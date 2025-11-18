Свят

Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Бившият пилот на Alaska Airlines беше овладян от екипажа, след като се опита да изключи двигателите на полет от Вашингтон до Сан Франциско. Той твърди, че е бил под влиянието на халюциногенни гъби и не е спал повече от 40 часа

18 ноември 2025, 13:36
Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби
Източник: iStock

Б ившият пилот на Alaska Airlines Джоузеф Емерсън се опита да изключи двигателите на самолет по време на полет от Еверет, Вашингтон, до Сан Франциско през октомври 2023 г., припомня Sky News.

Съдията в САЩ постанови, че Емерсън няма да излежи допълнително време в затвора.

Джоузеф Емерсън беше осъден на ефективна присъда и три години под надзор от съдия Ейми Баджо в Окръжния съд на САЩ в Портланд, Орегон.

Емерсън се опита да изключи двигателите на полет на Horizon Air с над 80 души на борда. Екипажът го овладя и самолетът беше пренасочен към Портланд.

Бившият пилот разказал пред полицията, че е бил разстроен от смъртта на приятел и е приел психеделични гъби два дни по-рано. Той добавил, че не е спал повече от 40 часа.

„Пилотите не са перфектни. Те са хора“, каза съдията. „Всички хора понякога имат нужда от помощ“.

В момента на инцидента Емерсън е бил на допълнително място в пилотската кабина, извън дежурство.

Той обяснил, че е мислил, че сънува, и се е опитал да се „събуди“, като хваща два червени лоста в кабината, които биха активирали пожарогасителната система и биха прекъснали подаването на гориво към двигателите.

Емерсън прекарал 46 дни в затвора и бил освободен през декември 2023 г., преди началото на процеса, с изисквания да потърси помощ за психичното си здраве, да се въздържа от наркотици и алкохол и да стои далеч от самолети.

След освобождаването си той започнал лечение за „алкохолна зависимост“ и е трезвен оттогава, според адвоката му Итан Леви.

„Не съм жертва. Тук съм като пряк резултат от моите действия,“ казал Емерсън пред съда. „Мога да кажа, че това много трагично събитие ме е накарало да израсна като личност.“

Геофри Бароу, помощник окръжен прокурор в Орегон, отбелязал, че 84 души са можели да загинат поради сериозните действия на Емерсън, и че екипажът „спаси деня, като се намеси“.

Съдията определил случая като предупреждение за бъдещи ситуации.

Емерсън бил обвинен във федерален съд за намеса в работата на екипажа по време на полет.

Отделно, в щатски съд в Орегон, той бил обвинен по 83 точки за застрашаване на други лица и една точка за застрашаване на самолет.

Бившият пилот бил осъден на 50 дни затвор, както и пет години пробация. Освен това му били възложени 664 часа обществено обслужване.

Емерсън заявил пред щатския съд през септември, че е благодарен, че екипажът го е овладял.

Той добавил, че принудата да се изправи пред проблемите си с психичното здраве и алкохолната зависимост е най-големият подарък, който някога е получил.

Джоузеф Емерсън пилот опит за изключване на двигатели инцидент в самолет психеделични гъби психично здраве алкохолна зависимост съд присъда намеса на екипажа
Последвайте ни

По темата

Румен Спецов освободи председателя на УС на

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

"Плъхове, тясна клетка, 11 градуса": ПП описа карцера, в който бе преместен Благомир Коцев

Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия остро критикува Франция за изтребителя Rafale - подхранват войната в Украйна

Русия остро критикува Франция за изтребителя Rafale - подхранват войната в Украйна

Свят Преди 15 минути

Франция вече е доставила на Киев изтребители Mirage, но досега не беше ставало дума Украйна да получи Rafale

Борисов и министърът по европейските въпроси на Германия обсъдиха политиките в сферата на сигурността

Борисов и министърът по европейските въпроси на Германия обсъдиха политиките в сферата на сигурността

България Преди 23 минути

<p>Зоната на смъртта: Дроновете изяждат фронтовата линия</p>

Зоната на смъртта в Украйна: Дроновете убиха класическата война

Свят Преди 36 минути

Военните тактики от Първата световна война са в миналото, дроновете превърнаха фронтовите линии в различен вид адски пейзаж

Как е починала Селена? Разкриха официални подробности 30 години по-късно

Как е починала Селена? Разкриха официални подробности 30 години по-късно

Свят Преди 40 минути

Певицата беше смъртоносно простреляна в мотел в Тексас на 31 март 1995 г.

