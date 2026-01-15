България

БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" стартират проект за критични суровини

Ще бъде създадена нова дирекция в холдинга, която ще бъде ангажирана с тези въпроси, заяви Жечо Станков

15 януари 2026, 13:57
БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" стартират проект за критични суровини
Източник: iStock

П рез септември 2025 г. беше подписан меморандум между Българския енергиен холдинг и университета в Северна Дакота. Така въглищата ще се използват не само за изгарянето им, но и за извличане на редкоземни елементи и критични суровини. От страна на „Мини Марица – изток” бяха извършени необходимите сондажи и извадени ядки, които учените от БАН и БЕХ са започнали да изследват. От тези ядки ще бъдат извлечени между 40 и 60 проби. На базата на това, през следващата седмица ще бъде сключено споразумението между БЕХ и университета в Северна Дакота с конкретни финансови параметри за всички дейности. Това заяви пред журналисти министърът на енергетиката Жечо Станков, цитиран NOVA.

Той посочи, че за първи път, по време на тези сондажи, ще се изследва и третият пласт въглища, за да се провери наситеността и къде е удачно да се работи.

На базата на решението БЕХ да бъде част от търсенето и проучването в Черно море и въз основа на споразумението между университета в Северна Дакота, БАН и „Мини Марица – изток” в БЕХ ще бъде създадена нова дирекция, която да отговаря за критичните суровини, подчерта Станков.

  •  Премиерът в оставка Росен Желязков изрази благодарност на работещите в сферата на енергетиката в този район, както и на синдикатите.

Желязков каза още, че енергетиката за нашата страна е стратегически отрасъл и основен елемент в конкурентоспособността, който дава възможност на България да бъде сериозен икономически фактор в Югоизточна Европа.

  •  Изпълнителният директор на „Мини Марица – изток” от своя страна изказа благодарности за положените усилия.
  • Президентът на университета „Северна Дакота” Анди Армакост също се обърна към българските представители чрез видеозапис. Той изрази благодарност за партньорството, което поверената му институция е изградила с България и с БЕХ. Армакост подчерта, че този проект е част от по-широко сътрудничество между двете нации по редица енергийни въпроси. И изрази надежда, че съвместната работа ще създаде силно партньорство и ще изгради верига за доставки, за споделяне на технически опит и ускоряване на иновациите. А също така и създаване на пътища за БЕХ да трансформира съществуващите ресурси в нови икономически възможности.
  • Ето какво още каза още Жечо Станков по отношение на добива на въглища у нас:

„Мини Марица – изток” е най-голямото въгледобивно предприятие на Балканите, с над 6000 работещи. Съм днешна дата то осигурява 45% от електрическата енергия на регулирания пазар.

Кабинетът успя да предоговори Плана за възстановяване и устойчивост, в който беше заложено, че в края на всяка година, въглищните централи и мините трябва да спират работа заради преминаване на определени граници за вредните емисии. Този проблем също е решен.

През зимните месеци рудниците осигуряват между 40% и 60% от тока за територията на цялата страна", каза той.

Източник: NOVA    
Български енергиен холдинг Университет Северна Дакота Въглища Редкоземни елементи Критични суровини Мини Марица-изток Енергетика Научни изследвания Международно сътрудничество План за възстановяване и устойчивост
Последвайте ни

По темата

Навес се срути върху трима души в София, единият е починал

Навес се срути върху трима души в София, единият е починал

Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС

Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Внимание: Идва нова порция арктически студ, чакат ни поледици и сняг

Внимание: Идва нова порция арктически студ, чакат ни поледици и сняг

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 8 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 7 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 9 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 7 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 37 минути

Михайло Федоров обещава да пренесе технологичния си опит в сектора, като развие още повече авангардната програма за дронове на армията

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Любопитно Преди 40 минути

Сами Шийн публично обвини сестра си в това, че тайно се среща с бившия ѝ приятел

Турция ще разположи изтребители в Естония и Румъния

Турция ще разположи изтребители в Естония и Румъния

Свят Преди 1 час

Това е част от засилените мисии на НАТО за въздушно патрулиране, съобщи турското министерство на отбраната

