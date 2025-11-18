Казусът "Корал": Лена Бориславова се яви в съда за делото срещу нея

Д епутатът от "Продължаваме промяната" Лена Бориславова пристигна в Софийски районен съд, където ще се гледа т.нар дело "Корал" срещу нея.

Бориславова дойде в съда с адвокатите Даниела Доковска и Ина Лулчева, предаде БГНЕС.

Лена Бориславова се изправя пред съда

Делото ще се гледа по административен ред. Това означава, че ако бъде доказана вината ѝ, Бориславова може да бъде само глобена.

Бориславова е обвинена от прокуратурата в документна измама. Според прокуратурата тя съзнателно е ползвала неистински документи през май 2021 година пред Агенцията по вписванията. По този начин тя е отписала бившия председател "Продължаваме Промяната" Кирил Петков от сдружение "Да запазим Корал".

Приключи разследването срещу Лена Бориславова

Сигналът за документното престъпление бе подаден през месец април миналата година от председателя на сдружението Атанас Русев.

Обвинителният акт срещу Бориславова беше внесен през юни миналата година, а през януари тя се отказа от имунитета си.