Без парно и топла вода до Нова година: Жители на "Дружба 2" на протест

Н едоволство заради спешен ремонт на над 10 километра от топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“. Жителите ще останат без топла вода и парно до 30 декември.

Причината – сериозни аварии и амортизирана инфраструктура на възраст над 35 години.

Спират топлата вода в „Дружба 2“ за 90 дни

Въпреки уверенията от „Топлофикация София“, че няма да бъде спряно топлоподаване през целия период на ремонта, жители на квартала се събират, за да изразят недоволството си на протест в петък сутрин.

А от компанията обявиха, че с приоритет ще се ремонтират детските градини.

„Както гражданите, така и ние бяхме уведомени преди два дни. Въобще не е коментирано с администрацията. Още вчера отидох на среща с директора на „Топлофикация София”. Той отговори, че ремонтът няма да е за целия период от 90 дни и ще бъде спирано поетапно подаването на водата. Ще покажат график на 29 септември и жителите ще бъдат уведомени. Не са казали нищо за компенсации, защото това е планов ремонт, а не авариен”, обясни пред NOVA районният кмет Петко Краев.

Жителите на квартала споделиха, че се притесняват от това, че още не са получили график, притеснени са за детските градини и училищата, и призоваха всички съкварталци да пуснат жалби до Столичната община и омбудсмана.