<p>Пожар в столичния квартал &quot;Витоша&quot;</p>

Пожар в столичния квартал "Витоша", горят строителни материали

България Преди 1 час

На място са изпратени 3 притовопожарни автомобила

ЕЦБ очерта очакваните ползи за България от въвеждането на еврото

ЕЦБ очерта очакваните ползи за България от въвеждането на еврото

Пари Преди 1 час

Сред тях са по-ниски разходи по трансакции и заеми, засилена външна търговия, инвестиции и ценова прозрачност

Осъдиха болницата в Перник да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент

Осъдиха болницата в Перник да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент

България Преди 1 час

Случаят е от 2017 г.

НСИ: Годишната инфлация в България през декември е 5 на сто

НСИ: Годишната инфлация в България през декември е 5 на сто

Пари Преди 2 часа

Натрупаната през последните 5 години е 41,4%

След развода с Никол Кидман, съжалява ли Кийт Ърбан за раздялата?

След развода с Никол Кидман, съжалява ли Кийт Ърбан за раздялата?

Любопитно Преди 2 часа

Златната двойка на Холивуд вече не е заедно, а Кийт Ърбан, според съобщенията, изпитва сериозни угризения

Какво наистина води до рак: Лекари посочват основните фактори, които повишават риска

Какво наистина води до рак: Лекари посочват основните фактори, които повишават риска

Свят Преди 2 часа

От наследствени мутации до начин на живот и околна среда – специалисти обясняват кои фактори можем да контролираме и кои са извън нашия контрол

Измръзването дебне без предупреждение – ето как да се предпазим

Измръзването дебне без предупреждение – ето как да се предпазим

Любопитно Преди 2 часа

Силно мразовитото време с вятър е особено опасно, тъй като увреждането на кожата може да се случи почти без забележима болка

<p>Котаракът Лари от &quot;Даунинг стрийт&quot; спъна фотограф на важна среща</p>

Котаракът Лари от "Даунинг стрийт" предизвика хаос на срещата на полския президент Карол Навроцки със Стармър

Любопитно Преди 2 часа

Лари наскоро предизвика хаос, когато спъна фотограф, докато той излизаше от "Даунинг стрийт" след срещата на полския президент Карол Навроцки със сър Киър Стармър

Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест

Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест

България Преди 2 часа

Само на две години и половина тя получава внезапен сърдечен арест

След кражба в София: Арестуваха двама многократно осъждани

След кражба в София: Арестуваха двама многократно осъждани

България Преди 2 часа

Мъжете са с прякори "Бръмбара" и "Ширката"

Снимката е илюстративна

Непознат спаси две малки деца, излезли на оживен път във Флорида

Свят Преди 2 часа

<p>Тези зодии ще накарат всички да ревнуват</p>

Тези зодии ще накарат всички да ревнуват

Любопитно Преди 2 часа

Техните постижения, харизма и вътрешна сила няма да останат незабелязани и дори могат да предизвикат завист

"Надявам се да проявят човечност": Гренландци се страхуват от апетита на Тръмп към минералите

"Надявам се да проявят човечност": Гренландци се страхуват от апетита на Тръмп към минералите

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да купи Гренландия от Дания и не приема "не" за отговор

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Джейсън Стейтъм смени екшъна с каска и ски и отведе семейството си на зимна ваканция в Австрия

Edna.bg

Анита от "Игри на волята" чака бебе

Edna.bg

Вкаралият два гола на ЦСКА поляк бил машина при бивш треньор на Лудогорец

Gong.bg

Докато Реал Мадрид копае дъното, най-голямото бижу от школата на „кралете“ блести в Серия А

Gong.bg

Навес падна върху трима души в София, работник загина

Nova.bg

Радев обяви кога и на кого връчва третия проучвателен мандат

Nova.bg