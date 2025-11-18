Лувърът затвори една от галериите си заради структурни проблеми

Л увърът временно затвори една от своите галерии поради структурни проблеми, пише Sky News .

Решението идва само седмици след като банда от четирима извърши смел обир в парижката забележителност, отмъквайки бижута на стойност 77,5 млн. паунда.

Галерията Кампана, която включва девет зали с древногръцка керамика на първия етаж, беше затворена, тъй като конструкциите ѝ, проектирани през 30-те години на ХХ век, са в критично състояние, съобщава най-посещаваният музей в света.

Източник: БГНЕС

Технически доклад е показал слабост в гредите под втория етаж на крилото "Сюли", което наложи затварянето на галерията Кампана в понеделник и евакуацията на 65 служители от втория етаж, посочва Лувърът в изявление.

На 19 октомври двама мъже паркирали апаратура пред музея, изкачили се до втория етаж, разбили прозорец и отворили витрини с ъглошлайф. Крадците избягали с мотор с исторически бижута на стойност 102 млн. долара (77,5 млн. паунда).

Короната, която е била открадната, е паднала по време на обира, но останалите бижута все още не са възстановени. Четирима заподозрени се разследват.

Източник: БГНЕС

Галерията "Кампана" се намира до галерията "Аполон", където се съхраняват френските кралски бижута, които бяха цел на обира миналия месец.

Преди обира, главният администратор на музея е предупреждавал за състоянието на сградата, която миналата година е била посетена от 8,7 милиона души.

Валери Бод от CFDT, френска федерация на синдикатите, заяви, че представителите на персонала години наред предупреждават за състоянието на сградата, защото "то влияе както на условията на работа, така и на посетителите".

Източник: БГНЕС

"Но не осъзнавахме, че е толкова сериозно", добави тя. "Ситуацията се е влошила значително."

Доклад на държавния одитор посочва, че ръководството е пренебрегвало сигурността и инфраструктурата в полза на придобиване на произведения на изкуството и проекти за рестарт след пандемията.

Построен първоначално в Париж в края на XII век, дворецът Лувър е бил в продължение на векове официалната резиденция на френските крале, докато Луи XIV, изморен от бунтовните тълпи в столицата, я напуска в полза на Версай, след което сградата става музей за кралската художествена колекция през 1793 г.