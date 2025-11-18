Учени: Родителите да искат съгласие от бебето, преди да му сменят пелената

П овечето родители се опитват да приключат със смяната на пелени възможно най-бързо – но според „будни“ учени този момент трябва да се използва като възможност да се учат бебетата на съгласие.

Д-р Никол Даунс и д-р Катрин Бъси, преподаватели по ранно детско развитие в университета Дийкин в Австралия, твърдят, че

родителите не трябва да чакат децата им да станат тийнейджъри, за да говорят с тях за подходящо докосване.

Според тях съгласието трябва да бъде „нормална, всекидневна част от живота“, която учи бебетата какво е приемливо, когато става въпрос за телата им. Двете специалистки смятат, че родителите трябва да се съобразяват с мнението на децата си, дори когато става дума за неприятни ситуации с пелени, пише Daily Mail.

„Можете да започнете да учите малките на съгласие още преди да могат да говорят“, обясняват учените в статия за The Conversation. „Смяната на пелена често се възприема като задача, която трябва да се свърши набързо. Но всъщност това може да бъде момент, в който детето да научи повече за съгласието и за това как работи тялото му“.

Това не е първият път, когато идеята се появява – през 2018 г. ръководителката на Body Safety Australia Дийн Карсън беше масово осмивана, след като заяви, че бебетата трябва да дават съгласие за смяна на пелени.

За да започнат смяната, родителите трябва да се уверят, че детето разбира какво предстои, твърдят учените.

„Приклекнете до нивото на детето и кажете: „Имаш нужда от смяна на пелената“, след което изчакайте, за да може то да възприеме информацията“, съветват те.

„После кажете: „Искаш ли да вървиш/пълзиш с мен до масата за повиване или предпочиташ да те нося?“.

Според тях родителите трябва да следят изражението на лицето и жестовете на детето, за да разберат дали то възприема ситуацията.

Въпреки че много родители се изкушават да запеят песничка или да дадат дрънкалка, експертите смятат, че детето не трябва да бъде разсейвано по време на смяна на пелена. „Важно е децата да осъзнават кога някой докосва най-интимните им части“, добавят те.

Те препоръчват и включване на детето в процеса – например с фрази като „Можеш ли да повдигнеш дупето, за да извадя пелената?“. Това, според тях, „засажда идеята, че детето има право да определя какво се случва с тялото му“.

Учените препоръчват използване на точните анатомични термини – като пенис, вулва и анус – по време на смяна на пелена,

тъй като това помага на детето да бъде по-защитено в бъдеще.

„Родителите може да се чувстват неудобно и да мислят, че трябва да използват по-детски названия. Но точните думи държат децата в безопасност, защото им позволяват ясно да обяснят на доверени възрастни какво им се случва“, казват те. „Прилагайте същите принципи, когато преобличате детето или го къпете.“

Експертите подчертават, че родителите трябва да бъдат „добри към себе си“ – понякога просто няма време да се иска съгласие, например при голяма и спешна „експлозия“ в пелената.

„Привичките, които описваме, може да изглеждат като допълнителна работа към вече натовареното ежедневие на родителите“, казват те. „Опитайте се да ги прилагате възможно най-често и не се обвинявайте, ако всяка смяна на пелена не е перфектен момент на свързване“.

Други начини да дадете на детето „чувство за контрол и автономия“ включват да го питате какъв цвят дрехи иска да носи, дали предпочита ябълка или круша, дали иска да отиде в парка или на площадката.

„Това помага за развитие на независимостта и намалява борбата за власт“, казва още публикацията.

През 2018 г. Дийн Карсън от Body Safety Australia призова родителите да не сменят пелени без съгласие от детето. Това предизвика критика от експерти, които заявиха, че смяната на пелени „не е насилие“, а просто нормална част от родителството.

Детският психолог Андрю Фулър коментира, че този съвет е „непрактичен“ и неприложим в ежедневието на семействата.

„Семействата функционират най-добре, когато децата имат доверие, че родителите правят нещата в техен интерес“, казва той. „Не става дума за съгласие, а за доверие“.