България

Без парно и топла вода до Нова година: Жители на "Дружба 2" на протест

Oт „Топлофикация София“ обявиха, че с приоритет ще се ремонтират детските градини

19 септември 2025, 07:59
Бюджетната комисия на среща с мисията на МВФ

Бюджетната комисия на среща с мисията на МВФ
Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен

Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен
До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес
Домашният алкохол вече само със собствена суровина, предлага законопроект

Домашният алкохол вече само със собствена суровина, предлага законопроект
Пожар пламна в София

Пожар пламна в София
На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС
Предлагат децата да подават сигнали за насилие

Предлагат децата да подават сигнали за насилие
Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.

Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.

Н едоволство заради спешен ремонт на над 10 километра от топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“. Жителите ще останат без топла вода и парно до 30 декември.

Причината – сериозни аварии и амортизирана инфраструктура на възраст над 35 години.

Спират топлата вода в „Дружба 2“ за 90 дни

Въпреки уверенията от „Топлофикация София“, че няма да бъде спряно топлоподаване през целия период на ремонта, жители на квартала се събират, за да изразят недоволството си на протест в петък сутрин.

А от компанията обявиха, че с приоритет ще се ремонтират детските градини.

„Както гражданите, така и ние бяхме уведомени преди два дни. Въобще не е коментирано с администрацията. Още вчера отидох на среща с директора на „Топлофикация София”. Той отговори, че ремонтът няма да е за целия период от 90 дни и ще бъде спирано поетапно подаването на водата. Ще покажат график на 29 септември и жителите ще бъдат уведомени. Не са казали нищо за компенсации, защото това е планов ремонт, а не авариен”, обясни пред NOVA районният кмет Петко Краев.

Жителите на квартала споделиха, че се притесняват от това, че още не са получили график, притеснени са за детските градини и училищата, и призоваха всички съкварталци да пуснат жалби до Столичната община и омбудсмана.

Източник: NOVA    
парно топла вода Дружба 2 протест
Последвайте ни
До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Председателят на НСИ съобщи, че е получил заплаха за живота си

Председателят на НСИ съобщи, че е получил заплаха за живота си

Украйна започва да използва стотици системи срещу руските атаки с дронове

Украйна започва да използва стотици системи срещу руските атаки с дронове

Експерт: Заплатите растат, но пазарът на труда се охлажда

Експерт: Заплатите растат, но пазарът на труда се охлажда

pariteni.bg
5 най-чести заболявания при малките кученца

5 най-чести заболявания при малките кученца

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо винаги, когато спорим, аз трябва да съм този, който се извинява? – Защото си женен, миличък. Това е част от договора!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Те били подложени на ужасни мъчения, а накрая ги обезглавили</p>

Отдаваме почит на св. мъченици Трофим, Саватий и Доримедонт, кои са те

Любопитно Преди 51 минути

Тримата останали твърди в предаността си на вярата

Мощното земетресение в Камчатка: Едно от около 2000-те, регистрирани от 30 юли насам

Мощното земетресение в Камчатка: Едно от около 2000-те, регистрирани от 30 юли насам

Свят Преди 1 час

Специалисти проверяват всички социални институции, няма жертви и щети

Нова ера в медицината: Изкуствен интелект вече подмладява клетки

Нова ера в медицината: Изкуствен интелект вече подмладява клетки

Любопитно Преди 2 часа

Генерирани от AI протеини накараха стареещи клетки да се държат като млади в лабораторни условия

,

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

България Преди 2 часа

НАП подхваща 15 000 за недекларирани доходи, дава срок за поправка

Intel

Nvidia инвестира $5 млрд. в Intel и ще правят AI заедно

Технологии Преди 2 часа

Сделката може да спаси Intel от крах

САЩ наложиха вето върху призив на ООН за примирие в Газа

САЩ наложиха вето върху призив на ООН за примирие в Газа

Свят Преди 9 часа

Морган Ортагъс: Съединените щати отхвърлят тази неприемлива резолюция

Много силно земетресение в Русия, предупредиха за цунами

Много силно земетресение в Русия, предупредиха за цунами

Свят Преди 9 часа

Трусът е регистриран на 128 километра източно от руския град Петропавловск-Камчатски

Автобус бутна пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

Автобус бутна пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

България Преди 10 часа

По непотвърдена информация в количката е имало 8-месечно бебе

Израелската армия започва удари срещу Южен Ливан

Израелската армия започва удари срещу Южен Ливан

Свят Преди 10 часа

Ливан призовава международната общност на помощ

Спасиха езерото Сребърна от пресъхване с 3 млрд. литра вода от Дунав

Спасиха езерото Сребърна от пресъхване с 3 млрд. литра вода от Дунав

България Преди 12 часа

Благодарение на операцията е предотвратено пресъхването на езерото в период на екстремно високи температури

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Свят Преди 14 часа

Според Тръмп за Украйна ще бъде намерено решение

<p>Tелевизионен гигант сподели списък с изисквания за Джими Кимъл</p>

Tелевизионен гигант сподели списък с изисквания за Джими Кимъл, за да го излъчва

Свят Преди 14 часа

Sinclair, която управлява 178 телевизионни станции в 81 пазара, заяви, че нейните филиали на ABC ще излъчат специална програма в памет на Чарли Кърк

Военен хеликоптер се разби в САЩ

Военен хеликоптер се разби в САЩ

Свят Преди 15 часа

Военните са загубили връзка с хеликоптер, заявиха от офиса на местната шерифска служба.

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

Свят Преди 15 часа

Зеленски: От началото на операцията са възвърнати 160 квадратни километра и седем населени места

Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болницата: "Обичам ви"

Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болницата: "Обичам ви"

Любопитно Преди 15 часа

„Най-трудната част от това е да бъдеш съден по начина, по който изглеждаш, вместо по начина, по който се чувстваш“

Желязков след вота на недоверие: Политиката не е сеене на омраза

Желязков след вота на недоверие: Политиката не е сеене на омраза

България Преди 15 часа

Мястото на дебата е в парламентарната зала, подчерта премиерът

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

Есента идва със слънце и летни температури

sinoptik.bg
1

16 млн. лева са щетите от пожара в Пирин

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 19 септември, петък

Edna.bg

Помните ли "Робинята Изаура"? Ето как изглежда тя днес (СНИМКИ)

Edna.bg

Няма обещани бонус премии за Левски

Gong.bg

ЦСКА хвърлил огромна сума за заплати

Gong.bg

Десетки семейства, дали стотици хиляди евро за апартаменти, останаха без жилища в София

Nova.bg

Есента идва със слънце и летни температури

Nova.bg