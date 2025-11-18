България

Употребата на антибиотици у нас скочи с 27% за 5 години

В седмицата от 18 до 24 ноември се отбелязва необходимостта от разумна употреба на този вид лекарства

18 ноември 2025, 10:10
Мъж задигна скъпа техника от студиото на ансамбъл „Чинари” (ВИДЕО)

Мъж задигна скъпа техника от студиото на ансамбъл „Чинари” (ВИДЕО)
Четири комисии в НС гледат на първо четене проектобюджета за 2026 г.

Четири комисии в НС гледат на първо четене проектобюджета за 2026 г.
Въвеждат нова схема за застраховка

Въвеждат нова схема за застраховка "Гражданска отговорност"
Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

"Лукойл" излезе с позиция за ролята на Румен Спецов
Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор

Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор
Денонощни патрули пазят Карлово след сигнали за забелязана мечка

Денонощни патрули пазят Карлово след сигнали за забелязана мечка
Румен Спецов е вписан като особен управител на

Румен Спецов е вписан като особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас"

Б ългария е увеличила употребата на антибиотици с 27% за последните 5 години. Това показват данни от годишния доклад на Европейската мрежа за наблюдение на антимикробната резистентност, пише NOVA.

Специалисти съветват да не лекуваме грипа с антибиотици

В седмицата от 18 до 24 ноември се отбелязва необходимостта от разумна употреба на този вид лекарства. Лекарите ги наричат още „магическите куршуми“, спасили милиони човешки животи от инфекции.

Ще спрат ли да действат антибиотиците

„В сезона на вирусите употребата на антибиотици не е най-подходящата. Те се лекуват с антивирусни средства. Точната диагноза е много важна. При респираторни инфекции е най-добре да се направи бърз антигенен тест, тъй като се очакват COVID-19 и грипни вируси. Ако става въпрос за бактериална инфекция, тогава вече се взима антибиотик”, обясни в ефира на „Здравей, България” доц. Мария Атанасова.

Последвайте ни
Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

„Тихо. Тихо, прасенце“ – Доналд Тръмп избухна срещу репортерка

„Тихо. Тихо, прасенце“ – Доналд Тръмп избухна срещу репортерка

Нарасна броят на жертвите на предполагаемото хранително отравяне в хотел в Турция

Нарасна броят на жертвите на предполагаемото хранително отравяне в хотел в Турция

Актьорът Лийв Шрайбър е приет в болница

Актьорът Лийв Шрайбър е приет в болница

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
BYD ускорява европейската експанзия с 2000 дилъра и потенциален трети завод

BYD ускорява европейската експанзия с 2000 дилъра и потенциален трети завод

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Назначиха нов&nbsp;посланик на България в Швейцария</p>

Светлан Стоев е назначен за посланик на България в Швейцария

България Преди 29 минути

.

Северна Корея осъди споразумението между Сеул и Вашингтон за ядрени подводници

Свят Преди 33 минути

Програмата е „опасен опит за конфронтация, предприет от САЩ“, написаха севернокорейските държавни медии

<p>За първи път след убийството на Хашоги - Тръмп посреща саудитския престолонаследник</p>

За първи път след убийството на Хашоги - Доналд Тръмп посреща саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман

Свят Преди 51 минути

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман ще бъде посрещнат тържествено от президента на САЩ Доналд Тръмп за първи път след убийството на журналист през 2018 г.

Китай задълбочава енергийното и земеделско партньорство с Русия

Китай задълбочава енергийното и земеделско партньорство с Русия

Свят Преди 57 минути

Пекин и Москва обявиха „безгранично“ стратегическо партньорство само дни, преди Путин да изпрати десетки хиляди руски войници в Украйна през февруари 2022 г.

Защо принципите на Котов от Big Brother са по-важни от самата игра? (ВИДЕО)

Защо принципите на Котов от Big Brother са по-важни от самата игра? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Сребърният финалист Валентин Котов говори за цената на принципите си

Гръцките железничари започват национална стачка

Гръцките железничари започват национална стачка

Свят Преди 1 час

Основните проблеми се отнасят до закъснения в маршрутите, проблеми с подвижния състав, липса на персонал и лоши условия на труд

Лорънс "Лари" Съмърс

Лари Съмърс се оттегля след скандал с Епстийн: Дълбоко се срамувам

Свят Преди 1 час

Той уточни, че ще продължи да изпълнява преподавателските си задължения в Харвардския университет

Обявиха причината за смъртта на Даян Лад

Обявиха причината за смъртта на Даян Лад

Свят Преди 1 час

Актрисата е починала от остра и хронична хипоксична дихателна недостатъчност, сочи смъртният акт

Мадуро отговори на Тръмп: Готов съм да се срещнем "на четири очи"

Мадуро отговори на Тръмп: Готов съм да се срещнем "на четири очи"

Свят Преди 1 час

Мадуро направи това изявление, след като Тръмп каза, че е готов да се срещне с него въпреки че САЩ разположиха флот от военни кораби в Карибско море

<p>Как да заживеем в града&nbsp;със средна заплата над 9000 лв?</p>

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Чикаго

БезГранично Преди 1 час

Всичко, което трябва да знаете, за да постигнете американската мечта

Снимката е илюстративна

Румъния евакуира две села до границата с Украйна

Свят Преди 1 час

Причината е пожар на борда на акостирал в украинското пристанище Измаил танкер за втечнен природен газ.

Полша разследва взрив на жп линия за Украйна, подозират Русия

Полша разследва взрив на жп линия за Украйна, подозират Русия

Свят Преди 1 час

Туск обеща, че Полша ще залови престъпниците, „където и да са те“

Земетресение край гръцкия остров Скирос

Земетресение край гръцкия остров Скирос

Свят Преди 2 часа

Трусът е усетен и в гръцката столица Атина

Папа Лъв XIV заминава на официално посещение в Турция

Папа Лъв XIV заминава на официално посещение в Турция

Свят Преди 2 часа

След това той ще бъде на визита и в Ливан

Москва: Предотвратен е опит за покушение срещу Сергей Шойгу

Москва: Предотвратен е опит за покушение срещу Сергей Шойгу

Свят Преди 2 часа

Службите твърдят, че са установили „украинска следа“

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа

Свят Преди 3 часа

„Хамас“ от своя страна отказа да се разоръжи

Всичко от днес

От мрежата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Как ще реагира държавата при набези от мечки

sinoptik.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg

Валентин Котов от Big Brother: Мисля да предложа брак и искам скоро деца, готов съм да бъда глава на семейството си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Пътеводител на деня! Какво да очакваме на 18 ноември

Edna.bg

Роналдо сбъдва голямо желание днес

Gong.bg

💍 Загадката на пръстена! Яник Синер се наложи да обяснява

Gong.bg

За пет години: Употребата на антибиотици у нас се е увеличила с 27%

Nova.bg

Бенчев: Суровият петрол тръгна надолу, възможно е да има задържане на цените по бензиностанциите

Nova.bg