат възможността за съвместни хокейни срещи</p>

ЕС към Тръмп: Не можете да помилвате Путин за военните престъпления в Украйна

Свят Преди 1 час

Всеки опит да се "заличи досието" на Русия като част от мирно споразумение би бил "историческа грешка с огромни последици", предупреди европейският комисар по правосъдието

Председателят на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ -СДС Румен Христов

Първи думи от ГЕРБ-СДС за протеста в София

България Преди 1 час

„Ние стоим зад Даниел Митов, той е наше предложение, заместник-председател на партия ГЕРБ и уважаван колега“, каза председателят на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ -СДС Румен Христов

Снимката е архивна

Трагедия в жп депо в Дупница: Работник загина от токов удар

България Преди 1 час

36-годишен мъж почина при трудова злополука, качвайки се на вагон по време на ремонтни дейности

Последната версия на "Посейдон" може да предизвика ядрено цунами, твърди Русия

Последната версия на "Посейдон" може да предизвика ядрено цунами, твърди Русия

Свят Преди 1 час

Вълните, които то предполагаемо предизвиква, не са просто огромни, те са и радиоактивни

11-годишно дете пострада при катастрофа на АМ "Тракия"

11-годишно дете пострада при катастрофа на АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

Колата се отклонила вдясно по посоката си на движение и с предната си част се е блъснала в бетонен отводнителен канал

Николас Мадуро

Николас Мадуро, отхвърлил ултиматума на Доналд Тръмп, иска имунитет

Свят Преди 2 часа

„Можеш да спасиш себе си и най-близките си, но трябва да напуснеш страната сега“, се предполага, че е казал Тръмп на Мадуро, предлагайки безопасно преминаване за него, съпругата му и сина му „само ако се съгласи да подаде оставка веднага“

.

Пожар в старо вооенно училище във Велико Търново

България Преди 2 часа

Областният управител бе на мястото на инцидента заедно с екипите на пожарната и полицията

Снимката е илюстративна

За нова атака срещу търговски танкер в Черно море съобщи Турция

Свят Преди 2 часа

Той е плавал от Русия към Грузия

Уиткоф ще посети Москва днес за преговори по мирния план за Украйна

Уиткоф ще посети Москва днес за преговори по мирния план за Украйна

Свят Преди 2 часа

Американският президент Доналд Тръмп потвърди визитата на Уиткоф по-рано

Задържаха трима чужденци край Плевен за трафик на мигранти

Задържаха трима чужденци край Плевен за трафик на мигранти

България Преди 2 часа

Те са граждани на Република Грузия

Доналд Тръмп

ЯМР на Доналд Тръмп - кога, защо и какво показва

Свят Преди 2 часа

Белият дом публикува в понеделник нови подробности за скорошния ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на президента Доналд Тръмп, като определи резултатите като „напълно нормални“ и част от рутинния му годишен преглед

"Стига сме хранили Москва": Как Донбас гласува независимост

"Стига сме хранили Москва": Как Донбас гласува независимост

Свят Преди 2 часа

Донбас в Украйна е богат миньорски регион, но повсеместният дефицит в бившия СССР обрича хората на бедност

Николета от “Игри на волята”: Нямах самоувереността и не можех да взимам решенията сама! (ВИДЕО)

Николета от “Игри на волята”: Нямах самоувереността и не можех да взимам решенията сама! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

dogsandcats.bg

Кога и защо котките съскат

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Украсяваме дома в Барби стил (СНИМКИ)

Edna.bg

Николета от “Игри на волята”: Постоянно търсим перфектния партньор, а такъв не съществува! (ВИДЕО)

Edna.bg

Национален вратар се приближава до ЦСКА

Gong.bg

Бивш играч от Висшата лига е задържан за опит за изнасилване

Gong.bg

71 души са задържани след протеста в центъра на София

Nova.bg

Правителството предлага на НС оттегляне на бюджета

Nova.bg