България

Мъж задигна скъпа техника от студиото на ансамбъл „Чинари” (ВИДЕО)

Студиото на фолклорния състав в центъра на София е било разбито

18 ноември 2025, 09:08
Употребата на антибиотици у нас скочи с 27% за 5 години

Употребата на антибиотици у нас скочи с 27% за 5 години
Четири комисии в НС гледат на първо четене проектобюджета за 2026 г.

Четири комисии в НС гледат на първо четене проектобюджета за 2026 г.
Въвеждат нова схема за застраховка

Въвеждат нова схема за застраховка "Гражданска отговорност"
Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

"Лукойл" излезе с позиция за ролята на Румен Спецов
Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор

Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор
Денонощни патрули пазят Карлово след сигнали за забелязана мечка

Денонощни патрули пазят Карлово след сигнали за забелязана мечка
Румен Спецов е вписан като особен управител на

Румен Спецов е вписан като особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас"

М ъж задигна скъпа техника и архива на ансамбъл „Чинари”. Студиото на фолклорния състав в центъра на София е било разбито. За това споделиха самите те в социалните мрежи.

Ограбиха ансамбъл "Българе"

От ансамбъла публикуваха и снимки от охранителни камери на мъж, който излиза от сградата, нарамил чувал, за който се смята, че е извършителят на наглото посегателство.

Мъж задигна техника и машини посред бял ден от столично заведение

Какво точно липсва от студиото, на каква стойност е и разкрит ли е вече извършителят?

„На камерите ясно се вижда лицето му. Той не се крие, не е с маска. Имаме информация кой е от хора в района, които са го виждали и го познават. Криминално проявен е. Доколкото разбахме, се е опитал да продаде хард дискове в района на „Сердика”, обясни в ефира на „Здравей, България” Калоян Павлов, който е танцьор, музикант и хореограф.

След репортаж: Арестуваха крадеца, обрал посред бял ден заведение

Кражбата е извършена през деня, докато в сградата имало хора.

„Навсякъде има камери, а вечер след 21 ч се заключва. В студиото се влиза през няколко помещения. Според мен му е подадена информация, че тук има техника, иначе не е имало как да знае”, допълни директорът на „Чинари” Асен Павлов.

Източник: Nova.bg    
Последвайте ни
Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

„Тихо. Тихо, прасенце“ – Доналд Тръмп избухна срещу репортерка

„Тихо. Тихо, прасенце“ – Доналд Тръмп избухна срещу репортерка

Нарасна броят на жертвите на предполагаемото хранително отравяне в хотел в Турция

Нарасна броят на жертвите на предполагаемото хранително отравяне в хотел в Турция

Актьорът Лийв Шрайбър е приет в болница

Актьорът Лийв Шрайбър е приет в болница

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Зеленски заминава за Турция с мисия, ето каква&nbsp;</p>

Зеленски заминава за Турция с мисия - да съживи преговорите за край на войната в Украйна

Свят Преди 13 минути

Кремъл обвини миналия месец Киев в нарушаване на Истанбулския преговорен процес за възможно мирно решение на конфликта

Защо принц Уилям нарушава кралските правила заради своето мъчително детство

Защо принц Уилям нарушава кралските правила заради своето мъчително детство

Любопитно Преди 22 минути

Миналото е дало на Уилям много уроци за семейството...

Без книжка и с 2,18 промила алкохол: Шофьор катастрофира в Добричко и избяга

Без книжка и с 2,18 промила алкохол: Шофьор катастрофира в Добричко и избяга

България Преди 38 минути

Автомобилът е иззет, а водачът е задържан за срок до 24 часа

<p>Кои са трите варианта за финансиране на Украйна до 2027 г.</p>

"Европа не може да си позволи парализа": ЕС пред труден избор за 135.7 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 45 минути

Урсула фон дер Лайен настоява държавите членки на ЕС да постигнат споразумение до декември за финансиране на военните и бюджетните нужди на Украйна

<p>За първи път след убийството на Хашоги - Тръмп посреща саудитския престолонаследник</p>

За първи път след убийството на Хашоги - Доналд Тръмп посреща саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман

Свят Преди 51 минути

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман ще бъде посрещнат тържествено от президента на САЩ Доналд Тръмп за първи път след убийството на журналист през 2018 г.

Китай задълбочава енергийното и земеделско партньорство с Русия

Китай задълбочава енергийното и земеделско партньорство с Русия

Свят Преди 57 минути

Пекин и Москва обявиха „безгранично“ стратегическо партньорство само дни, преди Путин да изпрати десетки хиляди руски войници в Украйна през февруари 2022 г.

Защо принципите на Котов от Big Brother са по-важни от самата игра? (ВИДЕО)

Защо принципите на Котов от Big Brother са по-важни от самата игра? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Сребърният финалист Валентин Котов говори за цената на принципите си

Гръцките железничари започват национална стачка

Гръцките железничари започват национална стачка

Свят Преди 1 час

Основните проблеми се отнасят до закъснения в маршрутите, проблеми с подвижния състав, липса на персонал и лоши условия на труд

Лорънс "Лари" Съмърс

Лари Съмърс се оттегля след скандал с Епстийн: Дълбоко се срамувам

Свят Преди 1 час

Той уточни, че ще продължи да изпълнява преподавателските си задължения в Харвардския университет

Обявиха причината за смъртта на Даян Лад

Обявиха причината за смъртта на Даян Лад

Свят Преди 1 час

Актрисата е починала от остра и хронична хипоксична дихателна недостатъчност, сочи смъртният акт

<p>Как да заживеем в града&nbsp;със средна заплата над 9000 лв?</p>

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Чикаго

БезГранично Преди 1 час

Всичко, което трябва да знаете, за да постигнете американската мечта

Полша разследва взрив на жп линия за Украйна, подозират Русия

Полша разследва взрив на жп линия за Украйна, подозират Русия

Свят Преди 1 час

Туск обеща, че Полша ще залови престъпниците, „където и да са те“

Земетресение край гръцкия остров Скирос

Земетресение край гръцкия остров Скирос

Свят Преди 2 часа

Трусът е усетен и в гръцката столица Атина

Папа Лъв XIV заминава на официално посещение в Турция

Папа Лъв XIV заминава на официално посещение в Турция

Свят Преди 2 часа

След това той ще бъде на визита и в Ливан

Москва: Предотвратен е опит за покушение срещу Сергей Шойгу

Москва: Предотвратен е опит за покушение срещу Сергей Шойгу

Свят Преди 2 часа

Службите твърдят, че са установили „украинска следа“

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа

Свят Преди 3 часа

„Хамас“ от своя страна отказа да се разоръжи

Всичко от днес

От мрежата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Как ще реагира държавата при набези от мечки

sinoptik.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg

Валентин Котов от Big Brother: Мисля да предложа брак и искам скоро деца, готов съм да бъда глава на семейството си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Пътеводител на деня! Какво да очакваме на 18 ноември

Edna.bg

Роналдо сбъдва голямо желание днес

Gong.bg

💍 Загадката на пръстена! Яник Синер се наложи да обяснява

Gong.bg

За пет години: Употребата на антибиотици у нас се е увеличила с 27%

Nova.bg

Бенчев: Суровият петрол тръгна надолу, възможно е да има задържане на цените по бензиностанциите

Nova.bg