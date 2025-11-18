Любовната история на Коби и Ванеса Брайънт

В анеса и Коби Брайънт остават една от най-запомнящите се любовни истории в света на баскетбола.

Покойната легенда на НБА, която загина на 41-годишна възраст при катастрофа с хеликоптер през януари 2020 г., се ожени за единствената си истинска любов – Ванеса Брайънт – през 2001 г., две години след първата им среща. Двамата имат четири дъщери: Наталия (2003), Бианка (2016), Капри (2019) и Джана, която трагично загина заедно с баща си в катастрофата.

„Скъпи Коби, благодаря ти, че си най-добрият съпруг и баща, който можеш да бъдеш“, каза Ванеса, приемайки посмъртното въвеждане на съпруга си в Баскетболната зала на славата „Нейсмит Мемориал“. „Благодаря ти, че ме обичаше достатъчно, за да трае цял живот, и че всеки живот те избирам.“

На 18 ноември 2025 г. Ванеса издаде Mamba & Mambacita Forever – фотоалбум с над сто стенописи в чест на Коби и Джана.

„Взети заедно, това, което се очертава, е историята на човек, който се превърна в дори повече, отколкото самият той би могъл да си представи – олицетворение на решителност, дисциплина и състезателен дух“, гласи синопсисът на изданието.

Любов от пръв поглед

Коби среща Ванеса Урбиета Корнехо Лайне за първи път през 1999 г. на снимачната площадка на музикален видеоклип. Тогава той е на 20 години, а тя – едва 17 и още ученичка.

„Тя носеше снимки на Коби в училище и ние казвахме: ‘О, Боже’“, разказва съученичката ѝ Моника Скуадрили пред Los Angeles Times през 2005 г.

След сладка първа среща в Дисниленд двамата стават неразделни. Сгодяват се, когато Ванеса навършва 18 години, а на 18 април 2001 г. сключват брак. Родителите на Коби първоначално не подкрепят връзката им и не присъстват на сватбата. Всичко се променя след раждането на първата им дъщеря Наталия на 19 януари 2003 г., което помага за възстановяване на отношенията между Брайънт и родителите му.

През същата година Коби Брайънт пледира невинен по обвинение в сексуално посегателство, след като 19-годишна служителка в курорт до Вейл го обвинява в изнасилване, съобщи PEOPLE тогава. Наказателното дело е прекратено, а гражданският иск е уреден извънсъдебно. През целия процес Ванеса остава до съпруга си.

Възстановяване на връзката и семейният живот след скандала

В епизод на предаването All the Smoke по Showtime Basketball, петкратният шампион на НБА разказва за усилията, които двамата с Ванеса полагат, за да възстановят връзката си след скандала през 2003 г.

„Ангажиментът и конкурентоспособността, носещи лозунга ‘Ще успеем’, бяха от решаващо значение“, казва Брайънт.

Той допълва, че солидарността между тях е била ключова за преодоляването на „много, много трудни моменти“.

„В това е цялата красота: да имаш упоритостта и решителността да преминеш през нещата – много, много трудни неща – и ние успяхме да го направим“, споделя Коби за отношенията си с Ванеса.

Семейни радости и още деца

В следващите години двойката посреща още три дъщери:

Джана (2006),

Бианка (2016),

Капри (2019).

Коби е пример за отдаден баща. „Момчетата непрекъснато ми се подиграват“, споделя той пред Extra. „Приятелите ми казват: ‘Трябва истински мъж, за да се роди момче.’ Аз им казвам: ‘Пичове, нужен е крал, за да се роди принцеса.’“

Край на кариерата и ново начало

След 20-годишната му кариера в НБА цялото семейство е до Коби, когато той официално се оттегля от баскетбола през 2016 г. С повече свободно време той се посвещава на нова глава – моментите със семейството.

„Току-що завърших празнуването на 20-годишната си кариера. Благословия е да отпразнувам днес 15 години брак! Обичам те завинаги #15yranniversary“, пише той в Instagram през 2016 г.

