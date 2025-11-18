Тръмп въвежда "ФИФА Пас" за Световното първенство по футбол

А мериканският президент Доналд Тръмп обяви началото на нова процедура за ускорено издаване на визи за чуждестранни граждани, които планират да посетят САЩ за Световното първенство по футбол догодина и имат билети за мачове, предаде Асошиейтед прес. Тръмп се срещна в Белия дом вчера с президента на световната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино.

Процедурата, наричана "ФИФА Пас" (FIFA Pass), ще дава предимство на притежателите на билети при издаването на разрешение за влизане на американска територия.

"Хората, които са си осигурили билети за двубои на Световното първенство, ще имат предимство при издаването на визи", заяви Инфантино, след което се обърна към американския държавен глава с думите: "Както казахте и при първата ни среща, г-н президент, Америка приветства хората от целия свят".

Визи за САЩ - вече два пъти по-бързо

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио уточни, че администрацията е назначила повече от 400 допълнителни служители в американските посолства по цял свят. Тяхната основна задача е да поемат новите кандидатури за визи. Той добави, че в близо 80 процента от страните могат да бъдат издавани визи за по-малко от 60 дни. Кандидатурите ще преминават през така наречения Портал на ФИФА, чрез който подателите на молби ще получават съдействие при попълването на документите и насрочването на интервюта за виза.

"Пресявката ще бъде подобна на процедурата, която правят в други страни. Единствената разлика е в това, че ние ще им даваме предимство", посочи Рубио, цитиран от АП.

Източник: iStock/Getty Images

На финалите на Световното първенство по футбол догодина, които ще се състоят в САЩ, Канада и Мексико, ще бъдат изиграни 104 мача. Тръмп нарежда успешната организация на турнира сред водещите приоритети на страната му. Именно това е причината и за честите посещения на Инфантино в Белия дом, отбелязва АП.

Двамата ще бъдат и в конгресния център "Кенеди" във Вашингтон на 5 декември, когато ще бъде теглен жребият за груповата фаза.

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

След срещата с Инфантино Тръмп говори отново за възможността да променя стадионите на футболни мачове, ако счита условията за опасни - например в Сиатъл, посочва АП.

Столицата на щата Вашингтон е сред 11-те града в САЩ, които ще приемат мачове от първенството на планетата догодина. Останалите са Ню Джърси, Далас, Канзас Сити, Хюстън, Атланта, Лос Анджелис, Сан Франциско, Филаделфия, Маями и Бостън.

"Ако уловим и най-малкия признак за задаващи се проблеми, лично аз ще помоля Джани да премести мача в друг град. По мое мнение безопасността на граждани и гости е приоритет номер 1, за да организираме успешно Световно първенство. И днес можете да видите отново, че хората имат доверие към нас", завърши Тръмп, посочвайки успешния старт на продажбата на билети.