Борисов и министърът по европейските въпроси на Германия обсъдиха политиките в сферата на сигурността

18 ноември 2025, 13:33
Борисов и министърът по европейските въпроси на Германия обсъдиха политиките в сферата на сигурността
Източник: Бойко Борисов/Официален Facebook профил

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща с Гунтер Крихбаум, който е държавен министър за Европа във Федералното министерство на външните работи на Германия.

Двамата са обсъдили европейските политики в сферата на сигурността, необходимостта от по-тясна координация между държавите членки и ролята на България в усилията за укрепване на устойчивостта на ЕС, съобщиха от партията.

"Дълготрайният мир в Украйна остава ключов приоритет за Европейския съюз, който продължава да оказва последователна подкрепа – от хуманитарна и икономическа помощ до усилия за укрепване на отбраната и стабилността в региона. Европа е най-силна, когато е единна, а войната в непосредствена близост до нашите граници ясно показва колко важно е да отстояваме принципите на международното право, да подкрепяме страни под пряка заплаха и да работим за трайни решения, които гарантират сигурността на целия континент", заяви Бойко Борисов по време на срещата.

Той заяви, че влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. е стратегическа стъпка към по-дълбока икономическа и политическа интеграция в ЕС. "Това осигурява по-голяма финансова стабилност, улеснява бизнеса и създава условия за устойчив икономически растеж, като засилва позицията на България на европейската сцена", посочи лидерът на ГЕРБ пред Крихбаум.

Борисов каза още, че отбранителните способности са област, в която България трябва да продължи да инвестира системно и отговорно. "Укрепването на армията, модернизацията и засилването на съвместимостта със съюзниците са сред основните приоритети на ГЕРБ, защото силната отбрана е гаранция за сигурността на държавата и стабилността в региона", подчерта лидерът на ГЕРБ. 

Борисов Гунтер Крихбаум
