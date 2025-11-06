Свят

Япония и САЩ започват съвместен добив на редкоземни метали от океанското дъно

6 ноември 2025, 10:14
Япония и САЩ започват съвместен добив на редкоземни метали от океанското дъно
Източник: iStock photos/Getty images

Я пония и САЩ възнамеряват да си сътрудничат в областта на добива на редкоземни метали от океанското дъно край брега на остров Минамиторишима. Това заяви японската министър-председателка Санае Такаичи, предаде ТАСС.

В океана: Огромни залежи на редки суровини

"Осигуряването на различни начини за добив на редкоземни метали е важно както за Япония, така и за САЩ. Ще продължим да разглеждаме конкретни начини за сътрудничество между Япония и САЩ в разработването на находища на редкоземни метали във водите в близост до остров Минамиторишима", заяви тя по време на изказване в парламента.

Тръмп запасява САЩ с редки метали от дъното на Тихия океан

Минамиторишима се намира на около 1900 км от основната територия на Япония.

Според Такаичи, научни изследвания са показали, че на дъното на океана в близост до острова има различни полезни изкопаеми, включително редкоземни метали.

"В момента провеждаме по-нататъшни изследвания, както и проучваме методи за добив", добави тя.

Русия и САЩ започнаха преговори за съвместни проекти

Премиерът отбеляза, че още през януари 2026 г. се планира да се проведат демонстрационни тестове за извличане на редкоземни метали от дъното на дълбочина 6000 метра.

По-рано японските медии съобщиха, че находището е разположено в района на остров Минамиторишима на дълбочина 5,5 хиляди метра и се простира на 10 хиляди квадратни километра. Там са открити залежи от сферични минерални образувания, съдържащи редки метали. Общият обем се оценява на 210 млн. тона, в които се съдържат около 610 000 тона кобалт и 740 000 тона никел.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Япония САЩ редкоземни метали
