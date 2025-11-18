Задържаха двама мъже с фентанил в Пазарджик

Д вама мъже с фентанил са задържани по време на специализирана полицейска акция по противодействие на притежанието и разпространението на наркотици в Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Полицейски екип спрял за проверка лек автомобил с водач 55-годишен жител на гр. Пловдив. С него пътувал и 53-годишен негов съгражданин.

У шофьора са открити 22 полиетиленови пликчета, съдържащи кафяво прахообразно вещество. След направените проби е установено, че става дума за фентанил.

Двамата са задържани в ареста, а по случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.