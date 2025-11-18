Булка каза "Да!" в надуваем костюм на динозавър (ВИДЕО)

В сяка булка иска да е красива и оригинална на сватбата си, с визия, която никой друг не е имал на своя голям ден. Но една булка всъщност го постигна. Лорън се отказа от традиционната бяла рокля и вместо това тръгна към олтара в голям надуваем костюм на оранжев динозавър, предаде The Sun.
Първоначално Лорън се притеснявала дали няма да е „лоша идея“ да излезе със смешния костюм, но след малко насърчаване от приятели и от фотографката си обаче решила да се осмели да носи каквото истински желае - огромен надуваем костюм на динозавър.
@nicolewilcox1997 POV: your bride wanted to suprise her guests and husband by walking down the aisle in a dinosaur outfit! When Lauren first enquired she asked me: "I'm thinking of surprising everyone by walking down the aisle in an inflatable dinosaur costume 🦖 I think it will be hilarious (please tell me if this is a bad idea 😂)" I immediately replied let's do it!!! And my god...how everyone laughed! It was definitely a wedding that everyone will remember! 🤣🤣 Venue: @danbycastlebarn Venue Styling and Lawn Games @danbyeventhire Band: @electricidolsband Mini Golf: @puttingtons Wedding Dress: @missstellayork Flowers: @hireandadmireblooms Hair: @hairby_shaunna Hair Accessories: @hellofloraldesign Make UP: @hair_makeupbyamyt Suits: @mossbros Ring: @claire.allainjewellery Cake Topper: @perlilla_pets Dog: @henrythebfg Dog Chaperone: @properpaws_dogtraining Dog Bandana: @sarah.furever #wedding #weddingday #weddingphotography #yorkshirewedding #yorkshireweddingphotographer ♬ Theme - From "Jurassic Park" - Wiener Philharmoniker & John Williams
Естествено, за такава необичайна булка трябвала и подходяща музика – Лорън е била придружена от песента от „Джурасик парк“.
Хванала баща си под ръка, тя се появила в края на пътеката и моментално разсмяла всички гости. За щастие и младоженецът приел шегата прекрасно – на видеото се вижда как се превива от смях, когато „динозавърът“ стига до него.
Фотографката Никол Уилкокс, която заснела сватбата, сподели в TikTok (@nicolewilcox1997) историята зад избора:
„Представете си: булката ми искаше да изненада гостите и съпруга си, като мине по пътеката в костюм на надуваем динозавър!
Когато Лорън ми писа за първи път, ме попита: „Мисля да изненадам всички, като се появя в надуваем костюм на динозавър. Ще бъде страшно смешно (моля, кажи ми, ако е лоша идея)“.
Аз веднага отговорих: „Абсолютно го правим!!!“
И, Боже, как се смяха всички! Това определено е сватба, която никой никога няма да забрави!“
Видеото, публикувано в профила ѝ, събра над 480 000 гледания за броени часове.
Коментарите под него са пълни с възхищение и смях:
„Работя по сватби от 20 години и това е най-смешното нещо, което съм виждала в живота си“, пише един човек. „Не че и темата на сватбата съвпада с динозавъра“, добавя друг.
„Обожавам абсолютно всичко в това, честито!“ – пише трети.
Видеото продължава да се разпространява с бясна скорост из социалните мрежи, а Лорън и съпругът ѝ вече са обявени за „най-готината сватбена двойка на 2025“.