Кола блъсна и уби мъж край Чирпан

Кола блъсна и уби мъж край Чирпан

България Преди 45 минути

Катастрофата е станала в понеделник около 18:00 часа

Литва обмисля по-ранно отваряне на границата си с Беларус

Литва обмисля по-ранно отваряне на границата си с Беларус

Свят Преди 51 минути

Лукашенко разпореди на външния си министър да започне преговори с Литва относно отварянето на граничните контролно-пропускателни пунктове

Снимката е илюстративна

Силният вятър създаде проблеми в две общини в Бургаско

България Преди 51 минути

Дърво падна на централната улица в Царево, на няколко други улици вятърът събори клони

Бившият директор на "Росатом", осъден за подкупи, предлага да изкупи вината си в спецоперация

Бившият директор на "Росатом", осъден за подкупи, предлага да изкупи вината си в спецоперация

Свят Преди 1 час

Арестът на Сахаров и Кокосадзе стана известен през март миналата година

<p>Тръмп и Западът: Продаваш мир, за да купиш война</p>

Новата оръжейна надпревара на Запада: Продаваш мир, за да купиш война

Свят Преди 1 час

Военните разходи нарастват по-бързо, отколкото когато и да било след Студената война, но отстъпването от дипломацията и чуждестранната помощ ще има цена

Почина световноизвестната актриса Елена Жандова

Почина световноизвестната актриса Елена Жандова

България Преди 1 час

15-годишен е в болница след побой от непознати в парк "Бедечка" в Стара Загора

15-годишен е в болница след побой от непознати в парк "Бедечка" в Стара Загора

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в неделния ден около 15:00 часа

Какво най-много е харесвала кралица Елизабет II у принцеса Кейт

Какво най-много е харесвала кралица Елизабет II у принцеса Кейт

Любопитно Преди 1 час

Депутатите от „ДПС-Ново начало” даряват декемврийските си заплати за коледни добавки за пенсионерите

Депутатите от „ДПС-Ново начало” даряват декемврийските си заплати за коледни добавки за пенсионерите

България Преди 1 час

Партията настоява възрастните хора у нас да получат 110 лв. върху пенсиите си

Ще изпрати ли Русия свой представител в Турция за посещението на Зеленски

Ще изпрати ли Русия свой представител в Турция за посещението на Зеленски

Свят Преди 1 час

Преговорите за прекратяване на войната се забавиха след три кръга директни разговори между Русия и Украйна в Истанбул

Ирина Шейк

Ирина Шейк, неузнаваема на представянето на последната си работа: Мечта, която се сбъдна

Любопитно Преди 1 час

Моделът дебютира в емблематичния Календар Пирели, като на премиерата се появи с неочакван, готически и ултрамодерен вид, който разкри напълно обезцветени вежди

Фреди Меркюри

Кралска почит за Фреди Меркюри - изсекоха специална монета

Любопитно Преди 1 час

Певецът почина на 45 години през 1991 г., само ден, след като публично обяви, че е ХИВ позитивен

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

5 начина да превърнеш дъждовния ден в свое предимство и да останеш стилна въпреки времето

Edna.bg

Дъщерята на Ким Кардашиян направи самостоятелен моден дебют (СНИМКИ И ВИДЕО)

Edna.bg

Милуоки в очакване на диагнозата на Янис Адетокумбо

Gong.bg

Карим Бензема обяви гореща новина за Реал Мадрид

Gong.bg

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"

Nova.bg

Пет патрулки гониха в продължение на 100 км шофьор във Варненско

Nova.bg