Ванеса и момичетата са до него и когато Общинският съвет на Лос Анджелис обявява Деня на Коби Брайънт – 24 август (24/8, двата му легендарни номера в „Лейкърс“).

Семейни пътувания, награди и незабравими моменти

По време на семейна почивка в Париж Коби и Ванеса си правят забавно селфи пред Мона Лиза. Двамата, големи фенове на Дисни, се снимат и до пощенската кутия с имената на сродните души от филма Up на Disney.

Джана и Наталия придружават родителите си на филмовия фестивал Tribeca през 2017 г., където Коби представя своя късометражен анимационен филм Dear Basketball – проект, който той пише и озвучава като прощално писмо към баскетбола.

На наградите „Оскар“ през 2018 г. Ванеса стои до съпруга си, когато той печели първия си „Оскар“, превръщайки се в първия професионален спортист, получил тази награда.

На афтърпартито на Vanity Fair след „Оскарите“ през 2019 г. щастливата двойка позира, показвайки бременното коремче на Ванеса преди раждането на четвъртата им дъщеря Капри през юни.

Връщане към първата среща

На 28 ноември 2019 г. Коби завежда Ванеса обратно в Дисниленд – точно на датата и мястото, където са били на първата си среща две десетилетия по-рано.

Последната му Instagram публикация на двамата е зашеметяващ портрет от новогодишното парти на Бионсе и Джей Зи в последните часове на 2019 г.

Трагедията от 2020 г. и неизлечимата загуба

Месеци след последната им обща снимка светът е шокиран от внезапната смърт на Коби Брайънт. На 26 януари 2020 г. той загива при катастрофа с хеликоптер в Калабасас, Калифорния, заедно с 13-годишната си дъщеря Джана и още седем души. Те пътуват към мач по баскетбол, в който Джана трябва да участва.

Четири дни след трагедията Ванеса публикува трогателно послание в Instagram, в което отдава почит на съпруга и дъщеря си и благодари на феновете за подкрепата през „ужасния период“.

„Напълно сме съкрушени от внезапната загуба на моя обожаващ съпруг, Коби – невероятният баща на нашите деца; и на моята красива, сладка Джана – любяща, грижовна и прекрасна дъщеря и невероятна сестра на Наталия, Бианка и Капри“, пише тя под семейна снимка.

„Няма достатъчно думи, за да опиша болката ни в момента. Утешавам се, че и Коби, и Джиджи знаеха, че са толкова дълбоко обичани. Бяхме невероятно благословени да ги имаме в живота си. Иска ми се да са тук с нас завинаги. Те бяха нашите прекрасни благословии, отнети от нас твърде рано.“

Тя добавя: „Не съм сигурна какво ни очаква отвъд днес и е невъзможно да си представим живота без тях. Но ние се събуждаме всеки ден, опитвайки се да продължим напред, защото Коби и нашето момиченце Джиджи ни осветяват пътя. Любовта ни към тях е безкрайна – и с други думи, неизмерима. Иска ми се само да мога да ги прегърна, целуна и благословя. Да бъдат тук с нас завинаги.“

Наследството на Коби и Джана

След загубата на Коби и Джиана Ванеса се посвещава на това да почете живота и наследството им. Тя поема управлението на мултимедийната компания на Коби – Granity Studios, за да довърши проектите, върху които той е работил.

Преструктурира и неговата благотворителна организация, като я превръща в Mamba and Mambacita Foundation – в чест на покойния си съпруг и дъщеря.

Заедно с отбора на „Лейкърс“ Ванеса открива и две мемориални статуи на Коби – едната от които е с Джана – поставени пред домашната арена на тима в Лос Анджелис.

„Коби и Джиджи ме мотивират да продължа“, споделя тя пред PEOPLE през март 2021 г. „Те ме вдъхновяват да се старая повече и да бъда по-добра всеки ден. Любовта им е безусловна и ме мотивира по толкова много различни начини.“