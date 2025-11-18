Употребата на антибиотици у нас скочи с 27% за 5 години

Четири комисии в НС гледат на първо четене проектобюджета за 2026 г.

Б ългария е увеличила употребата на антибиотици с 27% за последните 5 години. Това показват данни от годишния доклад на Европейската мрежа за наблюдение на антимикробната резистентност, пише NOVA.

Специалисти съветват да не лекуваме грипа с антибиотици

В седмицата от 18 до 24 ноември се отбелязва необходимостта от разумна употреба на този вид лекарства. Лекарите ги наричат още „магическите куршуми“, спасили милиони човешки животи от инфекции.

Ще спрат ли да действат антибиотиците

„В сезона на вирусите употребата на антибиотици не е най-подходящата. Те се лекуват с антивирусни средства. Точната диагноза е много важна. При респираторни инфекции е най-добре да се направи бърз антигенен тест, тъй като се очакват COVID-19 и грипни вируси. Ако става въпрос за бактериална инфекция, тогава вече се взима антибиотик”, обясни в ефира на „Здравей, България” доц. Мария Атанасова.