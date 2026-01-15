БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" стартират проект за критични суровини

П рез септември 2025 г. беше подписан меморандум между Българския енергиен холдинг и университета в Северна Дакота. Така въглищата ще се използват не само за изгарянето им, но и за извличане на редкоземни елементи и критични суровини. От страна на „Мини Марица – изток” бяха извършени необходимите сондажи и извадени ядки, които учените от БАН и БЕХ са започнали да изследват. От тези ядки ще бъдат извлечени между 40 и 60 проби. На базата на това, през следващата седмица ще бъде сключено споразумението между БЕХ и университета в Северна Дакота с конкретни финансови параметри за всички дейности. Това заяви пред журналисти министърът на енергетиката Жечо Станков, цитиран NOVA .

Той посочи, че за първи път, по време на тези сондажи, ще се изследва и третият пласт въглища, за да се провери наситеността и къде е удачно да се работи.

На базата на решението БЕХ да бъде част от търсенето и проучването в Черно море и въз основа на споразумението между университета в Северна Дакота, БАН и „Мини Марица – изток” в БЕХ ще бъде създадена нова дирекция, която да отговаря за критичните суровини, подчерта Станков.

Премиерът в оставка Росен Желязков изрази благодарност на работещите в сферата на енергетиката в този район, както и на синдикатите.

Желязков каза още, че енергетиката за нашата страна е стратегически отрасъл и основен елемент в конкурентоспособността, който дава възможност на България да бъде сериозен икономически фактор в Югоизточна Европа.

Изпълнителният директор на „Мини Марица – изток” от своя страна изказа благодарности за положените усилия.

Президентът на университета „Северна Дакота” Анди Армакост също се обърна към българските представители чрез видеозапис. Той изрази благодарност за партньорството, което поверената му институция е изградила с България и с БЕХ. Армакост подчерта, че този проект е част от по-широко сътрудничество между двете нации по редица енергийни въпроси. И изрази надежда, че съвместната работа ще създаде силно партньорство и ще изгради верига за доставки, за споделяне на технически опит и ускоряване на иновациите. А също така и създаване на пътища за БЕХ да трансформира съществуващите ресурси в нови икономически възможности.

Ето какво още каза още Жечо Станков по отношение на добива на въглища у нас:

„Мини Марица – изток” е най-голямото въгледобивно предприятие на Балканите, с над 6000 работещи. Съм днешна дата то осигурява 45% от електрическата енергия на регулирания пазар.

Кабинетът успя да предоговори Плана за възстановяване и устойчивост, в който беше заложено, че в края на всяка година, въглищните централи и мините трябва да спират работа заради преминаване на определени граници за вредните емисии. Този проблем също е решен.

През зимните месеци рудниците осигуряват между 40% и 60% от тока за територията на цялата страна", каза той.