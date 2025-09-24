Стратегическо партньорство: България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии

„Днешното подписване е изключително важно за развитието не само на българската минна индустрия, но и за технологичния напредък на България и САЩ“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след подписването на Меморандума за разбирателство между Университета на Северна Дакота и Българския енергиен холдинг за проучване на редкоземни метали.

Премиерът подчерта, че редкоземните метали гарантират не само технологичното развитие, но и дават предимства в развитието на конкурентоспособността, на потенциала ни и на нашата сигурност. Министър-председателят отбеляза, че България и САЩ са не само партньори в стратегическия диалог, но и съюзници, които ценят ценностите и постиженията на нашия цивилизован избор.

Росен Желязков бе категоричен, че чрез развитието на научния потенциал на университета в Северна Дакота можем да разгърнем възможностите, които недрата на българската земя имат. „Без научния потенциал и ноу хау, което вие имате, е много трудно да постигнем това, което очакваме в Маришкия басейн и на други места, за благото и просперитета на нашите нации“, отбеляза още министър-председателят Желязков.

Министърът на енергетиката Жечо Станков изтъкна, че днес България се включва стремително в пазара на редки елементи - пазар, който ще определя както технологичното, така и икономическото развитие не само на Европа, но и на света. Станков посочи, че днешното споразумение е старт на една инициатива, която събира на едно място ресурсите, технологията и науката. „Технология, която ще даде перспектива на десетки хиляди хора от Маришкия басейн да видят новите икономически възможности пред себе си“, заяви още министър Жечо Станков.

Източник: Министерски съвет

„Вярваме, че настоящото начинание ще даде съществен икономически тласък на България и ще се радваме да работим в тясно сътрудничество за в бъдеще“, заяви от своя страна Скот Снайдер, вицепрезидент по научни изследвания и икономическо развитие на Университета на Северна Дакота. За нас е огромна чест и огромно удоволствие да можем да представим реални решения на проблемите на хората, посочи още Снайдер. Той изтъкна значението на възможностите, които земята предоставя и тяхното използване чрез извличането на редкоземните метали.

Документът предвижда разработването на целеви научноизследователски програми с оглед внедряване на съвременни технологии за преработка на редкоземни елементи. В сътрудничеството е заложено и създаването на център за научни изследвания и знания за критичните суровини у нас, който да подпомогне изграждането на устойчива европейска верига за доставки.

Партньорството ще позволи страната ни да се възползва от експертния опит на една от водещите научни институции в САЩ в области като минералогична характеристика, лабораторни тестове, технологична валидация и технико-икономически проучвания – посочи българският енергиен министър. Той обърна внимание, че споразумението обхваща също анализ на екологичното въздействие и внедряване на устойчиви решения за управление на ресурсите.