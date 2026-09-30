КС остави избора на шефа на ДАНС в ръцете на парламента

К онституционният съд остави в сила промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, с които изборът и освобождаването на председателя на ДАНС преминаха от президента към Народното събрание.

КС образува дело за промените в Закона за ДАНС

Решението е по искане на 59 народни представители от 51-вото Народно събрание, които оспориха промените в закона.

Какво реши КС

Съдът приема, че определянето на органа, който назначава или избира ръководителя на дадена институция, е въпрос на законодателна преценка, когато Конституцията не е установила изрично конкретния модел.

Така действащата разпоредба, според която председателят на ДАНС се избира и освобождава от Народното събрание, остава в сила.

Промените в Закона за ДАНС бяха приети през 2025 г. Те предвиждат председателят на агенцията да се избира от парламента по предложение на Министерския съвет.

КС допусна казуса с отнетите правомощия на президента

Предишният модел

Преди законовата промяна президентът имаше ключова роля при назначаването на председателя на ДАНС.

Именно запазването на предишния модел е било сред аргументите на депутатите, сезирали Конституционния съд. Те са поискали да бъде установена противоконституционност на разпоредбите, които прехвърлят правомощието към Народното събрание. С решението си КС отхвърля това искане.