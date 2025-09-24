България

Стратегическо партньорство: България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии

Това е изключително важно за развитието не само на българската минна индустрия, но и за технологичния напредък на България и САЩ, каза Желязков

24 септември 2025, 09:38
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита

България и Виетнам готвят меморандум за трудова миграция

Наредиха евакуация на жители на столичния квартал

Желязков: България ще се присъедини към решенията на ЕС за руския природен газ

Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС

Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

„Днешното подписване е изключително важно за развитието не само на българската минна индустрия, но и за технологичния напредък на България и САЩ“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след подписването на Меморандума за разбирателство между Университета на Северна Дакота и Българския енергиен холдинг за проучване на редкоземни метали.

Премиерът подчерта, че редкоземните метали гарантират не само технологичното развитие, но и дават предимства в развитието на конкурентоспособността, на потенциала ни и на нашата сигурност. Министър-председателят отбеляза, че България и САЩ са не само партньори в стратегическия диалог, но и съюзници, които ценят ценностите и постиженията на нашия цивилизован избор.

Росен Желязков бе категоричен, че чрез развитието на научния потенциал на университета в Северна Дакота можем да разгърнем възможностите, които недрата на българската земя имат. „Без научния потенциал и ноу хау, което вие имате, е много трудно да постигнем това, което очакваме в Маришкия басейн и на други места, за благото и просперитета на нашите нации“, отбеляза още министър-председателят Желязков.

Министърът на енергетиката Жечо Станков изтъкна, че днес България се включва стремително в пазара на редки елементи - пазар, който ще определя както технологичното, така и икономическото развитие не само на Европа, но и на света. Станков посочи, че днешното споразумение е старт на една инициатива, която събира на едно място ресурсите, технологията и науката. „Технология, която ще даде перспектива на десетки хиляди хора от Маришкия басейн да видят новите икономически възможности пред себе си“, заяви още министър Жечо Станков.

Източник: Министерски съвет

„Вярваме, че настоящото начинание ще даде съществен икономически тласък на България и ще се радваме да работим в тясно сътрудничество за в бъдеще“, заяви от своя страна Скот Снайдер, вицепрезидент по научни изследвания и икономическо развитие на Университета на Северна Дакота. За нас е огромна чест и огромно удоволствие да можем да представим реални решения на проблемите на хората, посочи още Снайдер. Той изтъкна значението на възможностите, които земята предоставя и тяхното използване чрез извличането на редкоземните метали.

Документът предвижда разработването на целеви научноизследователски програми с оглед внедряване на съвременни технологии за преработка на редкоземни елементи. В сътрудничеството е заложено и създаването на център за научни изследвания и знания за критичните суровини у нас, който да подпомогне изграждането на устойчива европейска верига за доставки.

Партньорството ще позволи страната ни да се възползва от експертния опит на една от водещите научни институции в САЩ в области като минералогична характеристика, лабораторни тестове, технологична валидация и технико-икономически проучвания – посочи българският енергиен министър. Той обърна внимание, че споразумението обхваща също анализ на екологичното въздействие и внедряване на устойчиви решения за управление на ресурсите.

Източник: Министерски съвет/NOVA    
Редкоземни метали България САЩ Минна индустрия Технологично развитие Енергиен холдинг Университет Северна Дакота Научни изследвания Маришки басейн Критични суровини Икономически тласък
Наредиха евакуация на жители на столичния квартал

"Прекратих седем войни": Ключови моменти от речта на Тръмп пред ООН

Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Благодарение на AI: BMW пуска 40 нови модела за две години и „укротява“ дизайна

