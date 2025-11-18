Свят

Макрон е недоволен, но "компромисът е необходим"

"Политическата ситуация се промени и ние трябва да работим по различен начин", заяви Макрон

18 ноември 2025
Макрон е недоволен, но "компромисът е необходим"
Ф ренският президент Еманюел Макрон каза, че не е доволен от някои от поправките в бюджета, приети в парламента, но защити решението на правителството да направи отстъпки в името на компромиса, предаде Politico.

"Доволен ли съм от това, което се гласува в парламента всеки ден? Не. Но смятам ли, че е нужна политическа стабилност и че стремежът към компромис е незаменим? Да", каза Макрон във видео, публикувано в понеделник вечерта от събитиe, целящо да рекламира нови френски частни инвестиции от компании.

Макрон няма пряка роля в приемането на бюджета. С този процес се занимава неговият премиер Себастиен Льокорню.

Макар сложният законодателен процес да е далеч от приключване, опозиционните депутати успяха да прокарат няколко поправки, на които правителството се противопоставя, включително значителни увеличения на корпоративните данъци.

Не всички поправки със сигурност ще влязат във финалния проект, но Льокорню ще има по-малко контрол върху крайния вариант в сравнение с предшествениците си, тъй като се зарече да не използва конституционна вратичка за приемането на бюджета. За да гарантира оцеляването на своето правителство на малцинството, премиерът позволява на депутатите да дебатират и гласуват върху всичко, което излезе от парламентарните процедури.

"Днес, тъй като французите така решиха, политическата ситуация се промени и ние трябва да работим по различен начин", заяви Макрон.

По време на събитието в понеделник Льокорню каза на бизнес лидерите, че тези данъчни увеличения вероятно няма да бъдат включени във финалния бюджет, защото според него са противоконституционни и по негово мнение настоящият текст едва ли ще получи окончателно одобрение от парламента.

Източник: Politico    
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Русия уби съпругата на първата жертва на
Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

