Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Б ившият пилот на Alaska Airlines Джоузеф Емерсън се опита да изключи двигателите на самолет по време на полет от Еверет, Вашингтон, до Сан Франциско през октомври 2023 г., припомня Sky News .

Съдията в САЩ постанови, че Емерсън няма да излежи допълнително време в затвора.

Джоузеф Емерсън беше осъден на ефективна присъда и три години под надзор от съдия Ейми Баджо в Окръжния съд на САЩ в Портланд, Орегон.

Емерсън се опита да изключи двигателите на полет на Horizon Air с над 80 души на борда. Екипажът го овладя и самолетът беше пренасочен към Портланд.

Бившият пилот разказал пред полицията, че е бил разстроен от смъртта на приятел и е приел психеделични гъби два дни по-рано. Той добавил, че не е спал повече от 40 часа.

„Пилотите не са перфектни. Те са хора“, каза съдията. „Всички хора понякога имат нужда от помощ“.

В момента на инцидента Емерсън е бил на допълнително място в пилотската кабина, извън дежурство.

Той обяснил, че е мислил, че сънува, и се е опитал да се „събуди“, като хваща два червени лоста в кабината, които биха активирали пожарогасителната система и биха прекъснали подаването на гориво към двигателите.

Емерсън прекарал 46 дни в затвора и бил освободен през декември 2023 г., преди началото на процеса, с изисквания да потърси помощ за психичното си здраве, да се въздържа от наркотици и алкохол и да стои далеч от самолети.

След освобождаването си той започнал лечение за „алкохолна зависимост“ и е трезвен оттогава, според адвоката му Итан Леви.

„Не съм жертва. Тук съм като пряк резултат от моите действия,“ казал Емерсън пред съда. „Мога да кажа, че това много трагично събитие ме е накарало да израсна като личност.“

Геофри Бароу, помощник окръжен прокурор в Орегон, отбелязал, че 84 души са можели да загинат поради сериозните действия на Емерсън, и че екипажът „спаси деня, като се намеси“.

Съдията определил случая като предупреждение за бъдещи ситуации.

Емерсън бил обвинен във федерален съд за намеса в работата на екипажа по време на полет.

Отделно, в щатски съд в Орегон, той бил обвинен по 83 точки за застрашаване на други лица и една точка за застрашаване на самолет.

Бившият пилот бил осъден на 50 дни затвор, както и пет години пробация. Освен това му били възложени 664 часа обществено обслужване.

Емерсън заявил пред щатския съд през септември, че е благодарен, че екипажът го е овладял.

Той добавил, че принудата да се изправи пред проблемите си с психичното здраве и алкохолната зависимост е най-големият подарък, който някога е получил.