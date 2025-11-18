Мъж задигна скъпа техника от студиото на ансамбъл „Чинари” (ВИДЕО)

Четири комисии в НС гледат на първо четене проектобюджета за 2026 г.

М ъж задигна скъпа техника и архива на ансамбъл „Чинари”. Студиото на фолклорния състав в центъра на София е било разбито. За това споделиха самите те в социалните мрежи.

От ансамбъла публикуваха и снимки от охранителни камери на мъж, който излиза от сградата, нарамил чувал, за който се смята, че е извършителят на наглото посегателство.

Какво точно липсва от студиото, на каква стойност е и разкрит ли е вече извършителят?

„На камерите ясно се вижда лицето му. Той не се крие, не е с маска. Имаме информация кой е от хора в района, които са го виждали и го познават. Криминално проявен е. Доколкото разбахме, се е опитал да продаде хард дискове в района на „Сердика”, обясни в ефира на „Здравей, България” Калоян Павлов, който е танцьор, музикант и хореограф.

Кражбата е извършена през деня, докато в сградата имало хора.

„Навсякъде има камери, а вечер след 21 ч се заключва. В студиото се влиза през няколко помещения. Според мен му е подадена информация, че тук има техника, иначе не е имало как да знае”, допълни директорът на „Чинари” Асен Павлов.