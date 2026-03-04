Свят

"Възраждане" и ИТН поискаха от президента Илияна Йотова да свика КСНС

Йотова каза, че няма да свика съвет, което означава че се крие нещо, каза Костадинов

4 март 2026, 10:53
"Възраждане" и ИТН поискаха от президента Илияна Йотова да свика КСНС
Източник: Георги Димитров/Vesti

О т „Възраждане“ и „Има такъв народ“ (ИТН) поискаха от президента Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС).

Йотова каза, че няма да свика съвет, което означава че се крие нещо, каза Костадинов. „Настоявам служебната президентка да си влезе в правомощията и да свика КСНС“, каза “ Костадин Костадинов.

ПФ поиска КСНС заради Украйна и Близкия изток

Хубаво е президентът Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност, каза пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът от парламентарната група (ПГ) на ИТН Станислав Балабанов. Коментарът му е по повод ситуацията в Близкия изток.

Като консервативна партия ИТН е загрижена за това как ще се справи България с евентуален мигрантски натиск, който може да бъде отпушен заради този конфликт, добави Балабанов.

Отидете и питайте Надежда Нейнски (министър на външните работи, бел. авт.) и министъра на отбраната, които миналата седмица в парламента излъгаха за ситуацията в Иран, заяви председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов.

От ИТН отново призоваха за оставката на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов.

С цялата си група отиваме в министерството на земеделието, за да се опитаме да проведем изслушването на Христанов, което не се случи днес в пленарната зала, посочи Балабанов.

Радев: Ние сме в центъра на регион на нестабилност

Лидерът на „Възраждане“ коментира и самолетите на Военновъздушните сили на САЩ, разположени на летището в София. По неговите думи „военният министър лъже – няма нито учения на НАТО, нито на американската армия“.

Припомняме, че след заседанието на Съвета по сигурността миналата седмица служебният министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че самолетите са за учение и няма искане за промяна на техния статут.

Това, което се случва в момента, представлява опасност за националната сигурност, каза още Костадин Костадинов. Според него „няма по-голяма заплаха за сигурността от действията на това служебно правителство“.

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Консултативен съвет за национална сигурност КСНС Национална сигурност Илияна Йотова Възраждане Има такъв народ Служебно правителство Близък изток Мигрантски натиск Иван Христанов Американски самолети
Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

Свят Преди 9 минути

Проливът е един от най-важните маршрути за световния износ на петрол и втечнен природен газ

В "зоната на смъртта": Kакво се случва с руската икономика

В "зоната на смъртта": Kакво се случва с руската икономика

Свят Преди 12 минути

В началото на януари руският президент Владимир Путин възложи на правителството и на Централната банка да подготвят програма за ускоряване на руската икономика

Иран подпали Персийския залив, арабските държави са пред съдбоносен избор

Иран подпали Персийския залив, арабските държави са пред съдбоносен избор

Свят Преди 30 минути

Иран отвърна на американско-израелските въздушни удари, като изстреля стотици ракети и дронове по своите арабски съседи – насочвайки се към американски военни бази на тяхна територия, но също и към гражданска и енергийна инфраструктура

<p>Радев: Конфликтът в Близкия изток застрашава България</p>

Румен Радев: Конфликтът в Близкия изток застрашава България

България Преди 48 минути

По думите му войната в Залива вече промени драстично цените на нефта и природния газ и в близко бъдеще те няма да се върнат на старите нива

Първа група български граждани от Близкия изток се завръщат в България

Първа група български граждани от Близкия изток се завръщат в България

България Преди 1 час

Това съобщи служебният министър-председател Андрей Гюров преди началото на редовното правителствено заседание

,

Секунди преди старта: Японската компания Space One спря изстрелването на ракетата си

Любопитно Преди 1 час

Решението за поредната отмяна на старта беше обявено по време на пряко предаване, което се излъчваше на сайта на компанията

Диана Григореску

От медицинска сестра в Канада до Hell’s Kitchen - историята на Диана Григореску (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Диана напуска Кухнята на Ада с противоречиви чувства - тъжна, че мечтата ѝ приключва и щастлива, че се връща при семейството си

Започва тридневно поклонение над тленните останки на аятолах Хаменей

Започва тридневно поклонение над тленните останки на аятолах Хаменей

Свят Преди 1 час

След края на поклонението ще бъде оповестено кога ще е погребението

<p>&quot;Паднах на земята, а устата ми се напълни с кръв&quot;: Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай</p>

"Паднах на земята, а устата ми се напълни с кръв": Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай и години наред чака справедливост

България Преди 1 час

Цветан Иванов бил обездвижен три месеца

„Златни години“ за Шакира и Абдула: Инвеститори спасиха пет лъва от евтаназия

„Златни години“ за Шакира и Абдула: Инвеститори спасиха пет лъва от евтаназия

Любопитно Преди 1 час

Групата е пуснала призив за групово финансиране за хранене и обгрижване на петте лъва

Apple показа най-мощните си процесори и лаптопи досега

Apple показа най-мощните си процесори и лаптопи досега

Технологии Преди 1 час

Американският ИТ гигант пусна новото поколение на процесорите си М5 в техните върхови форми - M5 Pro и M5 Max, които предоставя максимум изчислителна мощ за устройствата ѝ. Първите, които ще се възползват са новите лаптопи MacBook Pro

Виктор Папазов се закле като депутат от "Възраждане"

Виктор Папазов се закле като депутат от "Възраждане"

България Преди 1 час

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Славчо Крумов

„Баща ми е роден там“: Тръмп обърка произхода на баща си пред германския канцлер

„Баща ми е роден там“: Тръмп обърка произхода на баща си пред германския канцлер

Свят Преди 1 час

Тръмп и германският канцлер Фридрих Мерц разговаряха с репортери от Овалния кабинет след дълго планирана двустранна среща в Белия дом

<p>Бербатов и министър Игнатов обсъдиха: Физкултурните салони в училищата да са отворени след часовете</p>

Димитър Бербатов и министър Игнатов обсъдиха: Физкултурните салони в училищата да са отворени след учебните часове

България Преди 1 час

Двамата разговаряха за развитието на масовия спорт сред деца и ученици

<p>Иранска балистична ракета е поразила американската база &quot;Ал Удейд&quot;</p>

Катар: Иранска балистична ракета порази американската база "Ал Удейд"

Свят Преди 2 часа

Министерството отбелязва, че при удара няма пострадали хора, но не става ясно дали има материални щети

Провадия - Солницата

Солта, която създаде град: Провадия – Солницата вече е част от културната карта на Европа

Любопитно Преди 2 часа

Още преди египетските пирамиди да бъдат дори идея, тук, върху древното Мировско солно находище, е пулсирало сърцето на първия „монетен двор“ на Европа

