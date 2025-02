Белият дом уволни главния инспектор на USAID

Б елият дом уволни главния инспектор на Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID) Пол Мартин, предаде Асошиейтед прес.

Главните инспектори изпълняват надзорни функции и имат за задача да не допускат разхищения, измами и злоупотреби в правителствените служби. По-рано правителството на Тръмп освободи повече от 10 главни инспектори.

